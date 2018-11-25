2018-11-25T21:44:59+03:00
Общество

В Минске пьяный водитель на каршеринговой машине разбил девять машин и пытался скрыться

Теперь его лишат прав, а еще огромный штраф он заплатит не только государству, но и службе каршеринга [фото, считалка «КП»]
Геннадий МОЖЕЙКО
Поделиться:
В Минске пьяный водитель на каршеринговой машине разбил девять машин и пытался скрыться. Фото telegram-канала Carshare.by.В Минске пьяный водитель на каршеринговой машине разбил девять машин и пытался скрыться. Фото telegram-канала Carshare.by.
Изменить размер текста:

Каршеринг - что-то среднее между краткосрочной арендой автомобиля и обычным такси - только водителем являешься ты сам. Правда, к подъезду дома или к крыльцу офиса машину никто не подаст - ближайший свободный автомобиль нужно найти через приложение, а потом подойти к нему пешком. Открыл, сел, поехал! Оплата - поминутная, деньги списываются с банковской карточки. А открывается и закрывается машина - через смартфон. В Минске сервис стартовал прошлым летом и быстро набирает обороты - два крупных столичных оператора уже предлагают для краткосрочной аренды свыше 150 машин. Растет и количество пользователей.

Многие опасались московского сценария: там каршеринговые машины иногда находят брошенными на пустырях со снятыми дверями, колесами и капотом, машины находят разбитыми в кюветах и даже водоемах. Часто найти виновника невозможно - в России процветает продажа платных аккаунтов доступа к машинам по левым документам.

В Беларуси такая схема сложно реализуема - при регистрации в сервисе документы тщательно проверяются. Однако на этой неделе произошли уже две аварии с каршеринговыми машинами по вине пьяных водителей. Один из случаев приключился в ночь с субботы на воскресение - 25 ноября. В столичной ГАИ рассказали подробности: позвонили очевидцы - возле 17-го дома по проспекту газеты «Правда» пьяная компания на каршеринговом Volkswagen Polo разбила три другие припаркованные машины - Volkswagen, Mazda и Lada. После этого нарушитель уехал. На место приехал экипаж ГАИ. Похожую машину засекли неподалеку – водитель начал уезжать от патруля. Сперва он выехал на проспект Дзержинского, потом на улицу Космонавтов. Возле 48-го дома водитель врезался еще в шесть машин - KIA, два Renault, Peugeot, Volkswagen и Mazda. А потом водитель бросился бежать, но его быстро настигли инспекторы и задержали. Нарушителем оказался 20-летний парень, освидетельствование показало 1.78 промилле алкоголя.

В Минске пьяный водитель на каршеринговой машине разбил девять машин и пытался скрыться. Фото: ГАИ Минска.

В Минске пьяный водитель на каршеринговой машине разбил девять машин и пытался скрыться. Фото: ГАИ Минска.

За езду в пьяном виде дают штраф от 1225 до 2450 рублей и однозначно лишают прав на три года. Кроме этого, согласно договору, службе каршеринга нарушитель должен будет полностью выплатить ущерб за поврежденный автомобиль плюс штраф в 5000 рублей. Представители каршеринговой компании обещают позже прокомментировать ситуацию.

В Минске пьяный водитель на каршеринговой машине разбил девять машин и пытался скрыться. Фото: ГАИ Минска.

В Минске пьяный водитель на каршеринговой машине разбил девять машин и пытался скрыться. Фото: ГАИ Минска.

Также пока непонятно, являлся ли пьяный водитель «повторником». Если его уже ловили в течение года пьяным, то суд может постановить конфисковать автомобиль, на котором его поймали, в доход государства - и не важно, кому принадлежит авто. Правда, по данным «Комсомолки», в случае с арендными машинами до конфискации дело пока не доходило.

В Минске пьяный водитель на каршеринговой машине разбил девять машин и пытался скрыться. Фото: ГАИ Минска.

В Минске пьяный водитель на каршеринговой машине разбил девять машин и пытался скрыться. Фото: ГАИ Минска.

Вторая авария с пьяным водителем на каршеринговой машине, по данным «Комсомолки», случалась несколько дней назад, но подробности пока неизвестны.

В Минске пьяный водитель на каршеринговой машине разбил девять машин и пытался скрыться. Фото: ГАИ Минска.

В Минске пьяный водитель на каршеринговой машине разбил девять машин и пытался скрыться. Фото: ГАИ Минска.

ОФИЦИАЛЬНО

Нарушитель полностью оплатит весь ущерб

Представитель каршеринговой компании прокомментировал резонансное ДТП

- Сотрудники компании Anytime крайне обеспокоены произошедшим инцидентом. Сложившаяся ситуация является неприемлемой, поскольку водитель грубо нарушил правила дорожного движения, - озвучил позицию компании Евгений Кузин, заместитель генерального директора по маркетингу каршеринга Anytime. - Данному водителю будет навсегда закрыт доступ к сервису, а также будут применены меры ответственности согласно договору: погашение полной стоимости причиненного ущерба и выплата штрафа, так как в момент ДТП клиент управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Со сцены КВН меня выбрасывали, как чемодан, а на «Квартирнике у Маргулиса» даю советы Гребенщикову»
Участник легендарной команды КВН БГУ, а теперь кино- и телережисер Кирилл Папакуль рассказал «Комсомолке», почему вышел на сцену Comedy Club всего однажды и как едва не заснул на саундчеке группы «Аквариум» [много фото + видео]
Денег хватит на черную пятницу: Халва и другие карты МТБанка со скидкой 90%
23 ноября миром будет править черная пятница! Любители выгодных покупок отправятся на масштабные распродажи и, скорее всего, оставят там все деньги с кошельком. Как же извлечь из ваших расходов дополнительную выгоду?
Новости 24
В Минске за три дня пройдут три ярмарки вакансий
Мертвый бобер и 52 карпа. Под Шарковщиной остановили водителя с необычным багажом
В Барановичском районе на пожаре погиб мужчина
Пожар в общежитии в Жабинке: больше 30 человек эвакуировали, один в реанимации
80 тысяч туристов приехали в Гродно по безвизу за год
Топливо снова дорожает, но на этот раз не все. 92-й бензин будет стоить по-старому
Снова туманы: на воскресенье в Минске объявлен оранжевый уровень опасности
ДТП в Сморгонском районе: столкнулись две фуры
Лукашенко назначил нового мэра Минска: теперь глава горисполкома Анатолий Сивак
Рок-группе из Могилева удалось продать все билеты на два минских концерта подряд
Милиция Рогачева ищет сбежавшего с места ДТП водителя, который переехал женщину
На полтора года осудили пинского врача, который не оказал помощь больному во время ночного дежурства
Лукашенко подписал указ о строительстве жилья для журналистов государственных СМИ
На М1 мужчина погиб под колесами попутного авто на полосе разгона, когда вышел из машины за помощью
«У меня добра не ищите!»: Лукашенко запретил выпускать на свободу коррупционеров
В Барановичах 16-летние лицеисты подрались из-за «пстрички» и один из них впал в кому
Почти тысяча: в октябре у белорусов выросла зарплата
Мужчину в Брестской области подозревают в заражении ВИЧ пяти женщин
Как сделать правильное лицо, если вам подарили ерунду на Новый год? Учитесь у Камбербэтча!
ДТП в Минске: автомобиль вылетел на тротуар, снес светофор и сбил четверых детей
Александр Лукашенко: «Всех до единого в изолятор и вернуть деньги народу»
Мужчина приставил нож к горлу 5-летнего ребенка, требуя у его отца деньги на бутылку
Шесть телефонов, жесткий диск и смарт-часы: борисовчанин воровал в магазине бытовую технику целый месяц
В Полоцком районе мужчина провалился в погреб вместе с лошадью
В Минске пьяная водитель влетела на машине в строительную яму