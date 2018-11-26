«В обменнике не приняли доллары, потому что на них плесень». Что делать, если в заначке завелся грибок?

- Мама пришла из банка в шоке - не приняли доллары, сказали, что на купюрах плесень! При этом в другом банке - приняли. Что это было? - недоумевает читательница «Комсомолки» Катерина.

Оказывается, такие истории не редкость. Многие белорусы время от времени сталкиваются с тем, что в обменниках отказываются принимать заначки в «зеленых»: мол, деньги ваши заплесневели.

- У нас бывали случаи, когда приносили целые пачки таких купюр! - вспоминает топ-менеджер одного из банков. - Глазами эти следы плесени не увидишь, но они светятся под ультрафиолетовыми лампами, под которыми кассиры проверяют купюры.

По сути, плесень - это грибок. На банкнотах она может появиться, если деньги какое-то время пролежали в теплом влажном месте. Так что хранить заначку где-нибудь в ванной точно не стоит. Но что делать, если на деньгах уже появился грибок, а банк их не принимает?

- Каждый банк сам устанавливает критерии, по которым он принимает либо не принимает к обмену иностранные купюры. Помимо следов плесени есть и другие признаки, из-за которых вам могут отказать в обмене купюр: рисунки, надписи, надорванность, залитие и так далее. Некоторые, например, могут случайно постирать деньги, а потом еще и погладить. Такие купюры тоже могут не принять, - рассказывает банкир. - Если в одном банке деньги не приняли, попробуйте отнести их в другой, где могут действовать более лояльные правила. Некоторые банки предлагают такую услугу, как принятие банкноты на инкассо. Банк временно принимает у клиента купюру по документам, не выплачивает ему никаких денег и отправляет купюру в иностранный банк-корреспондент, который берет ее на экспертизу. Если иностранный банк решит принять купюру, то белорусский банк взамен выдаст клиенту другие купюры. Но за такую процедуру у вас возьмут комиссию, как правило, несколько процентов от суммы.

Грибок может вырасти не только на долларах, но и на любых других бумажных купюрах. Однако в банках сложности могут возникнуть только с иностранными валютами. С белорусскими рублями ситуация проще.

- У нас существует перечень признаков платежности банкнот, которым должны руководствоваться банки. Соответственно, они обязаны принимать белорусские купюры даже в довольно плохом состоянии, - поясняет банкир.