2018-11-26T18:02:10+03:00
Экономика

В следующем году дифференцированные тарифы на электричество могут отменить

Причина - дешевая электроэнергия, которую мы получим после запуска АЭС
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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В следующем году дифференцированные тарифы на электричество могут отменить.В следующем году дифференцированные тарифы на электричество могут отменить.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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С февраля 2013 года белорусы платят за электричество по дифференцированным тарифам. Суть такова: определенный объем электроэнергии помогает оплачивать государство (он разный, см. «Будь в курсе!»), а те, кто в лимиты не вписался, оплачивает превышение по полной стоимости. В следующем году от этой практики могут отказаться.

- Планируем, что в следующем году сделаем единый тариф на электричество. Отменим дифференцированный. После строительства БелАЭС у нас будет в достаточном количестве отечественной электроэнергии. Мы видим, что сможем предоставить для населения дешевую электроэнергию в любых объемах, - цитирует БелТА вице-премьера Владимира Кухарева.

Каким именно будет этот единый тариф, пока неизвестно. Но поскольку вице-премьер сделал акцент на дешевом электричестве, вряд ли тариф поднимется до стопроцентной оплаты.

А еще электроэнергию с будущей АЭС (ее первый блок должен заработать в 2020 году) планируют направить на отопление.

- Работаем с Министерством энергетики по тарифам на электроэнергию, которые составят конкуренцию тарифам на отопление. В ближайшее время придем к тарифам, которые будут снижены для домов с электрическим отоплением. Кроме того, строительство таких домов даст возможность значительно снизить объем средств, необходимых для строительства инфраструктуры, - добавил Владимир Кухарев.

БУДЬ В КУРСЕ!

Как сейчас мы платим за электричество?

В квартирах с электрическими плитами:

До 250 кВт*ч в месяц - 0,1218 руб. за кВт*ч

От 250 до 400 кВт*ч в месяц - 0,15834 руб. за кВт*ч

Свыше 400 кВт*ч в месяц - 0,1841 руб. за кВт*ч

В квартирах с газовыми плитами:

До 150 кВт*ч в месяц - 0,1433 руб. за кВт*ч

От 150 до 300 кВт*ч в месяц - 0,18629 руб. за кВт*ч

Свыше 300 кВт*ч в месяц - 0,1841 руб. за кВт*ч

В квартирах или домах с газовыми колонками:

До 300 кВт*ч в месяц - 0,1433 руб. за кВт*ч

Свыше 300 кВт*ч - 0,18629 руб. за кВт*ч

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