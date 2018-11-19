2018-11-19T13:03:57+03:00
Общество

«Киану Ривз пожелал мне успехов – для простой девушки из Бреста это приятно!»

Молодая художница нарисовала портрет голливудского актера, и он ему понравился [фото]
Оксана БРОВАЧ
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Киану Ривза нет в соцсетях, но он все равно увидел портрет, который сделала брестчанка. Фото: из личного архива.Киану Ривза нет в соцсетях, но он все равно увидел портрет, который сделала брестчанка. Фото: из личного архива.
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- Я в таком восторге! – улыбается 24-летняя брестчанка Александра Клавдиева.

Девушка работает архитектором, любит кино и в свободное время рисует портреты актеров и киношных персонажей. Свои работы Саша выкладывает в Инстаграм. У нее больше 3000 подписчиков.

На днях Саша произвела фурор: опубликовала фотографию Киану Ривза, на которой актер показывает на экране смартфона портрет, нарисованный брестчанкой.

- Я его давно нарисовала. Выложила в Инстаграм и забыла. А на днях мне от знакомых пришло сообщение с этой фотографией. Я не ожидала!

Саша Клавдиева тренируется не на кошках, а на актерах - оттачивает навыки рисования на портретах знаменитостей.

Саша Клавдиева тренируется не на кошках, а на актерах - оттачивает навыки рисования на портретах знаменитостей.

- Скакала по квартире и пищала от радости?

- Да, почти так и было, - смеется Саша. – Я была на работе, и сильно не прыгала. Но хотелось!

Киану Ривз игнорирует соцсети. Чтобы показать ему портрет, пришлось применить на практике теорию шести рукопожатий.

- Я когда-то давно нарисовала Киану Ривза, но он не получился. Я расстроилась и в соцсети не выкладывала. А недавно, когда я показала портрет Джека Николсона, мне написали знакомые: «Нарисуй Киану Ривза! Есть люди, которые могут ему передать!» И я попробовала второй раз. Если честно, я толком не знаю, кто показал портрет актеру. Моя знакомая из Беларуси работает в Европе, у нее есть друзья по всему миру, и один из них работает на голливудских проектах – рисунок дошел через третьи или четвертые руки.

Портрет Киану Ривза выполнен угольным карандашом. Фото: из личного архива.

Портрет Киану Ривза выполнен угольным карандашом. Фото: из личного архива.

- Что Киану Ривз сказал про портрет?

- Мне передали на словах, что ему очень понравилось. Он пожелал мне успехов и сказал, что у меня все получится в моих начинаниях. Для простой девушки из Бреста вроде меня это так приятно! Мне все теперь говорят теплые слова, поздравляют. Мне кажется, для любого человека это важно – когда тебя замечает звезда пусть даже местного разлива. А тут Голливуд снизошел!

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Портрет Владимира Высоцкого. Автор - Александра Клавдиева
95 отметок «Нравится»7 комментариевInstagram

До сих пор Саше не приходилось получать отзывы о своей работе от персонажей, которых она рисовала. Разве что одажды актер Пабло Шрайбер из сериала «Американские боги» поставил в Инстаграме лайк своему портрету.

alexandra_klaudialexandra_klaudi
Process... Автор - Александра Клавдиева
187 отметок «Нравится»4 комментариевInstagram

- Пусть хоть так, но он заметил! – смеется художница.

alexandra_klaudialexandra_klaudi
Process... Автор - Александра Клавдиева
115 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

Рассылать звездам портреты в рамке Саша не хочет – боится показаться назойливой поклоницей.

alexandra_klaudialexandra_klaudi
Unfortunately now I work a lot and I'm constantly on the road , so you will see my old pictures. Автор - Александра Клавдиева
211 отметок «Нравится»2 комментариевInstagram

- Я не из серии фанатов, которые сходят с ума по звездам. Отправлять портрет в раме – это, по-моему, будет выглядеть, как подарок бешеной фанатки. А я рисую больше для себя. Когда рисуешь знаменитую личность, которую узнают люди, можно показать свой навык. По моим старым рисункам заметно, как он развивался. Таланта у меня, наверное, только 1%, все остальное – это кропотливый труд. Я себя каждый день заставляю рисовать, делать какие-то наброски. И по-другому никак. Я не родилась гением, как Пикассо.

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Джонни Депп. Автор - Александра Клавдиева
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«МОЕ ТВОРЧЕСТВО ПОСВЯЩЕНО МАМЕ»

- А кого из белорусских артистов ты бы нарисовала? Солодуху? Михалка?

- Я про это даже не думала… У меня подписчики, в основном зарубежные, они нас не знают и не смогут оценить, похоже или нет. Разве что получится прорекламировать кого-то. Но у меня есть скетчбук с портретами актеров советского кинематографа. Моя мама любит советское кино. Можно сказать, что все мое творчество посвящено маме. Она открыла мне дверь в искусство. Я помню, любовь к нему у меня началась еще в третьем классе с книжек, иллюстраций. Мама мне читала, показывала, рассказывала – заинтересовывала искусством. И сейчас она мой главный советчик.

- И критик?

- Только по делу. Если что-то не так, она говорит, но и хвалит тоже. А жесткий критик – это отец. Он обычно говорит: «Похоже. Но что-то не то», - это его коронная фраза. И при этом он мной гордится и хвалится. А фраза «но что-то не то» – это у нас уже повод для семейных шуток.

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Портрет Minerva McGonagall. Автор - Александра Клавдиева
184 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
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Портрет Something of Harry Potter. Автор - Александра Клавдиева
176 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram
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Портрет Robert Downey Jr. Автор - Александра Клавдиева
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