83-летний Станислав Шушкевич: Вынужден шевелиться – пенсии не хватает на лекарства, которые прописали врачи

15 декабря ему исполнится 84. За неделю до этого, в канун подписания Беловежского соглашения, его снова будут пытать про распад СССР, про то, преступник он или герой, поставивший подпись в Вискулях в декабре 1991-го... Про планы, ошибки и бонусы, которыми щедро снабжает репутация разрушителя Союза, политик Станислав Шушкевич рассказал «Комсомолке»

Только в этом году Шушкевич был на конференциях в Мехико, Сеуле, Лондоне, Баку, Киеве, Вильнюсе, Вроцлаве. В Японии, чтобы послушать лекцию «разрушителя СССР», вынесли 300 стульев, а 800 человек сели на пол.

- Даже билеты покупали, в итоге были очень довольны! - встречает Шушкевич в панельке на Машерова, где много лет живет с супругой Ириной. - Я тогда прочитал семь публичных лекций в Южной Японии. Видите эту женщину (наигранно сурово указывает на жену)? За гонорары от этих лекций я купил ей «Мазду». Мы еще балагурили: легко заработал - легко спустил.

- Зато «Мазда» оказалась удачной - лучшая модель 2007 года. И экономичная, и терпеливая: и меня терпит, и даже его, - парирует Ирина.

«По заявлениям общественности - кому я только не продавался!»

- Станислав Станиславович, недавно вы покинули пост руководителя Белорусской социал-демократической Грамады, после чего начались кривотолки: мол, партия ваша - карманная, не функционировала, но вы якобы умудрились «продать ее русским».

- По заявлениям общественности - кому я только не продавался! Зенон Позняк счел, что я унизил Беларусь, когда, исполняя обязанности первого лица страны, поехал с визитом не в Германию, а в ее отдельную землю - в Северный Рейн-Вестфалию. Йоханнес Рау, который был там премьером, вскоре стал президентом Германии. Благодаря тому визиту в Минске появилась самая современная на то время детская хирургическая клиника - тогда ее разместили на 8-м этаже 1-й столичной больницы.

Меня и в коррупции один товарищ обвинял, и когда СССР распался, коммунисты обвиняли, что я хотел бежать в Польшу с чемоданом долларов. Меня это не удивляет.

С супругой Ириной и Анатолием Собчаком. Фото: личный архив.

Но какие основания есть для нынешних обвинений? Я был в Друскининкае, где встретил бывшего коммуниста-зюгановца. Он рассказал, что, когда стал демократом, ему не стало места в России, хоть раньше он был депутатом Госдумы. Вот и спасается в Литве.

Да, нас с ним могли видеть, отсюда и слухи. Отвечу так: продажные люди любят приписывать продажность другим. Я не отрицаю, что у нас на съезде одним из самых пророссийских был я. Да, я читал лекции в Перми, Екатеринбурге, контачил с российской интеллигенцией - в России много достойных людей. Но меня никто нигде и никогда не финансировал, у меня был один единственный грант на написание книжки «Неокоммунизм в Беларуси». Я издал ее в 2002 году.

Шушкевич до сих пор считает себя человеком Ельцина. Фото: личный архив.

- Тогда почему 21 год возглавляли БСДГ и вдруг ушли?

- Основная функция лидера партии в Беларуси - не политические вопросы. Закон обязывает иметь офисы во всех областях и Минске. Зимой очень дорого - минимум 1000 долларов в месяц. Я вносил весомый вклад, пока системно читал лекции за рубежом и получал гонорары. Но теперь меня это не касается, я сложил полномочия председателя, пришли молодые, активные - у них все получится.

Что касается злопыхателей, они, наверное, думают, что я специально ушел, потому что некогда заниматься делами партии из-за путешествий. Только до нового года я должен быть в Таллинне, Киеве и Мексике. К сожалению, вынужден еще сильнее шевелиться, потому что болею и на свою пенсию не могу купить лекарства, которые мне прописали врачи.

«Летом случайно узнал, что перенес инфаркт»

- Летом случайно узнал, что перенес инфаркт. Диагностировали его в РНПЦ «Кардиология», там замечательные врачи! Я пытался сопротивляться, рассказывал, что меня ждут в Корее. На что доктор сказал жестко: «Хотите в Корею? Тогда слушайте и подчиняйтесь». У меня было 5 капельниц, каждая из которых длилась по 7,5 часа. Меня подлечили, я ожил и полетел в Корею. Но из-за пошатнувшегося здоровья системно лекции уже не читаю. И не смотрите на меня жалобно!

- Но если не можете на пенсию купить лекарства - как быть?

- Я много лет получал пенсию 30 центов в месяц, потом жена пробила мне пенсию по возрасту, ее и получаю сегодня - порядка 250 долларов в эквиваленте. Хотя должен получать «пенсию за особые заслуги», она в разы больше. Надбавки положены за лауреата Госпремии, за заслуженного деятеля науки. Но решение принимает специальная комиссия. На днях я получил отказ из БГУ, где работал 21 год, - его руководство не будет ходатайствовать перед комиссией об установлении мне пенсии за особые заслуги. Но обычные люди получают еще меньше, чем сейчас получаю я. Поэтому многие не поймут, за что я борюсь. Вы же не сравниваете, допустим, пенсию Кебича и мою...

- Его - раза в два больше?

- Думаю, раз в пять, но плакаться я не намерен - колхозница получает еще меньше, чем я.

- Хотите сказать, что до 84 лет сэкономили государству приличные деньги?

- Да, сэкономил и, пока был здоров, держал хвост пистолетом.

- Зато различных бонусов за былые заслуги наверняка немало?

- Да, вот, например, нам с женой прислали билеты в Мексику. На каждого почти 3 тысячи евро: Минск - Мехико - Минск, бизнес-класс. Плюс пребывание по системе «все включено». Очень квалифицированные и грамотные люди попросили написать письмо одному диктатору. Я с ним в свое время общался на саммите как руководитель независимой Беларуси. Составили трогательное послание, где я ссылаюсь на то, что когда-то делал для его народа, будучи университетским профессором - учил студентов из его страны.

Мне перевели это письмо и попросили дать несколько фото того времени, которые подтверждают мое отношение к тем студентам. Доверенное лицо передало письмо, мне сообщили, что в результате освободили двух политзаключенных, за которых я просил в послании. Теперь мы с женой третью зиму подряд на две недели ездим отдыхать в экзотическую страну.

Вначале я не понимал - за что? Мне ответили, что я оказал потрясающую услугу, по сравнению с которой их благодарность - сущая мелочь.

«На вооружении российской армии стоит прибор, который я разработал в 1963 году»

- На носу очередная годовщина подписания Беловежского соглашения, вы в этой упряжке, как ни крути, вместе с Вячеславом Кебичем, c которым последние годы никак поладить не можете…

- Он отрекся от этой упряжки. Рассказывает, что я вынудил его подписать Беловежское соглашение. Хоть на самом деле он мечтал быть одним из подписантов. Но потом понял, что это может быть чревато - помните, какую пенсию он получает? Мне бы и в голову не пришло его вынуждать - мы бы и втроем подписали.

Было время, когда юный Стась и не помышлял о политике (на фото - третий слева, играет в оркестре на домре). Фото: личный архив.

- Можно было подписать Беловежское соглашение без Кебича?

- Конечно! Было два документа, заявление о распаде СССР мы подписали втроем - я, Ельцин и Кравчук. А Беловежское соглашение о создании вместо СССР СНГ подписали уже 6 человек - первые и вторые лица России, Украины и Беларуси. Кстати, весь мир ссылается именно на заявление «тройки». Так что достаточно было подписать первым лицам. Но тогда решили, что раз все поддерживают - все и подпишем. Бурбулис сейчас на этом вообще политику делает. Ельцин помер, а Бурбулис - первый и последний госсекретарь России. Звонил мне вчера, обсуждали перенос Парижского саммита…

- Станислав Станиславович, если оглянуться, что бы вы сделали иначе?

- Были моменты, когда я винил себя за то, что ушел в политику. Как к физику ко мне придраться невозможно. До сих пор на вооружении российской армии стоит прибор, который был разработан мной в 1963 году по моей кандидатской диссертации. В 1997 году в Томске меня пригласили на завод, где я увидел, что его продолжают выпускать.

Не так давно выяснилось, что дед Шушкевича по материнской линии восстановлен в дворянском звании. Фото: личный архив.

Это прибор для обнаружения разведывательных приемников, но он оказался пригоден и для другой цели - обнаружения скопления электронной аппаратуры даже в выключенном состоянии.

Свидетельство о восстановлении деда Станислава Шушкевича по материнской линии в дворянском звании. Фото: личный архив.

В Томске я общался с моим кумиром - академиком Геннадием Андреевичем Месяцем. Он пригласил меня на экскурсию в свой Институт оптики атмосферы. Но до экскурсии дело не дошло. Пришли с мороза в его теплый кабинет, в Сибири-то холодно - ниже 30 градусов на улице! Он и говорит: раз холодно, будем пить не вино, а водку. Вынул из холодильника, разлил по фужерам.

Ну, думаю, глоток сделает и поставит. Но нет - залпом. Ну и я не сплоховал. Разлил еще, а на третий раз бутылки уже не хватило. Так он достал следующую! Закуска была отменная - красная икра и батон со сливочным маслом. Когда я напомнил, что пришел смотреть институт, тот ответил: «Мы же не дилетанты! Что мы там увидим? Ящики с аппаратурой. Нечего там смотреть - разговор гораздо ценнее». (Улыбается.)

«Это была угроза для страны - Беларусь стала заложницей»

- Даже в политике я всегда больше действовал как физик, а не как политик. Например, вывод из Беларуси ядерного оружия - это же была угроза для страны, Беларусь была заложницей. Если бы я не был физиком, я бы этого не понимал и, может быть, этого вообще бы не произошло.

- Некоторые считают ядерное оружие показателем величия державы.

- Чепуха! И я разубедил Верховный совет в этой глупости. Чтобы это величие сохранять - мы не тянем экономически. Если конфликт - а у нас все ядерное оружие было на поверхности! - значит, надо уничтожать Беларусь, накрывать ее парой ядерных взрывов. И всё. И если бы вдруг возникла конфликтная ситуация между государствами, Беларусь стала бы мишенью. Его для этого и привезли именно к нам. В Смоленской области ядерного оружия не было...

Как только Беларусь стала независимой, зимой 91-го-92 годов Станислав Шушкевич отправился ознакомиться с пусковыми установками с ядерными ракетами и боеголовками. Фото: личный архив.

- Что ж вы тогда не били в колокола, что Чернобыль - это катастрофа?

- Я бил! И говорил, и открыл пункт по проверке радиоактивности вещей и пищевых продуктов у себя на кафедре ядерной физики в БГУ. Но меня вызвал секретарь горкома и запретил паниковать. Я сказал ему, что он спец в идеологии, а в радиационных делах - неуч. Но приказу я обязан был подчиниться. Меня многие упрекали за разное, но упреки меня не волнуют.

Студент Шушкевич много лет ходил в женской шинели – мама купила ее еще в его школьные годы (на фото – слева, на фоне студенческого городка БГУ с портретами Ленина и Сталина). Фото: личный архив.

- Тогда к чему это самобичевание - что вы зря пошли в политику?

- Да потому, что, когда я шел в политику, я не знал, зачем туда идут. Сейчас знаю: в политику идут по двум причинам - приобрести деньги и недвижимость. Горжусь, что не нагреб ни того, ни другого. Хотя было столько воодушевляющих предложений!

Но мой старший товарищ - ректор и академик Антон Никифорович Севченко - давно научил, как в таких случаях себя вести. Однажды взял меня за грудки, хорошенько тряхнул и сказал: «Запомни: в нашем деле главное - вовремя прикинуться дурачком». И я это использовал. Когда мне предлагали стать стукачом, отправляя на научную конференцию в Любляну, я делал большие глаза, говоря, что и так храню гостайны, еще одну могу и не выдержать. Это было в 1966 году - больше ко мне не приставали.

Примерно так же я делал, когда поступали предложения быстро обогатиться. И те видели, что с этим дураком ничего не выгорит. А еще, когда после развала Союза у меня возникли сложности, было предложение эмигрировать. Да на таких роскошных условиях, какими вряд ли кто еще в Беларуси мог похвастать...

- Кто-то скажет: «Как был мягкотелым демократом, так им и остался - профукал все возможности!»

- Наоборот - не соблазнился всякой мерзостью. А скольких младенцев сделал счастливыми! В Корее есть примета: если ребенок побывал на руках у известного человека - а я для них «разрушитель Союза» - то непременно вырастет счастливым человеком. И они мне постоянно их сунули - у меня на руках побывали десятки корейских пупсов (смеется)!

В Корее есть поверье: ребенок, побывавший на руках известного человека, станет счастливым. Фото: личный архив.

И еще, скажите мне: есть ли в мире другой такой человек, который смог вывезти из страны ядерное оружие и разрушить Советский Союз? Так что не гневите Бога - и у меня в этой жизни кое-что получилось.

Есть ли в мире другой такой человек, который смог вывезти из страны ядерное оружие и разрушить Советский Союз?Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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