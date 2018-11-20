«Палатки в виде пчелиных сот». На Октябрьской можно будет выпить глинтвейна в тепле?

До Нового года больше месяца, но подготовка к нему в Минске уже началась. Установили новогодние елки, например, в парке Горького, около Дворца детей и молодежи, кинотеатра «Салют» - всего их будет 26.

В Минске начали монтировать главную елкуФото: Святослав ЗОРКИЙ

Главная елка будет в пикселях

20 ноября начали устанавливать каркас для главной елки страны на площади около Дворца Республики. На него будут монтировать хвою, вешать шары, игрушки, но главная фишка - световое украшение.

- Новинка этого года - так называемая пиксельная гирлянда. Вместо обычной гирлянды со светодиодными лампочками на елке будут гирлянды со световыми элементами размером с теннисный шар - пикселями, которые управляются программой, - объясняет начальник производственно-технического отдела УП «Мингорсвет» Владлен Чухин. - Каждый из них будет сиять с определенной частотой и цветом. Получится эффект светодиодного экрана. Мы сможем показывать картинки сказочных персонажей, надписи, рисунки. Они будут меняться, в соответствии с заложенной программой, каждые 5 - 10 секунд. А также такая гирлянда будет синхронизирована с музыкой.

На Октябрьской площади появятся светящиеся новогодние сани с лошадью, вокруг елки установят световые фигуры Деда Мороза, оленей и символа наступающего года - кабана.

- Улицу Герцена украсим световыми объектами - стилизованными фигурами исторических персонажей, - объясняет Владлен Чухин.

В этом году главная елка страны будет "пиксельной"Фото: Павел МАРТИНЧИК

На Октябрьской площади можно будет поесть и выпить в тепле?

Какой же праздник без глинтвейна? Праздничные ярмарки традиционно будут на Октябрьской площади и у Дворца спорта.

- В этом году концепция ярмарки на Октябрьской площади изменится. Там установят 12 стеклянных торговых павильонов, каждый из которых - в форме трапеции. Все вместе они будут выглядеть как пчелиные соты. Рассматривается возможность, чтобы покупатель, купив там еду, мог разместиться внутри, - рассказывают в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома. - Ярмарка начнет работу 20 декабря. «Калядны кірмаш» у Дворца спорта - 15 декабря. Они будут работать до 15 января. Там будут продаваться елочные украшения, игрушки, сувениры, блины, горячая выпечка, шоколад, глинтвейн. Кстати, праздничные ярмарки будут и в районах города.

На новогодней ярмарке на Октябрьской площади можно будет выпить глинтвейна в тепле Фото: Марина СИМОНОВА

В этом году ярмарка будет на еще одной популярной площадке столицы - во дворике завода «Горизонт», известному по проекту «Песочница». Все лето там размещались десятки точек с уличной едой, проводились концерты и даже поэтические вечера. Затем организаторы сделали перерыв, чтобы подготовить площадку к зиме. С 1 декабря «Песочница» вновь начнет принимать гостей, там будут продавать уличную еду, горячие напитки, проводить выставки ремесленников. Даже будет гриль-зона и шоу сноубордистов. Правда, работать ярмарка будет только по выходным, с 13.00 до 21.00.

Елка у «Минск-Арены» появится раньше из-за детского «Евровидения»

Установят елку и у Дворца спорта. Это будет настоящий арт-объект:

- Такой в Минске еще не было: 16-метровая ель без хвои, со световыми элементами, большими шарами и игрушками, - рассказали нам в «Минскрекламе». А в ближайшее время установят елку около «Минск-Арены», она приурочена к детскому «Евровидению». На ней будут игрушки с динамическим эффектом, украшения с эмблемами «Евровидения». Как и в прошлые годы, елочки появятся не только в центре, но и в спальных районах.

На площадке около Ратуши «вырастет» 10-метровая ель с игрушками, снежинками.

- Новая иллюминация появится в районе Дворца спорта. Там над елкой мы сделаем звездное небо - растяжку из светодиодных миниатюрных гирлянд с шарами. Также на этом участке проспекта Победителей установим новую иллюминацию: световые цилиндры на опорах наружного освещения, - рассказали нам в «Мингорсвете».

Весь город украсят растяжками, флажками, светодиодными пилонами, в цветовой гамме - синие, желтые, белые цвета.

Закончить украшать город планируют к 15 декабря.

Столицу полностью украсят к 15 декабряФото: Павел МАРТИНЧИК

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Как изменится работа магазинов в праздники?

К праздникам изменится работа магазинов и кафе.

А с 15 декабря по 15 января магазины будут работать без закрытия на ремонт, инвентаризацию и сандни. С 15 декабря по 7 января все крупные универсамы и магазины будут закрываться не раньше 22.00.

- В праздничные дни, 25, 31 декабря и 7 января, все магазины будут работать по графику буднего дня. 1 января продовольственные магазины будут открыты с 10.00 до 18.00, непродовольственные - закрыты на выходной, - рассказывают в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.- В новогоднюю ночь до 4 утра будет работать ярмарка «Калядны кірмаш» у Дворца спорта.

Кафе и рестораны Минска будут работать с 15 декабря по 1 января без выходных дней и до 6 часов утра (кроме заведений в жилых домах).