«Киану Ривз пожелал мне успехов – для простой девушки из Бреста это приятно!»

- Я в таком восторге! – улыбается 24-летняя брестчанка Александра Клавдиева.

Девушка работает архитектором, любит кино и в свободное время рисует портреты актеров и киношных персонажей. Свои работы Саша выкладывает в Инстаграм. У нее больше 3000 подписчиков.

На днях Саша произвела фурор: опубликовала фотографию Киану Ривза, на которой актер показывает на экране смартфона портрет, нарисованный брестчанкой.

- Я его давно нарисовала. Выложила в Инстаграм и забыла. А на днях мне от знакомых пришло сообщение с этой фотографией. Я не ожидала!

Саша Клавдиева тренируется не на кошках, а на актерах - оттачивает навыки рисования на портретах знаменитостей.

- Скакала по квартире и пищала от радости?

- Да, почти так и было, - смеется Саша. – Я была на работе, и сильно не прыгала. Но хотелось!

Киану Ривз игнорирует соцсети. Чтобы показать ему портрет, пришлось применить на практике теорию шести рукопожатий.

- Я когда-то давно нарисовала Киану Ривза, но он не получился. Я расстроилась и в соцсети не выкладывала. А недавно, когда я показала портрет Джека Николсона, мне написали знакомые: «Нарисуй Киану Ривза! Есть люди, которые могут ему передать!» И я попробовала второй раз. Если честно, я толком не знаю, кто показал портрет актеру. Моя знакомая из Беларуси работает в Европе, у нее есть друзья по всему миру, и один из них работает на голливудских проектах – рисунок дошел через третьи или четвертые руки.

Портрет Киану Ривза выполнен угольным карандашом. Фото: из личного архива.

- Что Киану Ривз сказал про портрет?

- Мне передали на словах, что ему очень понравилось. Он пожелал мне успехов и сказал, что у меня все получится в моих начинаниях. Для простой девушки из Бреста вроде меня это так приятно! Мне все теперь говорят теплые слова, поздравляют. Мне кажется, для любого человека это важно – когда тебя замечает звезда пусть даже местного разлива. А тут Голливуд снизошел!

alexandra_klaudi Портрет Владимира Высоцкого. Автор - Александра Клавдиева

До сих пор Саше не приходилось получать отзывы о своей работе от персонажей, которых она рисовала. Разве что одажды актер Пабло Шрайбер из сериала «Американские боги» поставил в Инстаграме лайк своему портрету.

alexandra_klaudi Process... Автор - Александра Клавдиева

- Пусть хоть так, но он заметил! – смеется художница.

alexandra_klaudi Process... Автор - Александра Клавдиева

Рассылать звездам портреты в рамке Саша не хочет – боится показаться назойливой поклоницей.

alexandra_klaudi Unfortunately now I work a lot and I'm constantly on the road , so you will see my old pictures. Автор - Александра Клавдиева

- Я не из серии фанатов, которые сходят с ума по звездам. Отправлять портрет в раме – это, по-моему, будет выглядеть, как подарок бешеной фанатки. А я рисую больше для себя. Когда рисуешь знаменитую личность, которую узнают люди, можно показать свой навык. По моим старым рисункам заметно, как он развивался. Таланта у меня, наверное, только 1%, все остальное – это кропотливый труд. Я себя каждый день заставляю рисовать, делать какие-то наброски. И по-другому никак. Я не родилась гением, как Пикассо.

alexandra_klaudi Джонни Депп. Автор - Александра Клавдиева

«МОЕ ТВОРЧЕСТВО ПОСВЯЩЕНО МАМЕ»

- А кого из белорусских артистов ты бы нарисовала? Солодуху? Михалка?

- Я про это даже не думала… У меня подписчики, в основном зарубежные, они нас не знают и не смогут оценить, похоже или нет. Разве что получится прорекламировать кого-то. Но у меня есть скетчбук с портретами актеров советского кинематографа. Моя мама любит советское кино. Можно сказать, что все мое творчество посвящено маме. Она открыла мне дверь в искусство. Я помню, любовь к нему у меня началась еще в третьем классе с книжек, иллюстраций. Мама мне читала, показывала, рассказывала – заинтересовывала искусством. И сейчас она мой главный советчик.

- И критик?

- Только по делу. Если что-то не так, она говорит, но и хвалит тоже. А жесткий критик – это отец. Он обычно говорит: «Похоже. Но что-то не то», - это его коронная фраза. И при этом он мной гордится и хвалится. А фраза «но что-то не то» – это у нас уже повод для семейных шуток.

alexandra_klaudi Портрет Minerva McGonagall. Автор - Александра Клавдиева

alexandra_klaudi Портрет Something of Harry Potter. Автор - Александра Клавдиева