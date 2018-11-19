2018-11-19T11:38:56+03:00
Общество

«Ребенок ходит с тарелкой засохших макарон, а мама продает детское питание – семгу в баночке!»

Белорусы дискутируют: нужно ли ввести штрафы для родителей, продающих детское питание, которое получили бесплатно?
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
Наказывать ли мамочек, которые продают бесплатное детское питание?Наказывать ли мамочек, которые продают бесплатное детское питание?Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

- Обращаюсь к мамашам, которые продают детское питание, получаемое от государства. Я не могу понять, у вас нет совести, или ума, или знаний, или любви к своим детям, или всего сразу? Увидел объяву, решил купить семгу, форель, кролика, индейку в баночках «Беллакт». Потом увидел малышей в квартире у продавщицы и понял, что за питание. Спрашиваю, а чего своим детям не даете? Отвечает: "А они уже со взрослого стола тягают еду, им хватает". Интересно, как часто у них на взрослом столе бывает семга, форель, индейка и кролик. Девочка лет двух ходила по квартире с тарелкой засохших макарон. Видимо, мать считает, что макароны и семга это один фиг. По второму объявлению позвонил, спросил, чего своим не даете. Ответила: "Не едят такое". Мне смешно. А кто им предлагал, что не едят? Могу еще поверить, что ребенок не ест капусту из баночек и кабачок, верю, что невкусно. Но кролика или форель любой ребенок за обе щеки, иначе чем тогда кормить, макаронами?? И это отношение к собственным детям! Или настолько мамаши тупые, что не знают о пользе красной рыбы, омега 3, витаминов, и не хотят своим детям полноценного полезного рациона для костей, мозга, иммунитета? Больше не покупаю у таких мамаш. Грустно. Предлагаю ввести штрафы за продажу государственной помощи детям.

Такой крик души разместил житель Витебска в паблике «Витебск City». Тема задела людей за живое. Комментаторы спорят: одни руками и ногами за то, чтобы штрафовать родителей, которые продают полученное бесплатно детское питание, другие объясняют: ситуации бывают разные.

- Я продавала питание, потом добавляла денег и покупала более дорогое, которое мои дети хорошо ели, - рассказывает Алеся, многодетная мама. – Младшей дочери не пошел «Беллакт», идет только «Нестожен». На питание мы подали, но понятно, что «Нестожен» нам никто бесплатно не даст. Так я продам «Беллакт» и куплю на вырученные деньги «Нестожен» или памперсы ребенку. И у соседского мальчика была аллергия почти на все, можно было кушать только кашки на воде, пока не перерос. Но мама брала питание, продавала его и покупала ребенку что-нибудь необходимое.

Что делают родители с пюрешками, соками и молочными смесями, полученными бесплатно, никто не контролирует. Да и отследить это практически невозможно.

- Я считаю, что за помощью к нам обращаются адекватные взрослые люди, они представляют интересы своих детей. Если собраны все необходимые документы и комиссия приняла решение выделить ребенку бесплатное детское питание, мать приходит с паспортом в магазин и получает его. Проверять, что она дальше с ним делает, было бы вмешательством в частную жизнь, - считает директор территориального центра социального обслуживания населения Железнодорожного района Витебска Екатерина Железницкая.

Чтобы получить бесплатное питание, родители малыша должны собрать целый набор справок. Во-первых, справка о доходах . Среднедушевой доход семьи должен быть ниже наибольшей величины бюджета прожиточного минимума. Причем «по объективным причинам». Есть еще много нюансов. Питание не дадут, например, если отец или сожитель матери малыша не работает и не имеет статуса безработного, если у семьи несколько квартир или домов, если кто-то из членов семьи за последний год съездил за границу или купил машину.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Лас-Вегас» и мечта увидеть море: Как живут в самом богатом и самом бедном городе Беларуси
Беларусь - небольшая страна, при этом уровень жизни белорусов в различных регионах отличается в разы. «Комсомолка» побывала в главных городах районов-рекордсменов [фото]
Матушка из Инстаграма готовит крем-суп, сидит на детоксе и советует, как решать семейные трудности
30-летняя матушка Ксения Коляда из деревни Жировичи рассказывает о жизни жены священника, матери четырех детей и руководительницы местного женского клуба [фото]
Кому полезен «искусственный интеллект» и стоит ли инвестировать в криптовалюту - об этом на публичной лекции Валерия Цепкало
На эти и другие вопросы ответит эксперт Генерального секретаря ООН, создатель Парка высоких технологий, автор ряда книг, в том числе: «Дорогой дракона» и «Код Бессмертия»
Директор Института Гёте в Минске: Меня спрашивают: «Наверное, ужасно переселиться из такого красивого города, как Прага, в Минск?»
В чем схожесть немцев и белорусов, чем удивила белорусская глубинка и какие культурные программы предстоит оценить белорусам в ближайшие годы - Якоб Рачек рассказал «Комсомолке» [фото]
Новости 24
Сегодня в Минске торжественно откроют детское «Евровидение»
ДТП в Волковысском районе: один человек мертв, четверо в больнице
Белорусское правительство будет регулировать цены на мясо
45-летний мужчина попал в больницу из-за разорвавшегося котла
27-летний водитель «Ауди» без прав погиб в аварии и чуть не убил пассажирку
Новым послом Беларуси в России назначили Владимира Семашко
Умер известный белорусский футболист и тренер Владимир Журавель
Сборная Беларуси обыграла Сан-Марино и заняла первое место в группе Лиги наций
Власти разрешили оппозиции провести митинг в годовщину Слуцкого восстания
В Скиделе из храма украли пожертвования прихожан
В Ляховичском районе пьяный водитель авто насмерть сбил женщину на велосипеде
Ушел из дома и не вернулся. В Бресте разыскивают 13-летнего мальчика
Дубль два. В Минске задержали молодого человека за то, что он повесил шарф на скульптуру городового
В Беларуси запретили продавать несовершеннолетним пневматику, револьверы, винтовки
На пожаре в Гродненском районе погибло четыре человека
Гомельчанин с ружьем устроил охоту в деревне и был задержан милицией
Опять на копейку: в Беларуси с 18 ноября снова дорожает топливо
МИД Беларуси резко ответил Пашиняну: «Правила уличной демократии не приемлемы в большой политике»
Метели и морозы: какая погода ждет белорусов на неделе