2018-11-18T20:35:16+03:00
Минск

Развлекательные центры в приостановившем работу ТЦ Arena city приглашают на новогодние представления

Детский центр «Карамелька» и развлекательный центр «Бампер Парк» в ТЦ Arena city рады сообщить, что продолжают свою работу в штатном режиме
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12 ноября на первом этаже торгового центра произошло обрушение части подвесного потолка, в связи с чем работа ТЦ Arena city была приостановлена. 13 - 14 ноября развлекательные центры «Карамелька» и «Бампер Парк» обследовали МЧС и другие технические службы. В ходе проверки было установлено, что помещения центров оборудованы другим типом потолка, подвесные гипсокартонные конструкции на площадях центров отсутствуют.

Принимая во внимание также тот факт, что развлекательные центры имеют отдельные входы и выходы с проспекта Победителей, расположенные в левой части ТЦ Arena city, а также с торца здания и Тихого переулка, было принято решение о возможности дальнейшего функционирования детского центра «КАРАМЕЛЬКА» и развлекательного центра «БАМПЕР ПАРК».

Администрация детских развлекательных центров сообщает, что все запланированные новогодние представления в «Карамельке» состоятся. В афише «Карамельки» изменений не произошло.

В распоряжении посетителей весь спектр развлечений: автодром, развлекательные аппараты для всей семьи, аэрохоккей, лабиринт, батут, квесты для детей. На территории детского развлекательного парка работают кафе и бар с широким ассортиментом блюд и напитков.

ДРЦ «Карамелька» и «Бампер Парк» работают ежедневно с 10.00 до 22.00 без выходных. Вход открыт с проспекта Победителей.

Забронировать билеты на новогодние представления можно по тел.: 584-66-66 (МТС, Велком). Количество мест ограниченно.

Справки по телефонам:

384-55-99 (МТС, Велком) развлекательный центр «БАМПЕР ПАРК»

584-66-66 (МТС, Велком) Детский развлекательный центр «КАРАМЕЛЬКА»

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