В Минске собака выпала из окна 5-го этажа. «Хозяин говорил, что щенок нечаянно соскочил, пока его знакомая была в душе»

Вечером 18 ноября из окна дома № 46 на проспекте Независимости в Минске выпал щенок породы корги. Он ударился о бордюр и разбился насмерть. Неравнодушные прохожие вызвали милицию, место огородили специальными лентами.

- Примерно через 20 минут после приезда милиции вышел хозяин собаки - гражданин КНР. С его слов, они открыли окно, чтобы собака подышала свежим воздухом, а затем щенок нечаянно соскочил, пока его знакомая мылась в душе. Девушка выглядывала из окна, но не вышла к нам, - рассказывает минчанка Арина, которая стала свидетелем этой истории. - Никто из очевидцев не поверил в несчастный случай: уж слишком далеко упала собака, на бордюр около газона и проезжей части. Словно ее выбросили с силой. Надеюсь, в этом деле разберутся!

Пес ударился о бордюр и разбился насмерть. Фото: Aryna Sandovič

В пресс-службе столичной милиции подтверждают, что действительно в воскресенье 18 ноября на место выезжала оперативная группа Советского РУВД.

- Было установлено, что в квартире, из которой выпала собака, проживают граждане КНР. На территории Беларуси они проживают легально, имеют разрешение на временное проживание. Одна из них – студентка одного из вузов, - уточняют в ГУВД.

Материалы дела передали в Следственный комитет. Если будут доказательства, что собаку выбросили, заведут уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».