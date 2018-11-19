В Минске во второй раз выступят IAMX

IAMX – сольный проект вокалиста трип-хоп группы Sneaker Pimps Криса Корнера. Стиль – синти-поп и индитроника, трип-поп и дарк-кабаре. Главная фишка – эксперименты со светом и декорациями, фееричные костюмы.

Фото: организаторы.

Крис Корнер уже приезжал в Минск весной 2016 года. Он рассказал в интервью нашему корреспонденту, откуда берутся все эти странные образы:

- Честно? Понятия не имею. У нас нет стилистов, которые сели бы и сказали: так, сейчас мы придумаем вам новый имидж. Мы просто дурачимся, экспериментируем, пытаемся уловить настроение музыки и выразить его в одежде и макияже.

Фото: организаторы.

По-моему, наша музыка сама по себе способствует перевоплощениям, потере контроля над собой. К тому же мне всегда нравилось наряжаться. В детстве сестра иногда переодевала меня в девочку, думаю, оттуда все и началось. Сыграть роль на сцене, стать человеком, который совсем не похож на меня в повседневной жизни – все это очень затягивает и давно стало чем-то вроде ритуала.

Фото: организаторы.

А белорусские поклонницы рассказали, за что любят музыканта (за челку, за стиль, за прекрасный голос) и даже попытались воплотить в жизнь его стиль.

Фото: организаторы.

ГДЕ? RE:PUBLIC (ул. Притыцкого, 62)

КОГДА? 4 февраля 2019 года в 19.00

ЦЕНА ВОПРОСА: от 57 рублей.