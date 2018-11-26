Инфокиоск, кэшин , автоматический обменник: что умеют банковские устройства?

Банкомат: снять деньги, оплатить телефон или сменить пин-код

Это, несомненно, самая привычная для любого человека банковская машина: с ее помощью можно снять деньги и получить наличку. Но у банкомата есть и другие функции. Например, с его помощью можно проверить баланс счета, перевести деньги с карту на карту, перечислить банку платеж по кредиту, оплатить коммуналку или мобильный телефон… А есть и не совсем привычные опции. В банкомате можно даже поменять пин-код своей карточки! Для этого нужно ввести действующий пин-код, потом новый два раза - и готово. Свои цифры многим запомнить гораздо проще, чем произвольные. Но помните, что пин-код не должен быть слишком очевидным. Например, не стоит ставить на него год или дату своего рождения.

Инфокиоск: оплатить коммуналку или активировать карточку

Внешне он похож на банкомат, но есть важное отличие: снять с карточки деньги здесь не получится. Инфокиоск предназначен в первую очередь для проведения различных платежей. Здесь можно оплатить любую услугу через ЕРИП, перевести деньги с карты на карту, погасить кредит или пополнить вклад. Кроме того, иногда в инфокиосках можно подключить разные функции карточки: например, активировать ее или подключить смс-оповещение. И, конечно, как и в банкомате, здесь можно проверить баланс своего счета.

Главный плюс инфокиоска в том, что с его помощью можно провести много операций за раз, не стоять в очередях в отделении банка и не платить никаких комиссий.

Кэшин: положить деньги на карту, не обращаясь к кассиру

С английского словосочетание кэшин можно перевести как «внесение наличных». Такой автомат выполняет те же функции, что и инфокиоск, вот только платить здесь нужно с помощью наличных, которые можно скормить автомату через купюроприемник. Точно так же можно положить деньги на карту. Причем нередко кэшин принимает не только белорусские рубли, но и доллары или евро. Удобно, если карточка у вас в иностранной валюте! А иногда инфокиоск и кэшин совмещены (как, например, у МТБанка). Это означает, что любой платеж можно провести не только с помощью наличных, но и с помощью карты.

Но не забывайте, что сдачу такие автоматы не дают и монеты не принимают. Так что с собой у вас должны быть купюры в нужном количестве.

Обмен валюты: автомат сам пересчитает все по нужному курсу

Эти умные машины для белорусских банков пока в новинку. В прошлом году МТБанк одним из первых установил специальный терминал для обмена валюты. Сейчас их уже два - в торговых центрах «Дана Молл» и «МОМО». Такая машинка поможет тем, кто хочет сдать валюту и при этом не стоять в очереди в отделении банка. Технология проста: в автоматический обменник нужно вставить иностранную купюру (он принимает доллары, евро и российские рубли), а взамен он выдаст вам белорусские рубли. Терминал обменяет деньги по текущему курсу банка. А сделать это можно в любое удобное время, не привязываясь к режиму работы отделения.

Но нужно помнить о нескольких ограничениях. Во-первых, такой обменник не выдает сдачу. Так что если вы пришли с купюрой в 50 евро, то и обменять придется все 50, а не, скажем, 20. А во-вторых, помимо купюр в такой терминал также загружены монеты номиналом 5 и 20 копеек. И если сумма, которую должен выдать вам автомат, не делится на 5, то такой обменник провести эту операцию тоже не сможет. Но как только обменный курс изменится и сумма к выдаче тоже станет немного другой, операция снова сможет стать доступной.

БУДЬ В КУРСЕ!

Как безопасно пользоваться банкоматами и инфокиосками?

- Прежде чем вставить карточку и набрать пин-код, осмотрите банкомат или инфокиоск и убедитесь, что на нем нет скиммера - специального устройства, которое считывает данные карточек. Мошенники могут установить его на приемник для карточек или клавиатуру. Если что-то кажется вам подозрительным, этим устройством лучше не пользоваться.

- По возможности выбирайте те банкоматы или инфокиоски, которые находятся в отделениях банка или в крупных магазинах. На них сложнее установить скиммер, да и снимать наличные здесь безопаснее.

- Когда набираете пин-код, постарайтесь заслонить собой клавиатуру, чтобы код не смог подсмотреть посторонний человек. Если кто-то в очереди подошел к вам слишком близко, попросите его отойти.

- Если вы забыли карточку в банкомате или инфокиоске, в первую очередь нужно обратиться за помощью в тот банк, который его установил.

ЗАО "МТБанк". УНП 100394906.