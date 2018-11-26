Шесть лучших романтических мини-фильмов со всего света за один сеанс

Лучшие короткометражки кинематографистов из разных стран - это долгоиграющий международный фестиваль «Киносмена», который продолжается всю осень. Каждую неделю в столичных кинотеатрах можно посмотреть короткие фильмы разных жанров - начиная с ужастиков и заканчивая комедиями. Под занавес - романтические ленты. Их показ пройдет с 26 по 28 ноября в кинотеатре Silver Screen в Dana Mall. За один сеанс зрители смогут увидеть сразу шесть короткометражек от режиссеров из разных стран: России, Испании, Египта. Каждый фильм длится не более 20 минут.

Что зацепило? Испанский фильм «Настоящие мужчины не плачут», который рассказывает историю о бывшем хоккеисте, чей сын из-за редкой болезни не может выходить на лед. И отец делает все возможное, чтобы его ребенок вновь мог улыбаться. Российско-грузинский фильм «Он сказал «мама» - тоже о взаимоотношениях в семье. Властный отец во что бы то ни стало хочет выяснить, в кого влюбилась младшая дочь. Он желает ей счастья, поэтому не может не вмешаться - и потом сильно удивляется, когда узнает, кто стал избранником дочери. Нешуточная драма разворачивается и в фильме «Проездом...» российского режиссера Ивана Григолюнаса. Молодой человек проездом оказывается в городе и влюбляется в невесту своего брата, который служит в армии.

Цена вопроса: 9 - 20 руб.