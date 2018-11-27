Как оформить вклад, чтобы получать максимальный доход в белорусских рублях и долларах

Банковский депозит - самый простой способ сделать это быстро и без риска. Но не все вклады одинаково прибыльны. Как выбрать самый выгодный? И какими кредитами привлекают сегодня банки? Об этом на прямой линии рассказали читателям «Комсомолки» представители банка ВТБ - начальник управления развития розничного бизнеса Ольга Атапович и начальник отдела разработки и поддержки кредитных продуктов Лилия Петкевич.

«Фиксированный доход по рублевому и долларовому депозитам - одно из самых интересных предложений на рынке»

- Здравствуйте! Какие интересные и самые выгодные предложения есть у банка на сегодня по вкладам?

- Рекомендуем обратить внимание на вклады «Дуэт» в банке ВТБ. «Дуэт» в белорусских рублях позволяет разместить средства в национальной валюте на сроки 395 дней, 732 дня или три года под фиксированную ставку 12,5% годовых. Минимальная сумма вклада составляет 5000 белорусских рублей. При оформлении вклада «Дуэт» в белорусских рублях у вас в тот же день появляется возможность при желании открыть еще и вклад «Дуэт» в долларах США на тот же период. Процентная ставка по валютному вкладу составит 3,25% годовых (ставка также фиксированная). Таким образом, по рублевому и валютному депозитам вы получаете фиксированный доход и можете быть уверены, что банк не изменит размеры ставок по депозитам в одностороннем порядке. Это сегодня одно из самых привлекательных предложений на рынке.

Ольга Атапович и Лилия Петкевич.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А открытие валютного вклада - обязательное условие в «Дуэте»?

- Нет, не обязательное. Но стоит отметить, что размер процентной ставки 3,25% годовых по валютному депозиту «Дуэт» по доходности является одним из самых привлекательных в настоящее время предложений на депозитном рынке.

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- Сыну к 16-летию родственники подарили приличную сумму денег. Хотелось бы положить ее на депозит, чтобы к 18-летию она заметно выросла. Какие выгодные предложения есть в банке ВТБ?

- По вкладам в белорусских рублях на текущий момент самая высокая доходность - 12,5% годовых. Обратите внимание, что ставка фиксированная, т. е. доходность по вкладу за два года не изменится.

- А смогу я пользоваться процентами, начисленными по вкладу?

- Преимущество вкладов банка ВТБ в том, что ежемесячно проценты будут зачисляться на ваш текущий счет, который открывается бесплатно вместе с вкладом. Этими процентами вы можете распоряжаться по своему усмотрению: например, снимать наличными деньгами или, подключив услугу интернет / мобильный банкинг банка ВТБ, производить оплату с использованием системы ЕРИП (за коммунальные услуги, мобильную связь и пр.), пополнять платежные карточки и т. п.

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- Я уже слышала про ваши выгодные вклады «Дуэт», когда можно часть денег положить в рублях, часть - в долларах. Там тоже можно будет пользоваться процентами, которые капают каждый месяц? А пополнять эти вклады можно своими деньгами?

- Да, в «Дуэтах» проценты будут перечисляться каждый месяц по обоим вкладам на текущие счета, и вы ими можете пользоваться. Пополнять вклад в белорусских рублях возможно в зависимости от выбранного срока размещения: при сроке размещения 395 дней - в течение первых 25 дней, при размещении на 732 дня - в течение первых 360 дней, при трехлетнем размещении - в течение первых 720 дней. По вкладу в долларах США дополнительные взносы не предусмотрены.

«Для накоплений лучше выбирать несколько валют - тогда вы будете застрахованы от валютных рисков»

- Здравствуйте! Подскажите, в какой валюте сегодня лучше открывать вклад?

- Мы рекомендуем всегда ориентироваться на то, как вы планируете тратить деньги. Если в планах совершение покупок или оплата услуг на территории Беларуси, рекомендуем размещать деньги в белорусских рублях. Если планируется отдых за рубежом, вероятнее всего, стоит разместить накопления на валютном депозите. В случае если планов пока нет, можно открыть сразу несколько вкладов в разных валютах. В таком случае колебания курса окажут незначительное влияние на ваши сбережения.

- Какая сейчас максимальная ставка по долларовым вкладам?

- В банке ВТБ максимальный размер процентной ставки по депозиту в долларах США составляет 3,25% годовых при условии, что вы разместите его не менее чем на 395 дней.

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- Скажите, пожалуйста, какие существуют гарантии? Я в свое время работала на Камчатке, привезла много денег, а в 91-м году все сбережения, что хранились на вкладах, сгорели…

- Сегодня белорусские банки, в том числе и банк ВТБ, являются участниками Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц. Это государственное учреждение. И если у банка появятся проблемы - агентство возмещает вклады их владельцам в 100%-ном размере. Если вы не хотите размещать валютные сбережения на долгий период, у банка ВТБ есть предложения по вкладам и на более короткие сроки - от 95 дней. При выборе сроков размещения валютных депозитов менее двух лет с полученного по вкладу дохода придется уплатить подоходный налог.

«Вклад в белорусских рублях можно открыть минимум на 35 дней»

- Продаю квартиру и на эти деньги пока не планирую что-то покупать, но случиться может всякое. Вот и хочу положить деньги на такой депозит, чтобы в любой момент могла их забрать. Что вы можете посоветовать?

- Для вашей ситуации будет оптимальным вариантом открытие отзывного вклада, с которого в одностороннем порядке при необходимости можно досрочно забрать деньги. В белорусских рублях такой вклад вы можете открыть на срок от 35 дней до трех лет, размер процентной ставки - 8% годовых. Необходимо помнить: если вклад пролежит меньше выбранного вами срока по договору (вы снимете деньги досрочно), то процентная ставка может быть снижена и сумма процентов будет пересчитана.

- Хорошо, предположим, я выберу безотзывный вклад на самый короткий срок. Какие будут условия?

- В депозитной линейке банка ВТБ «Окно возможностей» есть безотзывный вклад в белорусских рублях на 35 дней. Ставка по договору фиксированная и составляет 9,2% годовых. Но поскольку срок вклада меньше года, с дохода по вкладу необходимо будет оплатить подоходный налог.

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- Какие в банке ВТБ есть вклады с минимальными сроками и суммами вклада?

- Вклад в белорусских рублях можно открыть минимум на 35 дней, размер процентной ставки составит 9,2% годовых. Минимальная сумма для открытия вклада всего 20 рублей. По вкладам в валюте наименьший период размещения - 95 дней, минимальная сумма вклада - 10 долларов или 10 евро. Процентная ставка по валютным вкладам на такой срок составляет 1% годовых по долларам США и 0,5% годовых - в евро.

Кредит под 9% годовых первые 90 дней для новых кредитополучателей

- Здравствуйте! А у вас есть «волшебные» карточки, которыми выгодно рассчитываться за покупки?

- Есть! Во-первых, в банке ВТБ есть уже ставшая популярной карта «Черепаха» - универсальная карта рассрочки, которая позволяет делать покупки без переплат в сети магазинов-партнеров, а к тому же рассчитываться в любой торговой точке мира и снимать наличные в счет установленного лимита овердрафта.

Если интересует карта без кредитного лимита, предлагаем рассмотреть карту мгновенного выпуска «Форсаж». Эта платежная карта может быть как рублевой, так и валютной. Причем на остаток средств по данной карте начисляются проценты: в белорусских рублях - в размере 2% годовых, в валюте - 0,2% годовых.

- А есть у банка ВТБ новые выгодные предложения по кредитам?

- Есть очень выгодное предложение для тех, кто никогда не брал кредиты в нашем банке, - это кредит «Новенький» сроком до 5 лет, максимальная сумма - 15 000 белорусских рублей (5 тысяч можно получить без справки о доходах). Процентная ставка по этому кредиту в первые 90 дней составляет всего 9% годовых. А для того чтобы вы почувствовали легкость от сотрудничества с банком ВТБ, в грейс-период предоставлена еще и отсрочка уплаты основного долга, его погашение начинается только с 4-го месяца пользования кредитом. При этом ограничений по частичному или полному досрочному погашению кредита нет, вы можете его погасить в любой момент.

Узнать больше о депозитных и кредитных предложениях банка ВТБ вы можете на сайте www.vtb-bank.by, либо обратившись по телефонам: +375 29 237 68 26, +375 44 748 34 59.

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