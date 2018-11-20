2018-11-20T12:06:06+03:00
Общество

«Лучше пока дома сидеть». Украинско-белорусскую границу по трассе Е95 перекрывают бастующие автомобилисты

Утром во вторник дорога открыта, а что будет потом - неизвестно
Павел МИЦКЕВИЧ
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Украинско-белорусскую границу по трассе Е95 перекрывают бастующие автомобилистыУкраинско-белорусскую границу по трассе Е95 перекрывают бастующие автомобилистыФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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- В понедельник-вторник на территории Украины возможны затруднения движения транспорта на автомобильной дороге сообщением Чернигов - Новые Ярыловичи, - рассказали 19 ноября в Госпогранкомитете Беларуси.

- В связи с этим возможно формирование очередей автотранспорта перед белорусским пунктом пропуска «Новая Гута» при выезде из страны, при въезде в Беларусь - перед украинским пунктом пропуска «Новые Ярыловичи».

Оказалось, что трассу Чернигов - Гомель в районе украинско-белоруской границы в понедельник вечером перекрыли местные автомобилисты. Они проводят акцию протеста из-за проблем по растаможке машин, ввезенных из Евросоюза. Забастовка автомобилистов владельцев «евроблях» - машин, зарегистрированных в ЕС, направлена на отмену «антинародного закона» о легализации ввезенных из-за границы подержанных авто.

В Черниговской области трассы перекроют по всем направлениям. Фото: 24tv.ua

В Черниговской области трассы перекроют по всем направлениям. Фото: 24tv.ua

Бессрочная акция будет продолжаться до отмены принятого парламента решения, говорят в организации «АвтоЕвроСила». Забастовка проходит во вторник во всех областях Украины - автомобилисты перекрывают не только выезды за границу, но и трассы внутри страны, улицы в крупных городах, в том числе в Киеве.

- Вечером в понедельник несколько машин перекрыли дорогу на нейтральной полосе и перед самым КПП на территории Украины - не пропускали никого, даже рейсовые автобусы, - рассказали белорусской «Комсомолке» работники пункта пропуска «Новая Гута». - Сегодня акция должна была начаться в 9 утра, по пока никого нет, дорога полностью открыта. Возможно, ждут команды, чтобы начать общую акцию по одновременно по всей стране. Так что ничего не известно - можно поехать и попасть в западню. Поэтому лучше пока дома сидеть.

Как вариант, в пункте пропуска посоветовали пересекать границу по другой дороге, на участке Веселовка - Сеньковка.

На гомельском автовокзале утром ответили, что первый автобус из Чернигова во вторник прибыл без опозданий, точно по графику. Что будет дальше - никакой информации и прогнозов.

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