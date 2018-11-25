2018-11-25T22:17:37+03:00
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Победительницей детского «Евровидения-2018» стала Роксана Вэнгель из Польши, белорус - 11

Лучшего артиста международного конкурса песни выбрали 25 ноября в «Минск-Арене»
Эвика ОТТО
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- Я до сих пор в шоке! Просто не верю, что победила, - сказала Роксана на пресс-конференции.- Я до сих пор в шоке! Просто не верю, что победила, - сказала Роксана на пресс-конференции.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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С песней Anyone I Want To Be Роксана набрала наибольшее число баллов - 215: члены жюри поставили 79 баллов, зрители - 136. Это больше 2 миллионов голосов!

Роксана набрала наибольшее число голосов - 215. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Роксана набрала наибольшее число голосов - 215.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Члены жюри поставили Польше 79 баллов, зрители - 136. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Члены жюри поставили Польше 79 баллов, зрители - 136.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Второе место заняла Анжелина из Франции. До лидера ей не хватило 12 баллов.

Анжелина из Франции заняла второе место. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Анжелина из Франции заняла второе место.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тройку закрывает Австралия. Джаэль Вэна была лидером по итогам голосования жюри, но зрители поставили певице только 53 балла.

Джаэль из Австралии стала третьей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Джаэль из Австралии стала третьей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Наш белорус Даниэль Ястремский на 11 месте. Последнюю строчку заняла Манв из Уэльса.

Победительница детского "Евровидения-2018" Роксана Вэнгель выиграла первый сезон The Voice Kids Poland. 13-летняя артистка обнаружила свой талант необычным образом - девочка участвовала в конкурсе караоке. После чего решила всерьез заняться музыкой. Кстати, Роксана подружилась с Даниэлем Ястремским еще до приезда в Минск. Они вместе проводили прямые эфиры в Инстаграме.

- Я до сих пор в шоке! Просто не верю, что победила. Среди участников столько сильных вокалистов, что не могу поверить в свою победу, - сказала на пресс-конференции Роксана. – Я была бы рада, если бы в следующем году детское «Евровидение» прошло в Варшаве!

На пресс-конференции победительница рассказала, что ее любимый предмет в школе - физкультура. Кстати, Роксана - профессиональный дзюдоист.

Таблица после голосования зрителей и жюри. Фото: Эвика ОТТО

Таблица после голосования зрителей и жюри.Фото: Эвика ОТТО

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