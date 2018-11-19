2018-11-19T16:56:07+03:00
Минск

В Минске собака выпала из окна 5-го этажа. «Хозяин говорил, что щенок нечаянно соскочил, пока его знакомая была в душе»

Сейчас этим делом занимается Следственный комитет
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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Щенок породы корги выпал из окна дома на проспекте Независимости Фото: Aryna SandovičЩенок породы корги выпал из окна дома на проспекте Независимости Фото: Aryna Sandovič
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Вечером 18 ноября из окна дома № 46 на проспекте Независимости в Минске выпал щенок породы корги. Он ударился о бордюр и разбился насмерть. Неравнодушные прохожие вызвали милицию, место огородили специальными лентами.

- Примерно через 20 минут после приезда милиции вышел хозяин собаки - гражданин КНР. С его слов, они открыли окно, чтобы собака подышала свежим воздухом, а затем щенок нечаянно соскочил, пока его знакомая мылась в душе. Девушка выглядывала из окна, но не вышла к нам, - рассказывает минчанка Арина, которая стала свидетелем этой истории. - Никто из очевидцев не поверил в несчастный случай: уж слишком далеко упала собака, на бордюр около газона и проезжей части. Словно ее выбросили с силой. Надеюсь, в этом деле разберутся!

Пес ударился о бордюр и разбился насмерть. Фото: Aryna Sandovič

Пес ударился о бордюр и разбился насмерть. Фото: Aryna Sandovič

В пресс-службе столичной милиции подтверждают, что действительно в воскресенье 18 ноября на место выезжала оперативная группа Советского РУВД.

- Было установлено, что в квартире, из которой выпала собака, проживают граждане КНР. На территории Беларуси они проживают легально, имеют разрешение на временное проживание. Одна из них – студентка одного из вузов, - уточняют в ГУВД.

Материалы дела передали в Следственный комитет. Если будут доказательства, что собаку выбросили, заведут уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

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