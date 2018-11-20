2018-11-20T22:33:32+03:00
Минск

Конфликт в столичном подъезде - соседке не понравились вазоны с цветами, их выбросили в мусоропровод и вызывали милицию

На что жалуются минчане? «Городская молва» - горячая линия «Ва-банка»
Раиса ЮДИНАОксана ОСПИЩЕВА
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Разве не приятно, когда в подъезде чисто и красиво?Разве не приятно, когда в подъезде чисто и красиво?Фото: Раиса ЮДИНА
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«В квартире жарко спать, нечем дышать»

Не такой уж большой Минск, чтобы здесь на одном «полюсе» люди мерзли в квартирах, а на другом изнывали от жары. Но это факт. Вот Ирина из 6-го подъезда дома №6, корп. 4 по ул. Могилевской жалуется: «Не раз обращалась в ЖЭС с просьбой уменьшить отопление, т.к. в квартире 28-29 градусов. Уменьшили до 22-х, было очень хорошо. Но вот уже вторую неделю 25-26. Жарко спать, нечем дышать. В нашем доме батареи встроены в стены. Может, у кого-то завоздушены и им холодно? Почему опять поднимают градус?»

Гудит подвал не только в Лошице

На гул из подвала месяц назад пожаловались нам жители Лошицы. Оказывается, они не одиноки! «Проживаю по ул.Одинцова, 61. И у нас такая же проблема, как у жителей с Игуменского тракта, 36 - гул из подвала, - рассказала Татьяна. - Гул, как выяснилось, издает заслонка, перекрывающая подачу тепла в системе отопления в подвале. Особенно хорошо слышен гул, похожий на постоянный шум воды, ночью. Обращения в службу 115 ни к чему не привели - наша заявка закрыта с пометкой «не выявлен».

Битва за цветы

Жильцы 4-го этажа дома №155, корп.1 по пр. Независимости решили жить в красоте. Собрали деньги и сами сделали минимальный ремонт: покрасили окна, мусоропровод, вымыли стены, по углам расставили вазоны с цветами, сами убираются. Но одной соседке это почему-то не понравилось. Сначала по ее заявке пришли сотрудники МЧС, но ничего предосудительного не нашли. За ними нагрянули сотрудники ЖЭС - и вазоны с подставками оказались возле подъезда. Жильцы собрали что осталось от красоты, вернули обратно, но через несколько дней часть цветов была выброшена в мусоропровод. В итоге пострадавшая сторона обратилась в милицию, а ЖЭС свои действия объяснил просто: «Мы обязаны реагировать на сигнал». Такую нестандартную историю поведала нам Галина Николаевна.

Ожидание лифта – испытание

На отвратительный запах в девятом подъезде дома №45 по ул.Бурдейного,45 пожаловалась Наталья. «Уже не первый год жильцы обращаются в ЖЭС, чтобы заварили мусоропровод, но результата - ноль, - написала нам читательница. - Ожидание лифта подобно пытке: от запаха крысиных испражнений перекрывает дыхание. Куда смотрит санстанция и нормально ли жильцам дышать таким воздухом? Почему до сих пор не решается вопрос с этими жуткими мусоропроводами - рассадниками грязи и инфекции?»

Тропинкам – твердое покрытие

«Очень хочется, чтобы у городских властей быстрее дошли руки и нашлись средства для обустройства лесопарка Медвежино со стороны ул. Горецкого, - говорит Юлия Сергеевна. - Тропинки на зеленой зоне с наступлением осени здесь становятся скользким месивом. Весной этот участок тоже приходится обходить стороной. Во Фрунзенском районе не так много зеленых зон, так пусть все они будут обустроены!»

Вы медаль не находили?

Мы обещали раз в месяц давать объявления о потерях очень дорогих вещей. К нам обратилась Валентина Михайловна, муж которой был награжден медалью «За вклад в развитие хирургии и методов лечения портальной гипертензии» от Ассоциации хирургов СНГ. Но к лацкану ее, похоже, пристегнули плохо - домой врач пришел уже без медали. Случилось это 12 ноября. Только два белорусских медика были удостоены этой награды». Если вы нашли медаль – позвоните в редакцию!

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