2018-11-19T11:24:56+03:00
Общество

Если вы не мыслите свою жизнь без игры в судоку - приходите на чемпионат по судоку!

Впервые в рамках выставки «50+» в выставочном центре «Белэкспо» пройдет чемпионат по судоку!
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01.12.2018 в 12.00 в рамках выставки «50+» в выставочном центре «Белэкспо» пройдет чемпионат по судоку!

Если вы не мыслите свою жизнь без игры в судоку и чувствуете свой внутренний потенциал - мы вас ждем!

Спешите - поучаствовать смогут всего сто человек.

Зарегистрироваться вы сможете, позвонив по телефону (017) 294-27-04 или email: sudoku@phkp.by

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