Александр Лукашенко: Впереди эра чистой энергетики. Уголь, природный газ и нефть уходят

16 ноября президент провел совещание по системе управления белорусской энергетикой и рассказал, что у страны должна быть стопроцентная энергетическая безопасность.

- Правительством должен быть сформирован прогноз топливно-энергетического баланса страны, а также определена цель - стопроцентная энергетическая независимость и безопасность, - слова Александра Лукашенко приводит пресс-служба президента. - Ее стабильность - это крайне важный элемент безопасности и независимости государства.

Президент привел и цифры: за последние 5 лет привлечено больше $1 млрд. инвестиций в отрасль, а собственное производство электроэнергии увеличилось на 2,1 млрд. кВт.

- К слову, в 2018 году мы впервые полностью отказались от импорта электроэнергии, - сказал Александр Лукашенко. - Несмотря на достигнутые успехи, к работе наших энергетиков имеется немало претензий и замечаний.

Но, по словам президента, никаких экспериментов в этой области не будет.

- Главная задача - не загубить достижения, совершенствовать то, что создано, при этом не затягивая процесс. Также нужно учитывать мировые тенденции в энергетике, используя как положительный, так и негативный опыт, прежде всего наших соседей.

От правительства президент потребовал сделать четкий план того, как расширить направления использования электроэнергии в промышленности, аграрной сфере, транспорте, IT-секторе, ЖКХ и быту.

- Тем более впереди эра чистой энергетики. Уголь, природный газ и нефть уходят. Все ориентируются, к примеру, не на дизель и бензин, а на электромобили. Поэтому нужно не просто понимание, а четкий план действий, исходя из баланса производства электроэнергии и потребления, - сказал президент. - Мощностей для наращивания электропотребления сегодня у нас хватает, а скоро будет больше.

Он напомнил, что скоро в строй будет введена Белорусская АЭС, электроэнергия от которой должна быть востребована.

- Это главный вопрос во всем реформировании или совершенствовании этого сектора.

Напомним, были планы запустить первый блок БелАЭС в 2018 году, второй - в 2020-м. Но из-за замены корпуса реактора первый блок введут в 2019 году.