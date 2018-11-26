2018-11-26T08:30:43+03:00
Общество

Россия обстреляла украинские корабли в Керченском проливе, есть раненые

Украина может ввести военное положение
Ирина АВИДОВА
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Фото: УНИАНФото: УНИАН
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Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе. Это произошло после выхода из 12-мильной зоны. Катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-морских Сил ВС Украины.

- После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил ВС Украины. Повреждены малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск". Катер потерял ход, есть раненый. Оружие применяется на поражение, - сказано в сообщении ВМС Украины.

Сперва, российский флот открыл огонь, после чего все три корабля были взяты на буксир. По данным ВМС Украины, были задержаны артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" также принужден к остановке.

ВЕРСИЯ РОССИИ

- 25 ноября около 7:00 по московскому времени три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли государственную границу РФ, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ, - прокомментировали ситуацию в ФСБ РФ.

Речь идет о крымской границе, которую каждая из сторон считает своей территорией. В ведомстве добавили, что украинские военные корабли продолжают движение к Керченскому проливу.

- Вместе с тем, до настоящего времени заявки установленным порядком не поданы, в график прохода корабли не включены. Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей, - сказано в сообщении.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Президент Украины Петр Порошенко поддержал введение военного положение в Украине. Об этом он заявил во время заседания СНБО в ночь на понедельник, 26 ноября.

Чтобы ввести военное положение, осталось проголосовать депутатам Верховной Рады. Голосовать будут на внеочередном заседании в понедельник.

- Я как президент, как верховный главнокомандующий Вооруженных Сил в соответствии с Конституцией принимаю решение поддержать предложение военного комитета вынести на заседание СНБО соответствующее решение и обратиться с ним к Верховной Раде Украины, - сказал Порошенко. - Поверьте, сегодня есть все основания так реагировать.

В Законе Украины о военном положении сказано, что в этот период нельзя проводить выборы. Напомним, они должны состояться 31 марта 2019 года. Также нельзя проводить референдумы, изменять Конституцию Украины и Конституцию Автономной республики Крым. Помимо этого вводится комендантский час, объявляется всеобщая принудительная мобилизация, ужесточается пограничный контроль, вводится запрет на передачу информации через компьютерные системы, жесткий контроль вплоть до закрытия СМИ, ограничение пользования интернетом, запрещаются массовые акции, акции протеста, забастовок вплоть до силового разгона.

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