«Как почетно!» Участники детского «Евровидения» встретились с Александром Лукашенко

Первая репетиция участницы из Албании была назначена на 8.50 утра в «Минск-Арене», но ее сместили на 17 вечера ради встречи с Александром Лукашенко. Своих гостей президент принимал во Дворце Независимости.

- Беларусь отличается своей честностью и справедливостью. Поэтому здесь победит только сильнейший", - сказал участникам детского «Евровидения-2018» Александр Лукашенко, пишет belta.by.

Эфи из Албании отлично себя чувствует в кресле президента. Фото: Инстаграм

Президент также поинтересовался как идут дела у Даниэля Ястремского – представителя Беларуси на конкурсе. Даниэль пообещал, что сделает все возможное, чтобы достойно представить свою страну. Александр Лукашенко тепло пообщался с участниками конкурса, послушал их общую песню Light Up! и громко аплодировал. В конце встречи все получили сладости и книгу о Беларуси от президента.

О встрече с Александром Лукашенко также рассказали участники в своих аккаунтах в Инстаграме. «Комсомолка» сделала подборку фото о впечатлениях конкурсантов и о первых днях их пребывания в Минске.

Одной из самых активных среди участников оказалась 10-летняя Эфи из Албании. На своей страничке она поделилась несколькими фото со Дворца Независимости – в кресле, с книгой, с участниками и с Александром Лукашенко. Эфи выглядит на снимках довольной и веселой. Кстати, вместе с 20-тью конкурсантами во Дворец приехали Ксения Ситник, Хелена Мерааи, Руслан Асланов.

Эфи из Албании. Фото: Инстаграм.

Эфи также рассказала своим подписчикам, что записывает общую песню конкурса Light Up! вместе с Тео.

Эфи с Тео. Фото: Инстаграм.

Не жалеет фото и видео очаровательная артистка из Австралии. В первый же день прилета в Минск Джейл показала свой номер в «Президент-Отеле», рассказала, что уже получила белорусские гостинцы в подарок, а также успела погулять с родителями и австралийскими журналистами по центру Минска.

- Сегодня первая репетиция, но перед этим особенная встреча во Дворце Независимости – какая честь! – написала Джейл.

Джейл из Австралии перед поездкой во Дворец Независимости. Фото: Инстаграм

Джейл на прогулке с папой и журналисткой из Австралии. Фото: Инстаграм.

Украинка Дарина Красновецкая не только побывала на встрече с Лукашенко, но была приглашена в посольство Украины. Там юная певица встретилась еще и с музыкантами NaviBand.

Дарина из Украины встретилась с NaviBand. Фото: Инстаграм.

- В теплой, позитивной атмосфере поговорили с послом и музыкантами, которые пришли поддержать меня! Очень признательна за поддержку, подарки и советы! – написала Дарина.

Певица Тамар из Грузии поделалась статичным фото без подписи в богатом интерьере Дворца. Участница, видимо, спешила на репетиции.

Тамар из Грузии. Фото: Инстаграм.

Мария Спасовская из Македонии. Фото: Инстаграм.

13-летняя Бояна Радованович из Сербии, как настоящий тинэйджер, успела в первый же день посетить два торговых центра и, как видно по фото, сильно устала.