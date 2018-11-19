МАРТ о ценах на курицу: «Любой всплеск цен в таком объеме отрицательно сказывается на настроениях людей»

В октябре этого года по сравнению с октябрем прошлого цены на мясо и мясные продукты подскочили прилично – на 8,7%. Основная причина – неурожай кормов, на стоимость которых приходится почти три четверти себестоимости мясной продукции.

- Цены повысились у производителей, у переработчиков. Торговые надбавки на мясо и мясопродукты сложились на уровне 15%. По свинине это 12%, по говядине 17%, если взять сентябрь текущего года, - рассказал в программе «Главный эфир» на канале Беларусь 1 министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

Глава ведомства напомнил, что, по решению президента, предприятия не должны повышать цены на свою продукцию выше уровня инфляции. А если это вдруг происходит, то предприятию нужно навести у себя порядок. Поэтому в МАРТ уже предприняли меры, которые должны повлиять на ситуацию с ценами на мясо.

- Мы попросили о совещании, оно прошло под руководством заместителя премьер-министра, который курирует сельское хозяйство. Было принято решение о принятии мер предприятиями всех форм собственности по недопущению дальнейшего роста цен на мясо и мясопродукты, - сказал Владимир Колтович. – Также рассмотрели возможные меры, которые необходимо принять как облисполкомам, так и Минсельхозпроду, торговым организациям, по недопущению роста цен выше уровня, сложившегося на 15 ноября. Вместе с тем МАРТ продолжит мониторинг, и при невыполнении такой договоренности будет внесено постановление об установлении ценового регулирования.

Чуть раньше в этом году проблемы были и с ценами на курицу. В июне-июле ценники выросли сразу на 20%, причем у всех основных производителей. Тогда в сложившейся ситуации МАРТ усмотрел признаки ценового сговора птицефабрик, назначили расследование, но результатов его пока нет.

- Мы провели две комиссии. Очень тщательно смотрим. Мы должны все факты, все доказательства собрать и принять абсолютно объективное решение. Я надеюсь, что до конца года состоится комиссия, где будут вынесены решения. Я напомню, мы не пытаемся кого-то наказать, мы пытаемся сделать так, чтобы подобных фактов не было, поскольку любой всплеск цен в таком объеме отрицательно сказывается на настроениях людей, - подытожил Владимир Колтович.

Тем не менее, если дело дойдет до суда и нарушения все же найдут, то птицефабрики могут получить штраф в размере до 10% годовой выручки от продажи курицы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Через два года инфляция снизится до 4%

В октябре цены, по данным Белстата, с начала года выросли на 4,2%. Ориентир правительства на этот год – 6%, и в него Нацбанк (а именно он следит за ростом цен в стране) планирует уложиться даже с небольшим запасом.

- По концу года мы ожидаем, что рост потребительских цен составит порядка 5,5%, - рассказал программе «Главный эфир» начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин. – У нас существуют группы товаров, которые достаточно активно населением востребованы и на которые цены растут все-таки больше, чем все остальные товары. Можно привести пример тот же бензин. С начала года цены выросли практически на 17%. (…) В ближайшие два года мы видим задачу ограничить рост цен уровнем 5%. И мы для себя ставим цель в среднесрочной перспективе, начиная с 2021 года, ограничить инфляцию порядка 4%.

Вместе с тем люди оценивают инфляцию гораздо выше официальных прогнозов. По результатам опроса, проведенного Нацбанком, ожидаемая инфляция по итогам года составляет 11,7%.

СЧИТАЛКА “КП”

Как изменились цены на птицу за время расследования МАРТ?

Куриная тушка подорожала на 39%, а грудка цыпленка взлетела на 60% и исчезла с прилавков.

Специалисты МАРТ начали свое расследование в июле, завершить его планируют к конце года. А пока суд да дело, мы сравнили старые и новые цены на курицу одних и тех же производителей, чтобы понять, что изменилось. И немало удивились.

- Цены на тушку птицы в июне были 3,06 рубля, в июле 3,16 рубля, а в октябре - уже 4,25 рубля. То есть, куриная тушка подорожала почти на 39%.

- Медальоны куриные в марте этого года стоили 7,60 рублей, а в октябре – 8,65. Получается, плюс 14% к цене.

- Филе цыпленка в июле стоило 5,59 рублей, а в октябре было уже 6,99. Подорожание – аж на 25%.

- Мякоть бедра в прошлом октябре стоила 7,34 рубля, а в этом октябре уже 8,59. Получается подорожание на 17% за год.

- Окорочок цыпленка-бройлера был по 4,35 рубля за кило в декабле прошлого года, а в этом октябре он стоил уже 5,75 рублей. И снова подорожание на 32 %.

- Грудка цыпленка-бройлера одного крупного производителя в октябре 2017 года стоила 4,60 рубля. В июне 2018 года она была уже 6,19 рублей, а в июле - 7,35 рублей. Еще позже, увы, нам сравнить не удалось - ее перестали выпускать. Итого: почти 19% за месяц и 60% менее, чем за год!