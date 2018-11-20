2018-11-20T11:45:47+03:00
Общество

«Лолита держалась, но было видно, что ей плохо»: певицу с концерта в Могилеве увезли в больницу

Причиной плохого состояния певицы стал гипертонический криз
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Лолита в Могилеве не смогла закончить концерт из-за гипертонического кризаЛолита в Могилеве не смогла закончить концерт из-за гипертонического кризаФото: Павел МАРТИНЧИК
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Очевидцы говорят, что Лолита чувствовала себя не очень еще до концерта. Подскочило давление, и ей даже вызывали «скорую», чтобы его сбить. К сожалению, состояние артистки было по-прежнему не очень, но она приняла решение выйти на сцену Ледового дворца.

Примерно в середине концерта Лолита, как пишут «Могилевские ведомости», призналась со сцены: «У меня реально шибануло давление. Стою, боюсь пошевелиться. Простите меня, пожалуйста…». Пошутила про то, что в 55 лет «рок-н-ролл ушел безвозвратно», и ушла.

В одном из могилевских пабликов после концерта зрительница написала:

«Лолита старалась держаться изо всех сил сегодня на концерте... И было видно и понятно, что она и впрямь чувствовала себя очень плохо, но надеялась, что ей полегчает... К сожалению, с давлением шутки плохи».

Лолиту увезли в одну из могилевских больниц, где ей стало лучше. Это был последний концерт в Беларуси, поэтому ночью артистка отправилась в Москву, где ее уже встречал лечащий врач.

Мы дозвонились до концертного директора артистки Эдуарда Хруцкого, и он сказал, что артистка пока чувствует себя плохо.

- Мы приехали в Москву, и с утра Лолита отправилась в больницу. Думаю, что ей придется провести там минимум несколько дней. По поводу переноса концерта в Могилеве - понятно, что в понедельник вечером все обсуждалось впопыхах, но у нас настрой повторить концерт еще раз в этом городе. Дайте нам пару дней, чтобы понять, что с самочувстием артистки. Может быть, это решится в течение двух недель.

По словам организаторов, на данный момент никто из зрителей не обращался к ним с требованием вернуть деньги за билеты.

По иронии судьбы, накануне концерта Лолита написала в соцсетях пост о том, что в городской больнице в Могилеве не смогли поставить правильно диагноз брату ее мужа, обычному фермеру: «Нет лекарств и 2 недели не смогли поставить диагноз в обычной городской больнице Могилева. Просто кололи антибиотики, посадившие печень. Я не говорю, что в Москве лечение безупречное, но есть Врачи, которым не по...!»

В итоге, благодаря помощи подруги и певицы Аниты Цой, мужчину спасают в Москве.

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