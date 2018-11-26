2018-11-26T21:14:18+03:00
Общество

В Могилевской области 14 лет жил мальчик без документов

Парнишку воспитывал дедушка и даже смог устроить его в школу
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Подросток скоро получит паспортПодросток скоро получит паспортФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Необычная история произошла в Кировском районе. Ученик одной из сельских школ 14 лет прожил без документов - даже свидетельства о рождении не было! Лишь в Бобруйском родильном доме сохранилась запись, что он появился там на свет 10 апреля 2003 года.

- После выписки из роддома мать не зарегистрировала рождение ребенка и с ним длительное время не проживала, - рассказывает официальный представитель Генпрокуратуры Дмитрий Брылев. - Жилье в Бобруйске она продала и отвезла мальчика к родственнику в Кировский район. С тех пор ребенок проживает со своим дедушкой, ему 62 года.

Любопытно, что в 2011 году мальчик был без документов зачислен в сельскую школу. Тогда же работники отдела по образованию, спорту и туризму Кировского райисполкома стали искать его родителей и обратились в милицию, но поиски то и дело заходили в тупик. Мальчик так и рос без документов… Затем к делу подключилась прокуратура Кировского района, к которой обратились сотрудники райисполкома. Началась прокурорская проверка.

Горе-мать - ей 33 года - все же нашли. Оказалось, что документов у нее тоже нет. Она принадлежит к одному из национальных меньшинств и считается лицом без гражданства (это люди, которые не являются гражданами Беларуси и не имеют доказательств своей принадлежности к гражданству другого государства).

- В декабре прошлого года суд Борисовского района приговорил женщину к 11 годам лишения свободы по частям 1, 3 статьи 328 УК РБ «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов». Также известно, что женщина раньше совершила кражу, но была освобождена от уголовного преследования по амнистии, - уточняет Дмитрий Брылев.

Только в ноябре прошлого года рождение подростка наконец-то зарегистрировали.

- Женщину было практически невозможно найти, но, слава Богу, мать установлена, и ребенок пойдет в самостоятельную жизнь гражданином нашей страны. Сейчас мальчику будут делать паспорт и зарегистрируют у дедушки, - рассказывает начальник отдела по образованию, спорту и туризму Кировского райисполкома Наталья Третьякова. - Получается, что мы виноваты в том, что разрешили мальчику учиться в школе без документов, но в то же время ребенок был обеспечен образованием. В школе его окружили вниманием и заботой, он старается учиться. У него очень хорошие отношения с дедушкой. Ребенок досмотрен, всем необходимым обеспечен. Дедушка пенсионер, но он заботится о внуке. Конечно, педагоги проверяли условия жизни мальчика. Все было хорошо.

По словам специалиста, мать мальчика искали и ее родственники. Иногда она выходила на связь, но тут же исчезала.

- На время ее нахождения в местах лишения свободы дедушка мальчика оформит опеку над ребенком. Почему женщину не лишили родительских прав? А как это сделать, если у ребенка не было даже свидетельства о рождении? - говорит Наталья Третьякова.

Прокуратура Кировского района направила в суд заявление об установлении материнства, чтобы определить юридический статус мальчика, установить родственные связи с дедушкой и оформить над ним опеку. Заявление прокурора было удовлетворено.

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