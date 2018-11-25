Каршеринг - что-то среднее между краткосрочной арендой автомобиля и обычным такси - только водителем являешься ты сам. Правда, к подъезду дома или к крыльцу офиса машину никто не подаст - ближайший свободный автомобиль нужно найти через приложение, а потом подойти к нему пешком. Открыл, сел, поехал! Оплата - поминутная, деньги списываются с банковской карточки. А открывается и закрывается машина - через смартфон. В Минске сервис стартовал прошлым летом и быстро набирает обороты - два крупных столичных оператора уже предлагают для краткосрочной аренды свыше 150 машин. Растет и количество пользователей.

Многие опасались московского сценария: там каршеринговые машины иногда находят брошенными на пустырях со снятыми дверями, колесами и капотом, машины находят разбитыми в кюветах и даже водоемах. Часто найти виновника невозможно - в России процветает продажа платных аккаунтов доступа к машинам по левым документам.

В Беларуси такая схема сложно реализуема - при регистрации в сервисе документы тщательно проверяются. Однако на этой неделе произошли уже две аварии с каршеринговыми машинами по вине пьяных водителей. Один из случаев приключился в ночь с субботы на воскресение - 25 ноября. В столичной ГАИ рассказали подробности: позвонили очевидцы - возле 17-го дома по проспекту газеты «Правда» пьяная компания на каршеринговом Volkswagen Polo разбила три другие припаркованные машины - Volkswagen, Mazda и Lada. После этого нарушитель уехал. На место приехал экипаж ГАИ. Похожую машину засекли неподалеку – водитель начал уезжать от патруля. Сперва он выехал на проспект Дзержинского, потом на улицу Космонавтов. Возле 48-го дома водитель врезался еще в шесть машин - KIA, два Renault, Peugeot, Volkswagen и Mazda. А потом водитель бросился бежать, но его быстро настигли инспекторы и задержали. Нарушителем оказался 20-летний парень, освидетельствование показало 1.78 промилле алкоголя.

В Минске пьяный водитель на каршеринговой машине разбил девять машин и пытался скрыться. Фото: ГАИ Минска.

За езду в пьяном виде дают штраф от 1225 до 2450 рублей и однозначно лишают прав на три года. Кроме этого, согласно договору, службе каршеринга нарушитель должен будет полностью выплатить ущерб за поврежденный автомобиль плюс штраф в 5000 рублей. Представители каршеринговой компании обещают позже прокомментировать ситуацию.

В Минске пьяный водитель на каршеринговой машине разбил девять машин и пытался скрыться. Фото: ГАИ Минска.

Также пока непонятно, являлся ли пьяный водитель «повторником». Если его уже ловили в течение года пьяным, то суд может постановить конфисковать автомобиль, на котором его поймали, в доход государства - и не важно, кому принадлежит авто. Правда, по данным «Комсомолки», в случае с арендными машинами до конфискации дело пока не доходило.

В Минске пьяный водитель на каршеринговой машине разбил девять машин и пытался скрыться. Фото: ГАИ Минска.

Вторая авария с пьяным водителем на каршеринговой машине, по данным «Комсомолки», случалась несколько дней назад, но подробности пока неизвестны.

В Минске пьяный водитель на каршеринговой машине разбил девять машин и пытался скрыться. Фото: ГАИ Минска.

ОФИЦИАЛЬНО

Нарушитель полностью оплатит весь ущерб

Представитель каршеринговой компании прокомментировал резонансное ДТП

- Сотрудники компании Anytime крайне обеспокоены произошедшим инцидентом. Сложившаяся ситуация является неприемлемой, поскольку водитель грубо нарушил правила дорожного движения, - озвучил позицию компании Евгений Кузин, заместитель генерального директора по маркетингу каршеринга Anytime. - Данному водителю будет навсегда закрыт доступ к сервису, а также будут применены меры ответственности согласно договору: погашение полной стоимости причиненного ущерба и выплата штрафа, так как в момент ДТП клиент управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения.