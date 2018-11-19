С февраля магазины будут обязаны указывать «честные цены» за килограмм и литр

Частенько покупатели между двумя похожими товарами выбирают тот, что дешевле. В какой-то момент маркетологи пошли на хитрость, и сейчас на прилавках нередко лежат шоколадки по 85 граммов, упаковки с молоком по 970 граммов или пакеты с крупами по 800 граммов. Цены в таких случаях можно сравнить, разве что воспользовавшись калькулятором.

В это разнообразие еще два года назад решило вмешаться Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). Они ввели понятие «честная цена», то есть стоимость за 1 килограмм или литр товара, которую решили указывать на ценнике рядом с обычной ценой. Но только сейчас дело наконец-то официально завершилось, и скоро мы увидим «честные ценники» уже во всех магазинах и практически на все товары.

МАРТ рекомендовало магазинам указывать цену за килограмм крупы (молока, сока и т. д.) с 1 января 2017 года. Но рекомендовано - это не обязательно, поэтому не все магазины спешили соблюдать правила, а если и писали «честную цену», то не на весь товар. Обязательными эти правила пытались сделать и в этом году, но сроки постоянно переносились, ведь нужно было внести изменения во многие законы. И вот свершилось! 14 ноября Совмин принял постановление №824. В нем четко прописана обязанность продавцов указывать «честную цену» на продукты через три месяца после опубликования постановления, то есть с 14 февраля 2019-го.

- В магазинах уже давно действует норма об указании цены за 1 литр или 1 килограмм, но сейчас она наконец закреплена законодательством, - объяснили нам в пресс-службе Совмина.

Новые правила будут действовать в обычных магазинах и интернет-магазинах, автомагазинах, павильонах на рынке. Правда, это не коснется некоторых товаров. Стоимость килограмма или литра не будут указывать на ценниках с алкоголем, яйцами, наборами продуктов (например, соусов) и продуктами меньше 50 граммов или миллилитров - вроде зелени и приправ. Но для них и раньше было исключение - «честные цены» на них пересчитывают из расчета 100 граммов.

- Я всегда смотрю цены на упаковки с зеленью, которая расфасована по 60 - 70 граммов. Если перевести в килограммы, то цена укропа или петрушки может отличаться в полтора раза. А разница в цене на килограмм крупы, например гречки, вообще до двух раз может доходить, - рассказала нам свои наблюдения за ценниками студентка Светлана.

ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ?

По новым правилам, магазины обязаны будут продавать товары в упакованном виде без взимания платы за потребительскую упаковку.

Еще одно интересное изменение касается крупногабаритных непродовольственных товаров и товаров весом больше 25 кг. С февраля покупки вроде холодильника вам обязаны будут бесплатно донести и загрузить в машину. Но только если вы об этом попросите, а ваш автомобиль будет запаркован рядом с магазином.

А несовершеннолетним запретили продавать пиротехнику и все, что по конструкции похоже на оружие: пневматические пистолеты, луки, арбалеты.