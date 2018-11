Мы заранее посмотрели детское «Евровидение-2018», и нам есть, что рассказать

В Минске прошла генеральная репетиция детского «Евровидения». По сути, финал в воскресенье ничем от нее отличаться не будет. Более того, репетицию полностью записывают, а во время прямой трансляции включают параллельно. И если возникнет брак во время прямой трансляции, картинку тут же переключат на запись – так что зритель ничего не заметит. В истории «Евровидения» такие случаи были. И еще один нюанс – жюри в странах-участницах этого шоу выставляет баллы во время генеральной репетиции по той же причине – чтобы избежать накладок во время прямого эфира.

В этом году белорусы могут голосовать за своего исполнителя Даниэля Ястремского на сайте junioreurovision.tvФото: Павел МАРТИНЧИК

На генеральную репетицию билеты продавались точно так же, как и на сам финал. В субботу вечером «Минск-Арена» была полна – ведущие со сцены объявили, что в зале в данный момент находится 15 тысяч человек. Было очень много детей из регионов, которых привозили на автобусах – они плотным рядом стояли на парковке. К сожалению, не удалось избежать проблем с билетами – не все пришедшие зрители смогли сесть на свои места. Оказалось, в последний момент организаторы добавляли световые приборы, из-за этого зрительских мест стало меньше. Волонтеры, к которым обращались возмущенные зрители, разводили руками и предлагали сесть на нераспроданные и менее удобные места.

Впрочем, те, кто ожидал увидеть яркое шоу, наверняка были разочарованы. Все же это телевизионная запись, поэтому и звук был не таким мощным и сочным, как на обычных концертах в «Минск-Арене», и по сцене бесконечно пробегали операторы с хэндикамами. Зато было очень интересно посмотреть, как работает изнутри вся эта команда, которая создает одно из самых популярных телешоу в мире.

О том, кто в данный момент выступает на сцене, можно было догадаться, только если под рукой у тебя «шпаргалка» из «Комсомолки», где мы в порядке очередности рассказали о юных исполнителях. К слову, многие зрители так и сделали – смотрели подсказки на kp.by в своих мобильных.

Порадовали ведущие, которых так долго и мучительно выбирали – поскольку нужны были молодые, не боящиеся камер, да еще и хорошо говорящие на английском. В итоге ими стали Евгений Перлин (он постоянно комментирует «Евровидение»), а также юные певицы Зена (настоящее ее имя Зина Куприянович, она в этом году участвует в национальном отборе на взрослое «Евровидение-2019») и Хелена Мерааи (ей 15 лет, она участница шоу «Голос. Дети» 3 сезона). 16-летняя Зена порадовала свободным иностранным и легкостью ведения - сразу видна школа «Фабрики звезд».

А теперь об исполнителях. В конкурсе принимают участие 20 стран. Можно было и без подсчета заметить, что в основном на сцене и поют и танцуют девочки. Мальчишки были в явном меньшинстве. Самым любимым сценическим нарядом девочек было белое платье и серебристая обувь, либо же босиком. Мальчишки были менее предсказуемыми в выборе гардероба. Практически все дети так или иначе участвовали в телевизионных шоу в своих или соседних странах. Много среди участников «Евровидения-2018» финалистов шоу «Голос».

1. Украина

Дарина Красновецкая - SAY LOVE

13-летней Дарине Красновецкой выпал не самый выгодный первый номер - она открывает шоу.Фото: Павел МАРТИНЧИК

13-летняя Дарина Красновецкая родом из Винницы. Дарина - участница 4-го сезона украинского шоу «Голос. Дети». Девочку часто сравнивают с Джамалой, называя ее маленькой копией.

Украинка использовала в своем выступлении мегафон и огромные буквы на экране.Фото: Павел МАРТИНЧИК

2. Португалия

Рита Ларанжейра- I LIKE EVER

Рита вышла в скромном темном платьеФото: Павел МАРТИНЧИК

Рита поет, озвучивает фильмы и мультики, играет на фортепиано и скрипке. 13-летняя певица еще играет в театре, а также поет в детском хоре в Лиссабоне.

Единственным ярким пятном на сцене было желтое кресло, которое она будто бы взяла из дома, чтобы в Минске ей было уютней.Фото: Павел МАРТИНЧИК

3. Казахстан

Данэлия Тулешова - SEIZE THE TIME

Даниэля триумфально победила в украинском "Голосе".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Данэлия Тулешова родилась в Астане. В 2017 году она триумфально победила в украинском шоу «Голос. Дети», наставники с самого начала говорили, что в этом шоу не было равных ей участников. Видео, где Данэлия поет композицию Stone Cold, набрало 29 миллионов просмотров на YouTube! Впечатлила она и белорусских зрителей в зале – ею встречали аплодисментами.

4. Албания

Эфи Гджика – BARBIE

Эфи показала на сцене зажигательный веселый номер.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зажигательная девчушка Эфи - одна из самых юных в конкурсе. Ей всего 10 лет, а она уже сама пишет песни. Композицию Barbie для «Евровидения» Эфи написала вместе с мамой Христиной. С собой в Минск артистка привезла кукольного единорога, который, как она надеется, принесет ей удачу.

5. Россия

Анна Филипчук - «НЕПОБЕДИМЫ»

На сцену в Минске Аня вышла в составе группы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

13-летняя Анна Филипчук родилась в Барнауле. В 2013 году девочка завоевала титул «Маленькая мисс Барнаул», а в 2018-м стала мастером спорта по художественной гимнастике. Анна учится в Академии талантов Игоря Крутого и мечтает спеть дуэтом с Ларой Фабиан. На сцену в Минске она вышла в составе бенда – правда, всем известно, что в этом телешоу используется фонограмма -1 (то есть, записано все, кроме голоса). Так что инструменты, само собой, даже не подключали – они на сцене для красоты. Главной фишкой стало видеоизображение, где песню вместе с Аней пели десятки детей.

6. Нидерланды

Макс и Энн - SAMEN

Очаровательный дуэт Макса и Энн спели о первой нежной любви .Фото: Павел МАРТИНЧИК

14-летний Макс не слышит одним ухом, но это не мешает ему быть хорошим вокалистом. Подросток принимал участие в голландском шоу «Голос. Дети». Энн также 14 лет, и она уже успела сыграть роль Анастасии в одноименном мюзикле.

7. Азербайджан

Фидан Гусейнова - I WANNA BE LIKE YOU

В этот день Фидан исполнилось 13 лет!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Одна из наиболее вероятных фавориток конкурса. Интересно, что Фидан отмечала в Минске 24 ноября свой день рождения. Ей исполнилось 13 лет! Девочка учится в Бакинской Оксфордской школе, где занятия проводят на английском языке. Фидан исполняла вместе с французской певицей Ларой Фабиан песню Je Suis Malade в Баку в 2014 году. Через год они выступили в Стамбуле со всемирно известным хитом француженки Je T'aime. Еще девочка отлично играет в шахматы и уже выиграла несколько турниров.

8. Беларусь

Даниэль Ястремский - TIME

У Даниэля на сцене все искрилось и пузырилось.Фото: Павел МАРТИНЧИК

14-летний Даниэль Ястремский родился в США, но в 3 года вернулся с родителями и младшим братом в Минск. Даниэль занимается музыкой с 6 лет. Постановкой танцевального номера занимался хореограф Дмитрий Залесский. Номер, к слову, действительно впечатляет – он самый густонаселенный разыми артефактами – начиная от баскетбольного кольца и заканчивая велосипедом.

9. Ирландия

Тэйлор Хайнс - IOU

Тэйлор взял на сцену не брата-близнеца, а двух очаровательных танцовщиц.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ирландский участник поет, танцует и играет в театре в родном городе Клоне. Главным поклонником творчества Тэйлора является его бабушка Джин. Она приходит на все постановки с участием внука в местном драматическом обществе Stagezona. У 14-летнего ирландца Тэйлора есть брат-близнец Алекса. В Минске Тэйлора и его семью удивило большое количество высотных зданий. С собой на сцену он взял двух очаровательных темнокожих танцовщиц.

10. Сербия

Бояна Радованович - THE WORLD

Платье юной Бояны оказалось очень похожим на то, в котором была конкурсантка из Азербайджана.Фото: Павел МАРТИНЧИК

13-летняя Бояна живет в Белграде. На родине девочка известна как финалистка сербского «Голоса». Одно из увлечений Бояны - шопинг. В первый же день в Минске артистка посетила два торговых центра. Бояна старается всегда быть на острие моды, а стилем юной певицы занимается ее мама. И вот тут случился небольшой конфуз - платье юной певицы оказалось очень похожим на то, в котором была конкурсантка из Азербайджана. Правда, на голове у сербки красуется диадема – по ней вы их сможете отличить.

11.Италия

Мелисса и Марко - WHAT IS LOVE

Мелисса и Марко. Угадайте, кто тут главный?Фото: Павел МАРТИНЧИК

Наверное, если бы на «Евровидении» параллельно проходил конкурс красоты, Мелисса Ди Паска стала бы его победительницей. Ей всего 10 лет, она поет, танцует и играет на фортепиано. Ее коллеге Марко уже 14 лет. С 4 лет мальчик увлекался танцами - хип-хопом и модерном. В 8 лет почувствовал любовь к пению. Но в будущем Марко хочет стать дерматологом.

12. Австралия

Джаэль Вэна – CHAMPION

Австралийка Джаэль первым делом выучила фразу "Дзякуй, Беларусь!"Фото: Павел МАРТИНЧИК

12-летняя Джаэль Вэна родом из Мельбурна - столицы австралийского штата Виктория. С 9 лет она записывает песни в студии своего отца Дэвида. В Минск Джаэль прилетела вместе с родителями - как мы уже писали, это их первое путешествие в Европу. Участнице и всей ее семье нравится в Минске: три раза в день они едят блинчики, полюбили сыр и молоко. А еще выучили фразу «Дзякуй, Беларусь!».

13. Грузия

Тамар Эдилашвили - YOUR VOICE

Тамар перед выступлением легла на сцену и перекрестилась.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тамар призналась нам, что приезд в Беларусь - ее первое путешествие за границу. 13-летней певице очень нравится белорусское гостеприимство, природа и еда. В Минск Тамар прилетела с двумя чемоданами. У девочки аллергия на косметику, поэтому пришлось везти все с собой - то, что гарантированно не вызовет проблем со здоровьем. Конкурсантка принимала участие в грузинском телеконкурсе талантов Х Factory и дошла до полуфинала.

14. Израиль

Ноам Дадон - CHILDREN LIKE THESE

Ноам исполнил проникновенную композицию на родном языке.Фото: Павел МАРТИНЧИК

13-летний Ноам из Израиля поет с 5 лет. Его первое выступление прошло в кафе брата, и с тех пор он не бросал музыку. 3 года назад артист принимал участие в одном из израильских детских телеконкурсов. Его голос привел зрителей к катарсису. Между тем, не меньше пения Ноам любит играть в футбол.

15. Франция

Анжелина Нава - NEVER WITHOUT YOU

Француженка Анжелина была совершенно органична на сцене с парой танцоров.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Анжелина Нава родом из юго-восточной части Франции - Прованса. Поет девочка с 5 лет. Во Франции Анжелина маленькая звездочка - она победила во французском «Голосе». С собой в Минск Анжелина привезла двух плюшевых белок из знаменитого мультика «Ледниковый период». Девочка не расстается с ними даже на репетициях. Еще Анжелина призналась, что не любит сыр - и это несмотря на то, что Франция славится своими сырами.

16. Македония

Мария Спасовска - HOME

После выступления Мария сказала по-русски "Спасибо, Беларусь!"Фото: Павел МАРТИНЧИК

13-летняя Мария Спасовска живет в столице Македонии Скопье. Девочка учится в музыкальной школе по классу фортепиано, также Мария играет на скрипке. Впервые на сцену она вышла в 4 года. Участница уже записала свой первый диск с семью песнями для детей. С детства Мария мечтала принять участие в «Евровидении» и теперь настроена только на победу.

17. Армения

L.E.V.O.N - L.E.V.O.N

Левон в припеве исполнил свое имя по буквам.Фото: Павел МАРТИНЧИК

L.E.V.O.N родился в Ереване, но вскоре его семья переехала жить в Москву. Артисту сейчас 12 лет. 4 года назад он учился в Музыкальной академии Игоря Крутого. Кстати, белорусский участник Даниэль Ястремский тоже выпускник этой академии. В 2016 году L.E.V.O.N участвовал в популярном российском проекте «Голос. Дети». Мальчик был в команде Валерия Меладзе.

18. Уэльс

Манв – BERTA

Кто бы подумал!На самом деле Манв любит играть в футбол.Фото: Павел МАРТИНЧИК

14-летняя Манв впервые представляет Уэльс на детском «Евровидении». Артистка поет с 4 лет - первые выступления Манв проходили в гостиной с игрушечным микрофоном и пианино. Манв любит играть в футбол, а также кататься на лыжах всей семье в Швейцарии.

19. Мальта

Эла - MARCHIN’ON

Исполнительница из Мальты выдала остросоциальную песню про беженцев и "лишних людей".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Музыкальную карьеру Эла начала уже в 6 лет. Она играет на фортепиано и пишет музыку. В 2016 году Эла заняла второе место на детской «Новой волне». Юная артистка также участвовала в литовском шоу «Голос. Дети» и финском аналоге - Northern Lights.

20. Польша

Роксана Вэнгель - ANYONE I WANT TO BE

у Роксаны подтанцовка вытянет из спины кислотные зеленые ленты.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Роксана Вэнгель выиграла первый сезон The Voice Kids Poland. 13-летняя артистка обнаружила свой талант необычным образом - девочка участвовала в конкурсе караоке. После чего решила всерьез заняться музыкой. Кстати, Роксана подружилась с Даниэлем Ястремским еще до приезда в Минск. Они вместе проводили прямые эфиры в Инстаграме.

Кто победит в детском "Евровидении" - мы узнаем в воскресенье вечером.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Финал начнется в воскресенье в 18.00. Победителя выберут путем голосования зрителей и членов жюри в соотношении 50/50. Зрительское голосование стартовало еще 23 ноября, и проходит только на официальном сайте конкурса junioreurovision.tv. Интернет-голосование закроется перед началом шоу, а потом будет доступно еще 15 минут после выступления всех участников. Удивительно, но в детской версии конкурса можно голосовать за участника своей страны! Так что мы можем поддержать нашего Даниэля Ястремского!