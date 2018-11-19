На детском «Евровидении-2018» Даниэль Ястремский выступит под 8-м номером

Конкурсантов из 20 стран-участниц с творческой командой пригласили в «БелЭкспо». Здесь организаторы расстелили красную дорожку – видимо, чтобы гости из теплых стран не замерзли в прохладном Минске.

Зрители горячо приветствовали участников. Дарина приехала из города Винница из Украины.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Все причастные к «Евровидению» стали собираться еще за час до старта. Конкурсанты знакомились и общались с прессой. Первой мы заметили 11-летнюю представительницу Украины Дарину Красновецкую.

- Дарина, нам показалось, что твоя песня Say Love похожа на композицию Джамалы «1944». Часто ли тебя сравнивают с ней?

- Да, многие говорят, что я похожа на маленькую Джамалу. Она мой кумир! Мне нравятся ее песни, техника вокала. И, кстати, у меня есть мечта – спеть на одной сцене с Джамалой. Однажды утром я проснулась, а родители говорят мне: «Знаешь, кто написал комментарий под твоим роликом?» Не могла поверить, что мое творчество оценила Джамала – это был сюрприз. Она написала, что я молодец, что нужно идти дальше, петь для себя, для родителей, для бога, а остальные услышат и поймут мои эмоции.

14-летний участник из Ирландии Тейлор рассказал «Комсомолке», что в Минск он прилетел с папой и двумя подругами.

14-летний участник из Ирландии Тейлор рассказал «Комсомолке», что в Минск он прилетел с папой и двумя подругами.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Темнокожие красотки выйдут на сцену «Евровидение» в качестве танцовщиц.

Большинство конкурсантов приехали с родителями. А очаровательную Мелиссу из Италии сопровождают в Беларуси не только мама с папой, но и младший братик с бабушкой. Вместе с родителями пересекли Индийский океан и участница из Австралии Джейл.

- Мы впервые в Европе – летели к вам 24 часа, - улыбается отец Джейл. - Это красивое место, но в Беларуси намного холоднее, чем в Австралии. У нас изредка температура опускается ниже нуля.

- Надеюсь, вы взяли с собой теплое пальто?

- Да (смеется). Я захватил пальто! А вот и шоу начинается…

Родители участницы из Австралии прилетели поддержать дочь.Фото: Эвика ОТТО

Джейл из Австралии впервые в Европе.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Я болею за Беларусь! А я за Мальту! А я за Сербию! - задорно закричали девочки-волонтеры, в то время как ведущие церемонии Денис Дудинский и Анна Квилория приветствовали участников «Евровидения».

Заветный проход по красной дорожке занял у участников чуть больше часа. Потом ребят пригласили на сцену, где каждый рассказал о своей мечте. Почти хором все говорили, что хотят стать настоящими артистами.

Все участники выглядели счастливыми.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ведущие церемонии открытия Денис Дудинский и Анна Квилория.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Я хочу победить на детском «Евровидении-2018», - с улыбкой заявила Фидан Хусейнова из Азербайджана.

- Мечтаю, чтобы не было ни одного бездомного животного, а у всех детей была семья, - тронула нас участница из Казахстана Данелия Тулешова.

В конце вечера участников ждала жеребьевка. Ведущие финала конкурса Евгений Перлин, Хелена Мерааи и Зена определили, кто выйдет на сцену первым, последним и под каким номером будет выступать участник из Беларуси Даниэль Ястремский.

Даниэль Ястремский на красной дорожке.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Даниэль Ястремский на красной дорожке.Фото: Павел МАРТИНЧИК

По итогам жеребьевки, под номером один выступит Дарина из Украины, восьмым на сцену выйдет наш Даниэль, а закрывать конкурс будет представительница Польши Роксана.

Заключительным аккордом вечера стало выступлении победительницы детского «Евровидения-2017» Полины Богусевич из России. Напомним, что финал музыкального конкурса пройдет в «Минск-Арене» 25 ноября. Кстати, билеты все проданы. Но посмотреть финальное шоу можно будет на каналах «Беларусь 1» и «Беларусь 24», а также на сайте tvr.by. Начало в 18.00.

Дуэт из Италии покорил многих зрителей открытия церемонии. Мелиссу приехала поддержать вся семья.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Полина Босусевич спела на открытии "Евронедели".Фото: Павел МАРТИНЧИК

В этом году Россию представляет Анна Филипчук.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Даниэль спел вместе с Зеной и Хеленой Мерааи.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Все участники выглядели счастливыми.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Участница из Украины выступит первой в финале.Фото: Павел МАРТИНЧИК

А Польше закроет финальный концерт.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Открытие детского "Евровидения-2018"Фото: Павел МАРТИНЧИК