Средняя зарплата по стране 30 копеек не дотянула до тысячи рублей

Как известно, зарплату в тысячу рублей власти обещают уже очень долго. В октябре средняя цифра оказалась на целых 36 рублей больше, чем в сентябре, но чуда опять не случилось. Белстат рассказал, что номинальная начисленная средняя заработная плата в октябре составила 999 рублей 70 копеек.

Лидером по размеру зарплаты по-прежнему остается Минск - 1370,3 рубля. За ним идут Минская (996,4 рубля) и Гомельская область (907,9 рубля). В аутсайдерах Могилевская область - 836,7 рубля.

По прогнозам, средняя номинальная зарплата по стране в декабре достигнет 1070 рублей, а за год должна составить 938 рублей. Подтянуть статистику поможет именно декабрь: традиционно в этом месяце работники получают больше из-за годовых премий и отпускных.

В следующем году планируется довести показатель даже до 1025 рублей, об этом говорится в проекте прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2019 год.

Отметим, что номинальная начисленная зарплата за месяц - это цифра до вычета налогов и страховых взносов. Считается она так: все зарплаты за месяц (включая подоходный налог и обязательный страховой взнос) суммируют и делят полученное число на количество работников. То есть, если сложить 2 тысячи директора и 350 рублей уборщицы, получается средняя сумма 1175 руб.