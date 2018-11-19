Новый посол в России Владимир Семашко: "Если решим проблему снижения цены на газ и нефть, это сильно поможет экономике и населению"

На прошлой неделе Александр Лукашенко назначил бывшего вице-премьера Владимира Семашко новым послом Беларуси в России. В Москву Владимир Ильич пока не уехал. В начале этой недели он должен встретиться в Минске с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а заодно успеет отметить дома день рождения. Сегодня Владимиру Семашко исполняется 69 лет. В чем секрет работоспособности в таком возрасте?

- Спасибо родителям, что эти силы дали и мозги от рождения. А второе - это работа, трудиться надо. Путь осилит идущий, - с улыбкой объяснил Владимир Семашко в эфире программы «Главный эфир» на канале «Беларусь 1».

Путь Владимира Ильича будет непростым. В правительстве он курировал все нефтегазовые вопросы с Россией и, судя по всему, продолжит заниматься этим и в роли посла. Главный вопрос - это цены на сырье. Беларусь считает, что переплачивает за них.

- Мы неоднократно слышали, в том числе от президента нашей страны, что это парадокс. Мы вроде декларируем, что мы Союзное государство, что находимся в Евразийском экономическом союзе. Но вместе с тем взять два субъекта хозяйствования - белорусский МАЗ и российский КаМАЗ. КаМАЗ платит 4 цента за кВт*ч, а МАЗ - 11 центов. КамАЗ платит где-то 65 долларов за тысячу кубометров газа, а МАЗ должен платить 276 долларов, - привел примеры Владимир Семашко. - В себестоимости этой продукции очень большую долю занимают энергоносители. Это априори неравные условия. Если мы решим проблему снижения цены на газ и нефть, это очень сильно поможет экономике: реальному сектору, промышленности, транспорту, сельскому хозяйству, коммунальным службам, поможет и населению.

Еще одна проблема, которую предстоит решать в том числе Владимиру Семашко, - это налоговый маневр, который Россия завершит в следующем году. Суть его в следующем: Россия отказывается от взимания вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты и вводит вместо них налог на добычу полезных ископаемых. А это означает, что российская нефть для Беларуси подорожает. Аналитики оценивают возможные потери примерно в 500 млн. долларов. Чтобы сгладить отрицательный эффект, белорусское правительство пытается договориться с российским о какой-нибудь компенсации.

- Глобальное понимание у переговорщиков с двух сторон есть. Понятно, что надо как-то двигаться, но переговоры идут непросто, - признался Владимир Семашко. - Последний протокол, который я подписал еще будучи вице-премьером, мы даже обозначили срок - 15 декабря этого года, мы должны найти алгоритм, формулу, как мы будем этот налоговой маневр нейтрализовывать. (…) У меня есть сомнения, что это будет 15 декабря. Но то, что мы это сделаем рано или поздно - безусловно. Лучше раньше, конечно.