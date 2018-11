Победительницей детского «Евровидения-2018» стала Роксана Вэнгель из Польши, белорус - 11

С песней Anyone I Want To Be Роксана набрала наибольшее число баллов - 215: члены жюри поставили 79 баллов, зрители - 136. Это больше 2 миллионов голосов!

Второе место заняла Анжелина из Франции. До лидера ей не хватило 12 баллов.

Тройку закрывает Австралия. Джаэль Вэна была лидером по итогам голосования жюри, но зрители поставили певице только 53 балла.

Наш белорус Даниэль Ястремский на 11 месте. Последнюю строчку заняла Манв из Уэльса.

Победительница детского "Евровидения-2018" Роксана Вэнгель выиграла первый сезон The Voice Kids Poland. 13-летняя артистка обнаружила свой талант необычным образом - девочка участвовала в конкурсе караоке. После чего решила всерьез заняться музыкой. Кстати, Роксана подружилась с Даниэлем Ястремским еще до приезда в Минск. Они вместе проводили прямые эфиры в Инстаграме.

- Я до сих пор в шоке! Просто не верю, что победила. Среди участников столько сильных вокалистов, что не могу поверить в свою победу, - сказала на пресс-конференции Роксана. – Я была бы рада, если бы в следующем году детское «Евровидение» прошло в Варшаве!

На пресс-конференции победительница рассказала, что ее любимый предмет в школе - физкультура. Кстати, Роксана - профессиональный дзюдоист.