Лукашенко о визите Алиева в Минск: Было много фейковой информации

Аэробус президента Азербайджана прилетел в Минск в воскресение вечером. Традиционно автотранспорт для высоких гостей (за редким исключением) предоставляет белорусская сторона. Алиеву выделили самое лучшее, что у нас есть - самый главный и самый представительный лимузин белорусского президента, бронированный Mercedes Pullman. До этого такой чести удостоилась лишь Ангела Меркель - это было на встрече Нормандской четверки в Минске в 2015 году. А вот в Азербайджане белорусскому президенту еще в 2013 году принимающая сторона предоставляла такую же машину, только чуть старше возрастом.

На рассвете Алиев поехал на площадь Победы и возложил цветы к монументу. Потом отправился в Торговый дом Азербайджана - комплекс открыли полтора года назад на улице Франциска Скорины, это за Национальной библиотекой. Тут есть выставочный зал с азербайджанской продукцией. Позже Алиев скажет, что такие торговые дома должны появиться во всех областных центрах Беларуси.

«Мы с вами жили в одном государстве»

Встреча президентов прошла во Дворце Независимости. Главы государств посмотрели выставку фотографий с видами Беларуси, затем начали переговоры:

- Мы жили в одном государстве. Мы с вами очень близкие люди, - начал Александр Лукашенко. - Корни наши уходят в советский период. Наверное, и 10 - 15 поколений назад наши соотечественники с вашими имели добрые отношения. Я рад, что вы приехали к нам. Есть о чем поговорить. Хорошие у нас отношения во всех сферах - и торгово-экономические, и политические, и в военной области. Но есть к чему стремиться и есть что добавлять к этим отношениям.

Белорусский президент подчеркнул, что Беларусь ждала Алиева:

- Очень много было информации об официальном визите. Притом, как вы знаете, причины разные были для этого. Иногда и фейковые. Хотя это тоже результат. Даже негативная какая-то информация, которая не соответствует действительности, она тоже порой положительна. Неподдельный был интерес к вашему визиту. Мы давно ждали его.

«Он возомнил себя международным прокурором»

Дело в том, что приезд президента Азербайджана проходит на фоне обмена острыми заявлениями между Беларусью и Арменией. Ранее Александр Лукашенко рассказал послу Азербайджана о своем видении возможного кандидата на пост генсека ОДКБ. Высказыванием оказался недоволен новый глава правительства Армении Никол Пашинян:

- Это примерно то же самое, как если бы, например, я пригласил какого-либо иностранного посла страны, не являющейся членом ОДКБ, и рассказал ему о заседании, прошедшем в формате закрытых дверей. Я удивлен тем, что человек, занимающий статус руководителя государства на протяжении 30 лет, мог позволить себе подобный шаг. И я, конечно, должен потребовать объяснений от президента Беларуси, - цитируют Пашиняна армянские СМИ.

На это заявление отреагировал белорусский МИД:

- Видимо, исполняющий обязанности премьер-министра Армении возомнил себя международным прокурором, уполномоченным карать или миловать, - заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. - Наверное, господин Пашинян пока не понял, что правила так называемой уличной демократии неприемлемы в большой политике. Жаль, надеемся, что со временем это пройдет.

Напомним, нового главу ОДКБ стороны пока не могут выбрать - предыдущий генсек организации был снят с должности и вернулся в Армению, где его обвиняют в свержении конституционного строя в 2008 году.

Еще одна острая тема - системы залпового огня «Полонез»: несмотря на протесты Еревана, Минск поставляет это оружие в Баку.

Обсуждали ли президенты эти темы - неизвестно, часть встречи проходила в режиме «один на один» за закрытыми дверями». Известно, что по итогам встречи Алиев поблагодарил Лукашенко за позицию по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Зато много говорили об экономическом сотрудничестве. Большинство товарооборота - это белорусский экспорт: продаем тракторы и грузовики, электрички и трамваи, продовольствие, продукция деревообработки, комбайны и лекарства. Покупаем гораздо меньше: полимеры, хлопок, крепкий алкоголь, орехи и фруктовые соки. Президенты договорились наращивать объемы - по итогам стороны подписали ряд международных документов.