МВД: «Делать селфи с городовым можно! Гладить собачку тоже»

Новость о том, что 16-летний лицеист из Минска Арсений извинился перед скульптурой «Минский городовой» авторства Александра Дранца, установленной к 100-летию белорусской милиции у здания МВД, стала самой обсуждаемой в соцсетях. Причина тому - видеоролик, опубликованный на сайте МВД. Напомним, мальчишка подошел к бронзовой скульптуре и дал ей оплеуху. После этого парня не только задержали, но и составили на него административный протокол за мелкое хулиганство. Но одним протоколом дело не закончилось – лицеист извинился перед скульптурой на камеру.

После опубликования видео белорусы неожиданно устроили флешмоб – в соцсетях появилось движение #памятникпрости, участники которого извиняются за свои фото со скульптурами в разных странах мира, а минчане начали фотографироваться рядом с городовым. Так, один мужчина повесил на городового шарфик, чтобы согреть его, но сотрудники милиции не одобрили этот порыв. Потом девушки пришли поцеловать скульптуру, но стражам порядкам не понравилось и это.

- Можно фотографироваться рядом со скульптурой городового, обнимать ее, позировать рядом, делать селфи, а также гладить скульптуру собачки, - прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе МВД. - Главное - не создавать правонарушений.

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

«Городовой не имеет статуса историко-культурной ценности»

- Если скульптура не имеет статуса историко-культурной ценности, то она не является памятником. И «Минский городовой» как раз тот случай, - говорит председатель Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры Антон Астапович. - Другое дело, например, памятник Якубу Коласу в Минске, который входит в список материальных объектов, имеющих статус историко-культурных ценностей. К этому памятнику особое отношение. За любые повреждения или действия, которые могут трактоваться как неуважение над памятником, человек несет административную и уголовную ответственность. Есть статья 346 УК РБ «Надругательство над историко-культурными ценностями». (минимальное наказание – общественные работы, штраф, максимальное - 3 года лишения свободы. – Ред.).

«Это хорошо, когда со скульптурой есть контакт»

- Городская скульптура - это декоративный объект в архитектурном теле города, к которому не нужно относиться с фанатизмом и особым трепетом. Не думаю, что есть преступление в том, что человек прикоснулся к статуе, - считает скульптор Павел Войницкий. - Однако «Минский городовой» - это объект, который приобрел символическую ценность в сообществе представителей закона. В этом смысле стражи порядка оберегают городового как символ своей профессии. Если же статуе не нанесен вред, то, разумеется, уместны штрафы. Пока вандализма нет, я не против того, например, что скейтбордисты ездят по подиуму моей скульптуры «Дорога в будущее» в парке Победы. Это нормально, когда скульптура живая и с ней есть контакт. Многие же трут различные скульптуры на удачу и фотографируются с ними в обнимку.

КСТАТИ

Парню погладить по коленке «Незнакомку» - найти вторую половинку!

В разных странах мира городские скульптуры и памятники гладят, тянут и даже чокаются с ними

- У минчан и гостей столицы уже появилась примета: если холостяк присядет рядом со скульптурой «Незнакомка» в Михайловском сквере и погладит эту одинокую даму по коленке, то непременно встретит свою любовь! И судя по ее отполированной ножке, таких желающих немало.

- Знаменитого «Манхэттенского быка» в Нью-Йорке туристы по сложившейся традиции тянут за рога, чтобы привлечь к себе удачу в финансах.

- В Париже на кладбище Пер-Лашез есть надгробная статуя Виктора Нуара - журналиста, которого застрелил родственник Наполеона III. Особенность этой статуи - выпуклость на штанах: говорят, если ее потереть, это избавит от импотенции и бесплодия.

- В Санкт-Петербурге молодожены спускают на веревочке рюмку водки и чокаются с клювиком Чижика-Пыжика - самой миниатюрной скульптуры в городе. На счастье, конечно.