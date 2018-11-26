Типичные чиновники в сером, пять гироскутеров и селфи на сцене. В Купаловском театре отметили юбилей Виктора Манаева

Свое 60-летие народный артист Беларуси отметил еще 7 августа, но коль в театре летом отпуск, труппа поздравила Манаева позже - 25 ноября. Это был творческий вечер по пригласительным, в афише театра его не было. Виктор Сергеевич примерно час работал на сцене сам – читал любимые стихи и прозу: Янка Купала, Максим Богданович, Антон Чехов, Александр Пушкин, Федор Тютчев...

Манаев читал стихи любимых поэтов - среди них и Максим Богданович.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Когда текст требовал от Манаева перевоплощения, актер подходил к театральной вешалке и в одно мгновение становился то Дедом Жабраком из «Сымона-музыкі» Якуба Коласа, то чеховским Унтером Пришибеевым, то одним из героев постановки «Местачковае кабарэ». Несколько раз артист пел – сначала совсем не праздничную вещь Марка Мермана из спектакля «Вельтмайстар-акардэон», а в завершении вечера – старую добрую актерскую песню о добром зрителе в 9-м ряду.

Манаев то легко перевоплощался в любимого им со студенчества чеховского Унтера Пришибеева...Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

...То становился артистичным Дедом Жабраком из коласовского "Сымона-музыкі".Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

А потом вышли ставшие уже традиционными герои купаловских капустников – типичные чиновники в серых костюмах. К слаженному дуэту Дмитрия Есеневича и Михаила Зуя на этот раз подключились Роман Подоляко и Андрей Дробыш. И выглядел этот квартет, наверное, еще более эффектно, чем прежде. Ведь кроме блестящих пародий на казенную официальщину речей обитателей высоких кабинетов добавилась конва из первой премьеры театра этого года – спектакля «Рэвізор», где персонажи говорят на трасянке.

В какой-то момент псевдо-чиновники показали класс отрыва!Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Завсегдатаям любого белорусского театра - дамам в вязанных шапочках тоже нашлось место в поздравительной программе.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Шутки шутками, а поиск формы поздравления юбиляра вполне мог навести наших чиновников от культуры к тем же гироскутерам, а еще к озвученной, но так и нерелизованной идее симбиоза: а давайте привлечем наш тракторный завод и поставим на сцену мотоблоки. Ну и, конечно, как без типичных зрителей – дам в вязанных шапках из клуба любителей театра. А актриса Алена Сидорова, партнерша Манаева во многих постановках, прислала свое видеопоздравление юбиляру из США, где она находилась в день юбилея. И даже спела с бокалом вина в руках. Конечно, на трасянке.

А вот в песне из спектакля "Вельмайстар-акардэон" Виктор Сергеевич был пронзителен в той печальной ауре, которой она наполнена.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Виктор Манаев на сцене, а на видеоэкране одна из важнейших ролей в его биографии - Микита Зносак из "Тутэйшых".Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Манаев весь вечер благодарил зрителей, говорил о том, что порой от реакции публики актеры получают куда больше, чем сами отдают в зал.

Пожалуй. самым эффектным был выезд мужчин-актеров в народных костюмах и на гироскутерах.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Виктор Манаев и часть купаловской труппы, которая вышла поздравить мэтра.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

А в конце Манаев взял и пошутил, напомнив, несмотря на серьезность, что комедийное амплуа для него очень ценное.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

СПРАВКА «КП»

Виктор МАНАЕВ, 60 лет. Народный артист Беларуси, лауреат Госпремии СССР за спектакль «Радавыя» и двух Госпремий Беларуси за главные роли в «Тутэйшых» и «Пінскай шляхце». Сыграл в лучших постановках Купаловского - «Тутэйшыя», «Пінская шляхта», «Рэвізор», «Гаральд і Мод», «Касцюмер», «Рэвізор», «Ідылія», «Сымон-музыка».

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