Александр Лукашенко - премьер-министру: Сергею Николаевичу советую вникать в то, что он иногда подписывает

26 ноября президент принял с докладом экономический блок страны, заслушивая доклад правительства, Нацбанка, облисполкомов и Мингорисполкома об оценке итогов 2018 года и прогнозах на следующий год.

- Откровенно говоря, очень настораживает то, что основные тренды нашей экономики пошли в последнее время вниз и Беларусь опять входит в зону развития с темпами ниже среднемировых. Отставать нам неприемлемо, - сказал президент.

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…ТОЧКАХ РОСТА

МВФ говорит о вероятности нового финансового кризиса из-за того, что суммарный долг всех государств превысил половину мирового ВВП.

«Сегодня от премьер-министра хотел бы услышать, какие точки роста правительство видит на 2019 год, на чем будет построена устойчивая и конкурентоспособная экономика с уровнем ВВП не менее $100 млрд. - такую амбициозную задачу мы поставили перед собой в перспективе». «Международные эксперты и ученые считают, что потенциал, прежде всего человеческий, и это главное, у нас есть. Раз есть люди, кадры, способные реализовывать эту задачу, значит, мы ее можем решить. Однако сохраняются сдерживающие факторы, и я не вижу в прогнозных документах действий для их устранения».

…НАЛОГОВОМ КОДЕКСЕ

В ближайшее время должен быть принят новый Налоговый кодекс. Президент сказал, что он вызывает много вопросов.

«Как мне докладывают, у вас не получилось сделать его понятным, без внутренних противоречий, а главное - комфортным для людей и бизнеса. Если это так, то не надо будоражить общество сырыми и непроработанными документами. Спокойно надо доработать, дошлифовать документы, но строго на тех принципах, как поручено».

…НОВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

По мнению президента, новый состав правительства работает так же, как и старый - проявляет беспринципность в выполнении поручений президента.

«Не прошло и года с момента моих замечаний вашим предшественникам, как по итогам девяти месяцев работы от нового премьер-министра получаю письмо аналогичного содержания с просьбой снять с контроля все и вся, почти полсотни поручений как выполненные, хотя до их выполнения далеко».

По его словам, Администрация президента, Комитет Госконтроля и Госсекретариат Совбеза представили многочисленные замечания.

«Я просто Сергею Николаевичу (премьер-министру Сергею Румасу. - Ред.) советую вникать в то, что он иногда подписывает с подачи своих подчиненных, потому что вопрос контроля за исполнением собственных поручений у меня налажен достаточно хорошо».

По материалам БелТА.