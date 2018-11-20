Оператор АЗС «Газпромнефть»: «Ты не чувствуешь себя маленьким винтиком, потому что здесь каждый сотрудник - партнер»

О том, как они действуют в реальности, мы поговорили с операторами АЗС «Газпромнефть» в Бресте Юлией Каниной, Еленой Дисюк, Максимом Негровым.

Правило 1: Гордиться местом, где работаешь

Максим:

- Очень приятно работать в компании, где сочетаются стратегическое планирование, мобильность, гибкость в решении любых вопросов, забота о людях. Работая оператором, ты не чувствуешь себя маленьким винтиком, потому что каждый сотрудник - партнер, который участвует в жизни компании, может привнести свои идеи в ее развитие. Здесь многое построено вокруг человека, которого ценят, уважают, дают шанс вырасти профессионально и добиться успехов в компании.

Правило 2: Быть готовым всегда чему-то учиться

Юлия:

- Я выучилась на оператора АЗС еще до того, как пришла на работу в «Газпромнефть», где есть свой курс подготовки. Знаний хватило, но во время стажировки (она обязательна для каждого новичка) узнавала много нового. Здесь все изучается углубленно и по своим стандартам. Хорошо, что у нас и коллектив дружный, который всегда поддержит, и принцип компании - максимально помочь новичку с первых дней адаптироваться, стать классным специалистом. Например, у нас есть мобильные учебные классы - специально оборудованные авто. К нам приезжают коллеги из Минска, проводят тесты на проверку профессиональной подготовки. Если обнаружатся пробелы в знаниях - это не влияет на оплату, статус, просто с тобой повторят забытый материал, дадут новую информацию. Получается своеобразное повышение квалификации на местах. А это очень важно, ведь на АЗС «Газпромнефть» в приоритете качество обслуживания и уровень мастерства сотрудников.

Правило 3: Стремиться подниматься выше

Работу на АЗС «Газпромнефть» не все начинают операторами. Начальник АЗС №29 Геннадий Савицкий сразу начал с руководящей должности, имея опыт работы в другой сети заправок. О своем переходе не пожалел ни разу:

- Здесь в первую очередь приветствуется профессионализм и делается все возможное, чтобы работник стал настоящим специалистом. За новичками первое время присматривает более опытный работник, наблюдает, чтобы все делали правильно. Это связано с тем, что у нас коллективная ответственность: если у нас случаются ошибки, отвечаем за них все вместе.

Но сложностей не боимся, каждый растет над собой. И, конечно, делает карьеру. Следующей ступенькой может быть должность руководителя региональной сети. Основания для роста есть, осталось хорошо себя зарекомендовать и получить от руководства новую миссию.

Елена:

- До декретного отпуска я работала в торговле. Потом узнала, что на «Газпромнефти» требуются операторы. Решила попробовать, анкету заполнила - и все получилось! Прошла обучение в компании, работаю здесь с удовольствием, рассчитываю на дальнейший рост, потому что и себя, и семью надо поддерживать. Перспектива есть - в Бресте планируется еще одна заправка, и на ключевые должности будут рассматривать в первую очередь своих проверенных работников.

Правило 4: Во всем находить позитив

Елена:

- В нашей работе многое связано с торговлей, потому что АЗС сегодня - не только заправка, но и магазин, кафе. Но мы не продавцы! Наша работа намного интереснее и разнообразнее. Нет монотонности - ты принимаешь товар, потом бензовоз, работаешь за кассой. У нас еще АЗС на оживленном месте, рядом с границей, так что скучать некогда.

Юлия:

- Самое интересное в нашей работе - общение с людьми. Они все разные, с разным настроением и характерами. Учишься их понимать и становишься немножко психологом. Это даже в жизни помогает в разрешении конфликтных ситуаций.

БУДЬ В КУРСЕ!

Преимущества работы операторов АЗС «Газпромнефть»:

- Бесплатное обучение;

- Гибкий график;

- Возможность карьерного роста;

- Достойная зарплата;

- Дружный коллектив;

- Расширенный социальный пакет.

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ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт»

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