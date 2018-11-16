Итоги миссии МВФ: В течение трех лет повысить коммуналку до 100%, но предоставить больше субсидий

С 5 по 15 ноября в Минске работала очередная миссия Международного валютного фонда. Ее цель - собрать необходимую информацию, оценить состояние белорусской экономики и обсудить с чиновниками возможные изменения.

По итогам работы специалисты МВФ отметили, что наша экономика продолжает восстанавливаться благодаря «высокому внешнему спросу, повышению международных цен на некоторые из основных экспортных товаров Беларуси и быстрый рост заработной платы темпами, опережающими темпы роста производительности». В итоге ВВП в этом году может вырасти сразу на 3,7%. Такой же прогноз недавно давало и белорусское правительство.

Тем не менее дальше рост будет далеко не таким бурным из-за отсутствия серьезных реформ.

- Хотя экономическая система, ведущую роль в которой играет государство, обеспечила полную занятость, она также привела к нерациональному распределению рабочей силы и капитала и снижению производительности, - объясняют в МВФ. - Учитывая эти тенденции, мы прогнозируем среднесрочный рост около 2%, что ниже того, что необходимо для ощутимого повышения уровня жизни и для приближения Беларуси к показателям более богатых стран региона.

Помимо этого, на ситуацию влияет зависимое положение белорусской экономики от российской.

- Ограниченность диверсификации торговли и финансирования делает Беларусь восприимчивой к шокам, воздействующим на узкий круг товаров и партнеров. В этом контексте при любом усилении глобальной геополитической напряженности Беларусь может оказаться в чрезвычайно сложной ситуации, - комментируют в МВФ.

В первую очередь международные эксперты советуют нам разобраться с убыточными госпредприятиями. А именно - регулярно проводить оценку их состояния с помощью внешних экспертов, разработать планы реструктуризации, усилить систему соцзащиты, чтобы сгладить влияние на занятость, усовершенствовать систему управления предприятиями. Среди других предложений МВФ - продолжать нынешнюю денежно-кредитную политику, усилить активность частного сектора и избавиться от перекрестного субсидирования цен на энергоносители.

- В связи с этим тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения следует повысить до уровня возмещения затрат в течение трех лет, что должно сопровождаться расширенным и более адресным предоставлением субсидий для смягчения последствий для домашних хозяйств с низким уровнем доходов и наиболее уязвимых категорий, - считают в МВФ.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Будет ли Беларусь договариваться с МВФ о новом кредите?

Весной 2015 года мы полностью вернули МВФ долг в 3,5 миллиарда долларов. Практически сразу чиновники заговорили о том, чтобы вновь попросить такую же сумму, и даже начали договариваться с фондом об условиях новой кредитной программы. Однако летом 2017-го по инициативе белорусской стороны эти переговоры временно прекратились. Может быть, к теме вернулись во время нынешней миссии?

- Мы должны получить запрос со стороны официальных органов Беларуси, причем они должны быть убеждены в том, что эта программа соответствует лучшим интересам страны. В данный момент официальные органы, видимо, считают, что нет острой необходимости и нужды в этом. Поэтому мы не педалируем этот вопрос, - цитирует БелаПАН главу миссии МВФ в Беларуси Жака Миньяна.