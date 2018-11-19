«Если бы так интересно мне преподавали в школе, я бы летала туда на крыльях»

Подведены итоги первой четверти, началась вторая. Ученики получили первые отметки, а родители новые заботы, ведь четвертные оценки зачастую ниже ожиданий. Даже если оценка и устраивает родителя, то уровень полученных знаний не всегда. Как правило, устранить пробелы в знаниях в начале года гораздо легче, чем в середине или конце, поэтому действовать нужно уже сейчас.

Что же делать родителю? Есть 3 варианта:

Первый: потратить уйму времени, чтобы самому разобраться в предмете и передать знания ученику. Этот вариант, можно сказать, бесплатный, но потраченное время и нервы точно не стоят того. Лучше обратиться к специалисту.

Второй: найти хорошего репетитора. К этому прибегают многие родители, но здесь есть ряд недостатков вроде высокой стоимости, растянутых сроков или некачественного преподавания.

И третий вариант: обратиться к услугам учебного центра.

Уже пятый год наш учебный центр Школа интенсивного обучения intensiv.by успешно занимается обучением школьников 5 - 10-х классов по математике, физике, химии, биологии, русскому, белорусскому и английскому языкам, а также готовит абитуриентов к ЦТ, за что получает огромное количество положительных отзывов и благодарностей от родителей. Мы работаем по уникальной программе «Учебник за 8 занятий». Это значит, что за 3 месяца обучения ученик пройдет ВЕСЬ ШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНИК. Только вдумайтесь: 3 месяца - и ваш ребенок не только подтянет хвосты за первую четверть, но и пройдет весь год наперед. Для вас это значительная экономия денег и времени в будущем, а для ученика спокойствие на уроках в школе.

Вы скажете: как это возможно, пройти за 3 месяца то, что в школе дают за год?

Это возможно благодаря:

- Маленьким группам по 6 - 9 человек, где преподаватель может каждому уделить необходимое количество времени.

- Системе онлайн-тестирования ученика, которая дает возможность собрать группу учеников со схожим уровнем знаний.

- Системе консультаций. Вам не придется тратить свое время на решение домашнего задания с учеником. Ему просто нужно прийти к нам, и преподаватель в индивидуальном порядке разберет все возникшие вопросы.

- Обратной связи с родителем. Мы оперативно уведомим вас о пропусках, несделанных домашних заданиях, несданных зачетах по теме, дадим рекомендации по подготовке.

- Лучшим учителям. Мы выбираем 1 учителя из 50 желающих работать в нашем центре, проводим постоянное обучение и мастер-классы для преподавателей.

- Системе контроля изученного материала. Пока ученик не сдаст зачет по теме, мы будем постоянно устранять пробелы в знаниях.

Позвоните нам или оставьте заявку, и мы не только ответим на ваши вопросы, но дадим подробную консультацию по выбору курса.

Если вы сомневаетесь, то просто приходите на первое занятие и, если вам не понравится, можете не оплачивать его.

Наши центры расположены по адресам:

- улица Притыцкого, 29 (ст. м. «Спортивная»);

- улица Голубева, 14 Б (ст. м. «Петровщина»);

- улица Мележа, 1 (Зеленый Луг).

Узнать информацию, а также записаться можно по телефонам:

Velcom (29) 101-72-52

MTС (29) 549-72-52

Отзывы:

Бубенникова Ирина Викторовна (родитель)

Одна фраза дочери «Если бы так интересно преподавали в школе, я бы летала туда на крыльях» говорит о многом. Так 3 месяца она летала на занятия в вашу школу.

Миськевич Светлана Васильевна (родитель)

Мой ребенок учился в Школе интенсивного обучения на курсах по физике. Хочу прежде всего выразить благодарность всему коллективу. Как родителю, мне понравилось здесь все: выполнение всех заявленных условий, расположение центра, форма обучения и оплаты, великолепный преподаватель. После пройденного курса мой ребенок чувствует себя на уроках по физике уверенно, не испытывает трудностей. Большое вам спасибо!

Манёнок Татьяна Анатольевна (родитель)

Очень рады, что попали на ваши занятия. Оценка по предмету сейчас у нас 9! Мы не верили, но это действительно реальность! Спасибо преподавателю за его труд! Успехов вашей школе! Мы к вам еще придем за новыми знаниями!

Манёнок Анна (ученик)

Алексей Александрович, спасибо вам большое! За такой короткий срок я очень быстро подняла свою отметку и полюбила химию, хотя изначально нейтрально относилась к этому предмету. Учитель в школе в «хорошем шоке», да и я тоже! Спасибо!

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