В «Арена-Сити» нашли нарушения в монтажных работах

- Мы проводим обследование технического состояния конструкции подвесных потолков во всем торговом центре. Это делается для того, чтобы определить возможность дальнейшей безопасной эксплуатации ТЦ, - рассказал «Комсомолке» технический директор предприятия «БелТехЭксперт» Николай Баранов. - Сейчас проведено обследование небольшого участка подвесного потолка над выходом из подземного паркинга. Мы пришли к выводу, что там есть малозначительные дефекты, но они никакого влияния на безопасную эксплуатацию не оказывают. И один уровень паркинга уже открыт для посетителей. Там можно спокойно ходить. Однако мы уже можем говорить: в «Арена-Сити» кое-где низкое качество производства строительно-монтажных работ. Дело в том, что технология крепления монтажа подвесных потолков предусматривает латунный дюбель, закрепленный в монолитной плите. Но на отдельных участках торгового центра «Арена-Сити» такого дюбеля нет. Там просто несущий профиль разрезали, после чего отогнули ушки и прикрутили их пластиковыми дюбель-гвоздями. Технология же такого не предусматривает. Также известно, что в проектной документации предусмотрен монтаж гипсокартонных потолков из листа толщиной 9,5 мм в один слой, по факту - почти везде из двух листов толщиной 12,5 мм каждый. Возможно, на этапе строительства было принято решение об изменении проектного решения.

В ТЦ пострадала продавец цветочного магазинаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Напомним, в столичном торгово-развлекательном центре «Арена-Сити» на первом этаже обвалился подвесной потолок, пострадала 24-летняя продавец цветочного киоска. Предварительная причина - обрыв крепления конструкции. Возбуждено уголовное дело.

После случившегося в Минске решили обследовать торгово-развлекательные центры и другие столичные объекты с массовым пребыванием людей, где смонтированы аналогичные подвесные гипсокартонные потолки. В это же время специалисты предприятия «БелТехЭксперт» уже нашли нарушения в монтажных работах в ТЦ «Арена-Сити».