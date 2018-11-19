«Ребенок ходит с тарелкой засохших макарон, а мама продает детское питание – семгу в баночке!»

- Обращаюсь к мамашам, которые продают детское питание, получаемое от государства. Я не могу понять, у вас нет совести, или ума, или знаний, или любви к своим детям, или всего сразу? Увидел объяву, решил купить семгу, форель, кролика, индейку в баночках «Беллакт». Потом увидел малышей в квартире у продавщицы и понял, что за питание. Спрашиваю, а чего своим детям не даете? Отвечает: "А они уже со взрослого стола тягают еду, им хватает". Интересно, как часто у них на взрослом столе бывает семга, форель, индейка и кролик. Девочка лет двух ходила по квартире с тарелкой засохших макарон. Видимо, мать считает, что макароны и семга это один фиг. По второму объявлению позвонил, спросил, чего своим не даете. Ответила: "Не едят такое". Мне смешно. А кто им предлагал, что не едят? Могу еще поверить, что ребенок не ест капусту из баночек и кабачок, верю, что невкусно. Но кролика или форель любой ребенок за обе щеки, иначе чем тогда кормить, макаронами?? И это отношение к собственным детям! Или настолько мамаши тупые, что не знают о пользе красной рыбы, омега 3, витаминов, и не хотят своим детям полноценного полезного рациона для костей, мозга, иммунитета? Больше не покупаю у таких мамаш. Грустно. Предлагаю ввести штрафы за продажу государственной помощи детям.

Такой крик души разместил житель Витебска в паблике «Витебск City». Тема задела людей за живое. Комментаторы спорят: одни руками и ногами за то, чтобы штрафовать родителей, которые продают полученное бесплатно детское питание, другие объясняют: ситуации бывают разные.

- Я продавала питание, потом добавляла денег и покупала более дорогое, которое мои дети хорошо ели, - рассказывает Алеся, многодетная мама. – Младшей дочери не пошел «Беллакт», идет только «Нестожен». На питание мы подали, но понятно, что «Нестожен» нам никто бесплатно не даст. Так я продам «Беллакт» и куплю на вырученные деньги «Нестожен» или памперсы ребенку. И у соседского мальчика была аллергия почти на все, можно было кушать только кашки на воде, пока не перерос. Но мама брала питание, продавала его и покупала ребенку что-нибудь необходимое.

Что делают родители с пюрешками, соками и молочными смесями, полученными бесплатно, никто не контролирует. Да и отследить это практически невозможно.

- Я считаю, что за помощью к нам обращаются адекватные взрослые люди, они представляют интересы своих детей. Если собраны все необходимые документы и комиссия приняла решение выделить ребенку бесплатное детское питание, мать приходит с паспортом в магазин и получает его. Проверять, что она дальше с ним делает, было бы вмешательством в частную жизнь, - считает директор территориального центра социального обслуживания населения Железнодорожного района Витебска Екатерина Железницкая.

Чтобы получить бесплатное питание, родители малыша должны собрать целый набор справок. Во-первых, справка о доходах . Среднедушевой доход семьи должен быть ниже наибольшей величины бюджета прожиточного минимума. Причем «по объективным причинам». Есть еще много нюансов. Питание не дадут, например, если отец или сожитель матери малыша не работает и не имеет статуса безработного, если у семьи несколько квартир или домов, если кто-то из членов семьи за последний год съездил за границу или купил машину.