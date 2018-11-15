«Начинаем радоваться победам над Люксембургом. Но такова реальность»

Сборная Беларуси обыграла Люксембург (2:0) и вышла на первое место в группе Лиги наций.

- Все знали, что нам некуда отступать. Матч жизни и смерти. Если бы проигрывали, то все. Даже ничья оставляла нам маленькие шансы. Еще нам перед игрой показали мотивирующее видео. Спасибо всем, - передает слова Павла Савицкого пресс-служба АБФФ.

Что же это за видео? Ранее главный тренер Игорь Криушенко рассказывал нам:

- С администратором команды Ильей Белановским можем сделать мотивационное видео. Там могут быть нарезки предыдущих успешных матчей, какие-то эмоциональные эпизоды. Перед игрой с Люксембургом (в Минске) ребятам показали видеонапутствие от игроков сборной прошлых лет.

Перед игрой с Люксембургом в гостях футболистам подготовили напутствие от семей, в том числе детей. Для игроков это стало сюрпризом. И мощным стимулом. Уже после игры АБФФ опубликовала видео из раздевалки.

Эмоции в раздевалке сборной Беларуси: Слезы, крики, включение Сергея Румаса . Источник: АБФФ Белорусская федерация футбола

- Спасибо детям, - не скрывал эмоции Игорь Шитов.

- Игорь плакал, - слышатся подколки за кадром.

- Да, я сентиментальный, - улыбнулся Игорь.

В первом тайме и в начале второй половины матча игра сборной Беларуси удавалась. Два мяча забил Станислав Драгун.

- Было здорово. Действовали не сказать что феноменально, но близко к этому. Многое получалось, подстраховывали, моменты создавали. Реально радовались, - сказал Александр Глеб, который сыграл за сборную впервые за два года.

Игорь Криушенко был доволен, что у 37-летнего полузащитника получилась игра:

- Александра Глеба мы взяли, потому что он сейчас имеет постоянную игровую практику, достаточно неплохо провел последние игры: с «Челси» и в чемпионате Беларуси. Сколько Саше позволит здоровье, сколько отмерено Богом - пусть играет, помогает нам и радует зрителей. Хотелось, чтобы подольше это длилось.

В концовке игры наша команда прижалась к воротам, но отстояла победный счет - 2:0. Вроде бы повод для радости - победа в гостях и первое место в группе Лиги наций. Но хочется напомнить: в соперниках был всего лишь Люксембург. Да, это не та команда-«карлик», как 10 лет назад, а ежистый соперник, который сейчас может отобрать очки и у Франции. И все же…

- Эйфории нет. Мы начинаем радоваться победам над Люксембургом. Но такова сейчас реальность. Конечно, мы счастливы. Но есть еще одна игра, в которой нам нельзя облажаться, - сказал Игорь Стасевич.

Та самая игра, о которой говорит Стасевич, - матч с Сан-Марино 18 ноября. Уж их-то должны обыгрывать при любых раскладах. Хотя, чтобы остаться на первом месте, хватит и ничьей.

Сейчас в нашей группе такой расклад. 1. Беларусь - 11 очков. 2. Люксембург - 9. 3. Молдова - 8. 4. Сан-Марино - 0. В случае равенства очков с Люксембургом у нас преимущество по личным встречам. Если вдруг будет поровну очков с Молдовой, то ее обходим по разнице мячей. Кстати, за 5 игр сборная забила 8 мячей и ни одного не пропустила. Станислав Драгун с 4 голами лидирует в списке бомбардиров Лиги наций, столько же на счету у бельгийца Лукаку и серба Митровича.

ЕСТЬ ВОПРОС

Какой дальнейший путь к финалу Евро-2020?

Завершающий матч наша команда проведет 18 ноября. Если не произойдет сенсаций, то останется на первом месте в своей группе. Оно дает право в марте 2020 года сыграть в плей-офф Лиги наций (победитель этих матчей получит путевку на Евро-2020). Среди возможных соперников - команды из других групп дивизиона D (например, Грузия, Косово, Македония). Жеребьевка состоится 2 декабря. Правда, в плей-офф мы можем не сыграть… Потому что в 2019 году начнется привычный отборочный цикл к чемпионату Европы. Если наша сборная квалифицируется на Евро-2020 через классический отбор, что в плей-офф Лиги наций от нашей группы сыграет команда, занявшая второе место (Люксембург или Молдова).

ЧТО МЫ УВИДЕЛИ В МОТИВИРУЮЩЕМ ВИДЕО?

Ролик длится 5 минут 12 секунд. Сначала идет видеонарезка о трудовых буднях сборной (тренировки, перелеты) под песню Басты «Папа What’s up», где в припеве такие строчки:

Папа в самолетах, папа в поездах,

И мы с вами в разных часовых поясах.

Я пишу вам эти строчки,

Дочке - вместо точки смайл.

Папа Skype, папа Face Time.

Дальше родственники и близкие, жены и дети напутствуют футболистов на игру.

- Гол забивай, чтобы я не плакала, - трогательно говорит чья-то дочка.

- Ребята, желаю вам удачи в сегодняшней игре, все верят в вас, - шлет общие пожелания обворожительная девушка. А потом добавляет персональное: - Зай, я тебя люблю!

- Здоровья, счастья и, конечно, победочки, - мило говорит девочка, обнимая собаку.

Мальчик в майке сборной с 15-м номером (должно быть, сын Сергея Кисляка) выдал речь, как опытный тренер:

- Вы идете на самый важный матч. Можно сказать, что как на Кубке мира в финале. Вам нужны три очка. Соберите все свои силы в кулак! Желаю вам победы. Папочка, ты самый лучший! И все самые лучшие! (В завершение он поцеловал герб на футболке сборной.)

Супруга Александра Глеба с дочками слаженно выступили, словно ведущие на шоу:

- Дорогие ребята! Дорогой наш папа! Вся Беларусь с нетерпением ждет интересной и захватывающей игры. Ждем вас с победой! Верим в вас!

«Без лишних слов. Просто смотрите! Благодарим семьи игроков за инициативу и помощь в подготовке видео!» - говорится в комментарии АБФФ под видео.