Если вы не мыслите свою жизнь без игры в судоку - приходите на чемпионат по судоку!

01.12.2018 в 12.00 в рамках выставки «50+» в выставочном центре «Белэкспо» пройдет чемпионат по судоку!

Если вы не мыслите свою жизнь без игры в судоку и чувствуете свой внутренний потенциал - мы вас ждем!

Спешите - поучаствовать смогут всего сто человек.

Зарегистрироваться вы сможете, позвонив по телефону (017) 294-27-04 или email: sudoku@phkp.by