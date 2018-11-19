Через три года закроют свалки в агрогородках и деревнях

Однако за пять лет их количество уменьшилось в десять раз. А в принципе, вопрос о неэкологичности небольших свалок поднимали не раз. В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды говорят о том, что скоро закроют все мини-полигоны для твердых коммунальных отходов.

- За последние пять лет количество мини-полигонов на территории Беларуси уменьшилось с десяти тысяч до тысячи, - привел цифры замминистра Александр Корбут. - Сегодня мини-полигоны уже не функционируют в прибрежных полосах и на особо охраняемых природных территориях. Мы предполагаем, и есть договоренность с Министерством жилищно-коммунального хозяйства, что в ближайшие два-три года будут закрыты все мини-полигоны, так как они не соответствуют экологическим требованиям.

Что это значит и почему именно небольшие полигоны большая проблема для экологии?

- На мини-полигонах не осуществляется мониторинг воздействия на воду, не производится взвешивание отходов, не осуществляется контроль, - объясняет Александр Корбут. - Большие полигоны, в отличие от мини-полигонов, контролируются.

Изменения коснутся небольших населенных пунктов - агрогородков и деревень. Именно там размещаются мини-полигоны.

- Когда мини-полигоны закроют, отходы будут попадать на организованные полигоны и станции сортировки. Плюс к существующим будут появляться новые, будет организован сбор мусора.