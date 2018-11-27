Люди с инвалидностью и поколение «50 плюс»: как устроиться на работу, оздоровиться и отдохнуть

Сделать мир удобнее и доступнее. В Минске пройдет форум «Универсальная среда» - первая специализированная выставка «ПараЭкспо» и выставка для старшего поколения «50 плюс». 29 ноября - 1 декабря в выставочном павильоне на пр. Победителей, 14 всех посетителей ждет интересная экспозиция и полезное общение с экспертами.

Для тех, кто не безразличен к проблемам доступной среды

Универсальная среда - это возможность человека, вне зависимости от его здоровья и функциональных возможностей, пользоваться окружающим пространством без посторонней помощи, а ее создание - это путь, по которому должно двигаться современное общество, создавая мир, комфортный для каждого.

Именно поэтому на специализированном форуме в Минске обсудят вопросы построения инклюзивного общества, расскажут об общественных инициативах, мерах государственной социальной политики, корпоративной социальной ответственности, куда обращаться и где искать правовую поддержку людям с инвалидностью, как расширить круг общения и устроиться на работу, оздоровиться и отдохнуть.

Форум Универсальная среда: выставки "ПАРАэкспо" и "50 ПЛЮС".

Высококвалифицированные эксперты социальных служб, медицинских и реабилитационных учреждений, общественных, международных и правозащитных организаций будут консультировать посетителей по интересующим их вопросам.

Товары для здоровья

Все три дня в павильоне можно изучать медицинские и лечебно-профилактические новинки от белорусских и российских производителей. Это самые разные категории продукции: от необходимых в быту тонометров, небулайзеров, ортопедических товаров до узконаправленной фармацевтической продукции, подгузников для взрослых и других товаров гигиены, тактильных табличек, вспомогательных средств. Консультировать по новинкам и вопросам здоровья будут и кандидаты медицинских наук, и узкие специалисты, попасть к которым по записи не всегда возможно. Все консультации, выступления и презентации бесплатные, говорить о здоровье и реабилитации будут кардиологи, психологи, травматологи, геронтологи, ортопеды и др.

Для людей с инвалидностью

«ПараЭкспо» - это возможность познакомиться с технологичными новинками и опробовать их на одной площадке. Например, здесь будет организована тестовая площадка для инвалидных колясок, представлены современные подъемники, тренажер-имитатор ходьбы и др. Все, что помогает человеку чувствовать себя в городе и своем доме комфортно. Специальное оборудование для маломобильных людей, демонстрация технических средств реабилитации для слабовидящих и слабослышащих - все это продемонстрируют сами производители.

На выставке даже пройдет презентация и показ коллекции TICOTA INCLUSIVE - практичной и удобной одежды для инвалидов-колясочников.

Особое внимание системам коммуникации (в том числе информационным), навигации и оповещения. МЧС презентует мобильное приложение «Помощь рядом», а врачи и ассоциации расскажут о своих онлайн-проектах, которые ежедневно помогают полезным контентом. Так, Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников расскажет о карте доступности, а в ближайшее время организация запустит приложение для мобильных телефонов, которое поможет бороться с теми, кто оставляет свои авто на парковочных местах для инвалидов.

Для родственников и опекунов

На выставке ждут тех, кто ежедневно заботится о людях с ограниченными возможностями и о пожилых, но делает это чаще по наитию. Ведь не секрет, что все проблемы по уходу ложатся на плечи членов семьи, родственников и опекунов. На секциях и презентациях научат правильному уходу, подбору средств и способов реабилитации.

Так, например, ТМ SENI и Школа патронажного ухода «Азбука заботы» проведут практические мастер-классы по гигиене во время ухода за тяжелобольными людьми, по безопасным перемещениям немобильных больных, по оказанию первой доврачебной помощи человеку в разных ситуациях: на улице, в магазине, на природе.

Эксперты познакомят с практиками ухода и общения с людьми с деменцией, с больными рассеянным склерозом. Все это направлено на то, чтобы сделать состояние больных более комфортным.

Для людей пожилого возраста

Традиционно на выставке «50 плюс» будут работать зоны здоровья с бесплатными консультациями специалистов городских служб и бытовых услуг со скидками, фитнес-зона активного долголетия, зона мастер-классов по рукоделию и кулинарным лайфхакам, ярмарка товаров для активного и здорового образа жизни. Перед посетителями в возрасте выступят врачи, диетологи, эксперты различных направлений с практическими рекомендациями и советами, что поможет сделать жизнь интересней и, может быть, даже составить собственный рецепт долголетия.

Полезный досуг

Посещение форума и выставок - это еще и возможность разнообразить досуг, завести новые знакомства и найти родственные души. На протяжении трех дней в выставочном павильоне на Победителей, 14 можно будет сфотографироваться с параолимпийцами и получить автограф, увидеть самый возрастной танцевальный флешмоб, а также выступления творческих коллективов и поэтов-инвалидов, «услышать» жестовое пение, принять участие в чемпионате по судоку вместе с «Комсомольской правдой» и получить удовольствие от посещения танцевальной гостиной «Вдохновение».

Вход на все мероприятия свободный!

Подробная программа на сайте www.dostup.by

Место проведения: пр. Победителей, 14, Минск, Беларусь

Режим работы:

29-30 ноября (четверг - пятница) - с 10.00 до 19.00;

1 декабря (суббота) - с 10.00 до 18.00.

Генеральный партнёр - ТМ SENI

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