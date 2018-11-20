«Евроопт» открыл 700-й магазин

Мотоль - агрогородок крупный, больше 4 тысяч жителей. Практически это 10% всего населения Ивановского района. Исторически сложилось так, что у местных людей есть предпринимательская жилка - многие здесь занимаются частным бизнесом.

Предприимчивость жителей Мотоля сказалась на развитии торговли в этом населенном пункте - общим количеством магазинов он может дать фору и райцентру Иваново, который отсюда примерно в 20 километрах. Но количество отнюдь не тождественность качеству. К сожалению, Мотоль не избежал участи многих подобных населенных пунктов - ассортимент товаров и цены в маленьких частных магазинах существенно проигрывают крупным торговым сетям. Все же грамотная работа с поставщиками, развитые логистические системы, производство собственных торговых марок, а также стандартизация всех торговых процессов позволяют крупным ретейлерам выигрывать у мелких игроков рынка.

В магазине «Евроопт» царил настоящий ажиотаж - жители Мотоля с радостью пришли на открытие первого торгового объекта сети в своем агрогородке.

Но это теория, которая лишь объясняет разницу в ассортименте товаров и ценах. А на практике жители Мотоля, когда им предстоят серьезные покупки, едут в Иваново, где теперь работает три магазина сети «Евроопт». Соответственно, есть и выбор товаров по приемлемым ценам - таким же, как в столичных супермаркетах. Да еще и в игре «Удача в придачу!» поучаствовать можно и стать обладателем квартиры в Минске, машины или денежных призов. Согласитесь, очень приятный бонус к покупкам!

Но каждый день за 20 километров не наездишься, и приход торговой сети «Евроопт» в их агрогородок жители Мотоля искренне приветствовали и с удовольствием пришли на открытие магазина.

СУПЕРМАРКЕТ ДЛЯ ГЛУБИНКИ

Магазин «Евроопт» открылся в самом центре агрогородка - на площади Ленина, 1б. Это стильный супермаркет, оформленный по строгим стандартам компании в фирменных цветах, с современным торговым, холодильным и вентиляционным оборудованием. Площадь торгового зала - 277 кв. м, а весь магазин - 619 квадратов. У входа стоянка на 15 автомобилей для удобства покупателей, а внутри четыре кассы, так что с очередями здесь проблем быть не должно.

Отметим и комфортное, совершенно «городское» время работы торгового объекта, который без обеда, выходных и праздников открыт с 9.00 до 22.00.

Ассортимент? Да как в любом минском, витебском или брестском «Евроопте» - богатая зона овощей и фруктов, бакалея, мясные и морепродукты, колбасы и молочка, хлебобулочные и кондитерские изделия.

На торжественном открытии юбилейного магазина присутствовали операционный директор торговой сети «Евроопт» Владлен Атрошкин и председатель Ивановского райисполкома Юрий Бисун.

Есть и приятные мелочи, которые позволяют расширить ассортимент и сделать его еще более привлекательным - в магазине оборудованы зона допекания, зона-гриль и зона собственного производства. А это значит, что и ароматная свежая выпечка и румяная курочка-гриль будут радовать местных покупателей.

Заманчивый набор для магазина из агрогородка!

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ

Еще один магазин в сельском населенном пункте для местных властей значит многое. Ведь это не только выполнение обязательных социальных стандартов по торговому обслуживанию населения, но и существенный вклад в экономику региона. Еще в прошлом году «Евроопт» обеспечил 16,3% товарооборота Ивановского района. И можно не сомневаться, что в будущем роль этого крупнейшего в стране ретейлера в экономическом и социальном развитии региона будет только возрастать.

О том, как важна для села работа, которой занимается компания, говорил председатель Ивановского районного исполнительного комитета Юрий Бисун.

Председатель Ивановского райисполкома Юрий Бисун: «Мы должны работать не для себя, а для населения. А работая над доступными ценами, качеством услуг, широким ассортиментом, мы будем работать как раз для своего населения!»

- В республике это 700-й магазин сети «Евроопт». И для нас он тоже юбилейный - это 5-й магазин компании у нас в районе. «Евроопт» не стоит на месте, активно развивается, и это радует. Что касается вклада в развитие местной торговли, то для Мотоля получить такой объект - это, безусловно, означает получить современные формы торговли.

Думаю, магазин «Евроопт» будет толкать дальше развитие торговли. Во-первых, роста цен не будет, а это самое главное для населения, сельский житель считает каждую копейку. В то же время данный магазин подстегнет всех других, они вынуждены будут подтягиваться за современными методами реализации товара, работы с клиентом, приглашения его в свой магазин.

И еще раз говорю, это будет только способствовать развитию торговли! Если хочешь быть на рынке, давай качество и цену. Мы должны работать не для себя, а для населения. А работая над доступными ценами, качеством услуг, широким ассортиментом, мы будем работать как раз для своего населения! - подчеркнул председатель Ивановского районного исполнительного комитета.

Операционный директор торговой сети «Евроопт» Владлен Атрошкин, который присутствовал на открытии 700-го магазина, подчеркнул, что курс на развитие сельской торговли, который компания взяла в Год малой родины, - не следование модным тенденциям, а объективное желание удовлетворить потребности покупателей. Люди ждут открытия магазинов «Евроопт» в их населенных пунктах, а на селе проживает как минимум 20% населения страны. Согласно неоднократным социологическим опросам, около 96% сельчан хотят открытия магазина «Евроопт» в их населенном пункте.

Операционный директор торговой сети «Евроопт» Владлен Атрошкин подчеркнул, что курс на развитие сельской торговли - это объективное желание удовлетворить потребности покупателей.

По словам Владлена Атрошкина, наработанный компанией за прошедшее время опыт торговли в сельской местности помог оптимизировать процессы, показав, что можно организовать работу в глубинке на достойном уровне и без убытков. Он напомнил, что на начало года в сельских населенных пунктах работало 26 магазинов сети «Евроопт», а сегодня их уже 132.

- У компании есть отработанный в ходе оршанского эксперимента механизм развития торговли на селе. Именно такая бизнес-модель и делает торговлю на селе безубыточной. Если в районе открыть одиночный сельский магазин и торговать в нем по городским ценам - он вряд ли даже выйдет в ноль из-за чрезмерных логистических расходов. Владельцу придется повышать цены, а это и привело сельскую торговлю к нынешним проблемам. А вот если в районе, на селе, открыты 15 - 20 магазинов, а в райцентре торговый объект крупного формата, который будет работать и как логистический центр, - тогда работа ретейлера будет хоть немного, но прибыльной, и покупатели при этом не будут лишены ни выбора, ни честных цен, - отметил Владлен Атрошкин.

Открытие супермаркета в Мотоле стало настоящим праздником: с концертом Анны Шаркуновой, розыгрышем денежных сертификатов, вкусными угощениями для всех и веселыми развлечениям для самых маленьких.

Специально для районных центров «Евроопт» разработал типовой проект супермаркета - с торговой площадью около 1000 кв. м. Эти магазины за последние годы появились в разных концах страны - в Буда-Кошелево и Воложине, Октябрьском и Добруше, Костюковичах и Кличеве. Их высоко оценивают покупатели, они становятся точкой притяжения для жителей всего района. В компании уверены, что именно такие торговые центры, «тысячники», должны быть открыты в каждом райцентре. Крупный супермаркет в райцентре становится отправной точкой для всей сельской торговли. И в тех 50 районах, где в районных центрах открыты «тысячники» «Евроопт», компания готова уже сегодня приступить к обслуживанию жителей всех без исключения сельских населенных пунктов.

- Но в некоторых районных центрах получить участок под строительство магазина, даже небольшого формата, бывает очень сложно, - рассказал Владлен Атрошкин. - В ряде районов, где обеспечено наше присутствие, открыть магазин в райцентре на данный момент мы так и не смогли. Например, нет магазинов «Евроопт» в Бешенковичах, Логойске, Ушачах, Сенно, Столине и Дрогичине.

Владлен Атрошкин подчеркнул, что даже столь крупным операторам рынка, как «Евроопт», не всегда удается убедить представителей местной власти, что развитие конкуренции в регионах должно быть, и оно идет только на пользу покупателям.

Открытие супермаркета стало настоящим праздником для детей и взрослых.

- На селе «Евроопт» сталкивается с крайне сложной процедурой согласования открытия магазинов с местными властями, и поэтому быстро развиваться здесь не может. Проблему торгового обслуживания сельского населения можно решить кардинально, упростив санитарно-гигиенические и противопожарные требования к магазинам на селе и разрешив размещение торговых объектов в любых подходящих помещениях, в том числе в пустующих жилых домах, которые есть в каждой деревне, а также внедрив уведомительный принцип открытия магазинов. Если бы эти препятствия были устранены, «Евроопт» смог бы открывать магазинов ежемесячно в разы больше, чем сейчас. Это позволило бы нам открывать стационарные магазины в течение двух месяцев. К сожалению, действующие нормы усложняют работу в этом направлении, уведомительный принцип развития бизнеса в розничной торговле не работает, - заметил Владлен Атрошкин.

В новом супермаркете найдутся товары и для самых маленьких.

Препятствия, которые возникают на пути прихода крупных торговых сетей в глубинку, операционный директор компании «Евроопт» называет инертностью мышления и считает, что рано или поздно проблема будет решена.

Теперь сельчанам доступен большой выбор продуктов питания...

... и весь ассортимент хозяйственных товаров.

- Кто-то не любит менять сложившийся порядок вещей, другие опасаются за благополучие местных участников рынка. Но мы стараемся убедить каждого: конкуренция в торговле должна быть, ведь в конечном счете это в интересах белорусских покупателей. Современный торговый сервис должен быть доступен каждому - вне зависимости от того, в каком населенном пункте он проживает. Именно поэтому мы продолжим активно открывать магазины в белорусской глубинке, - убежден Владлен Атрошкин.

В магазине оборудованы зона допекания, зона гриль и зона собственного производства. Так что ароматная свежая выпечка и румяная курочка-гриль будут радовать местных покупателей.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Светлана Александровна, учитель немецкого языка в мотольской школе:

- Мне очень нравится! Вы знаете, такой выбор товара! Хотя у нас много частных магазинчиков, но, конечно, они не сравнятся с этим в плане ассортимента товаров. Прекрасно, на мой взгляд, очень хорошо!

Все ждали этот магазин, спрашивали, особенно дети, каждый день подходили к рабочим: когда будет открытие?

Сейчас еще все на работе, но, думаю, вечером будет еще больше людей!

Я тоже буду постоянно сюда приходить, тем более я участвую в игре «Удача в придачу!», пользуюсь онлайн-гипермаркетами «Е-доставка» и «ГиперМолл», а теперь и «Евроопт» будет рядом с домом!

Молодая мама Анастасия сейчас находится в декретном отпуске, так что для нее появление в шаговой доступности супермаркета с большим выбором детских товаров - событие вдвойне радостное.

- Мы мечтали, чтобы у нас был такой магазин. «Евроопт» - это, во-первых, «Удача в придачу!», все хотят играть, я тоже горю желанием! - улыбается Анастасия. - И, конечно, большой выбор! Вот сегодня уже присмотрели себе бананы, детское питание… Раньше совершали покупки в магазине неподалеку, он довольно большой по мотольским меркам, но с «Евроопт», конечно, не сравнить. Когда праздник, ездили постоянно в Иваново в «Евроопт», а сейчас он будет рядом с домом.

Анна и Мария, пенсионерки:

- Пришли заранее сюда посмотреть, какой магазин открылся. Вообще отличный!

Раньше делали покупки в других магазинах, а теперь будем сюда в «Евроопт» ходить. Цены ниже и товаров много, есть из чего выбрать!

ООО «ЕВРОТОРГ». УНП 101168731.