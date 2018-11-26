Анна Гокинаева: «Готова есть одну гречку, но не прогибаться»

Наша Аннагозел Гокинаева спела в поединке с Таиной Сауерс песню «Старый отель» Жанны Агузаровой. Наставники очень лестно отозвались об Анне, а Сергей Шнуров взял ее в следующий тур.

Таина Сауерс и Аннагазел Гокинаева. Старый отель - Поединки - Голос - Сезон 7.

Мы дозвонились до Аннагозел и узнали о ее впечатлениях от шоу.

- Анна, откуда экзотические для Беларуси имя и фамилия?

- 10 лет назад я приехала из Ашхабада учиться в Беларусь. Сначала в Горки, потом в Могилев. Получила вид на жительство в Беларуси и вот уже четыре года живу в Минске. Сейчас стала часто ездить в Москву, вижу, что там перспектив больше, но в плане уюта и лоска в Минске мне комфортней.

- Наверное, после появления в «Голосе» стало больше приглашений выступить?

- У меня такая политика - я даю концерты только там, где мне нравится. Так что за количеством выступлений не гонюсь. Готова есть одну гречку, но не прогибаться.

- Ваш наставник Сергей Шнуров выбрал песню для поединков «Старый отель»?

- На общем собрании команды Сергей совершенно не навязывал свое мнение, но аргументированно объяснял, почему та или иная композиция не подходит для шоу. Договорились на «Старый отель», потому что не хотелось брать проходную композицию. Да, Жанна Агузарова спела совершенно иначе, но у нас задача была показать свое видение этой песни. В итоге даже аранжировка стала другой.

- Агузарова - странный выбор! Вы так похожи на Таниту Тикарам.

- Да, что-то есть. Раньше меня довольно часто сравнивали с солисткой «А-студио» Кэти Топурия. Но хочется, чтобы меня воспринимали как индивидуальность. Тем более что с Кэти Топурия у нас кардинально отличается манера исполнения.

- Как вам Сергей Шнуров в жизни?

- Меня часто спрашивают об этом. Никакого рассинхрона по поводу того, что он разный на сцене и в жизни, у меня не было. Если же вы о нецензурной лексике, то не она определяет культурный уровень человека. Да, и в жизни Сергей использует мат как фигуру речи. Но у меня это не вызывает отторжения, я сама могу ввернуть крепкое словцо. Более того, считаю ханжеством, когда люди негативно относятся к мату.

- СМИ уже назвали вас фавориткой Шнурова…

- Не чувствую никакого особенного отношения со стороны наставника. Да и к таким оценкам в целом негативно отношусь. А в чем заключается особенное отношение? Может, так решили потому, что в YouTube у песни Feel it still во время слепых прослушиваний почти полтора миллиона просмотров? Если честно, я вообще считаю, что в этом большую роль сыграло мое яркое желтое платье. Понимаете, я никогда нигде не училась петь, поэтому разными фишками отвлекаю от этого внимание (смеется. - Авт.).

Аннагозел Гокинаева говорит, что ее наставник Сергей Шнуров в жизни такой же, как и на сцене.

- С кем из конкурсантов «Голоса» подружились?

- С Сергеем Муштой, я его очень ценю как музыканта. Да, в общем, со всеми в команде мы в хороших отношениях. Немного мешает, правда, языковой барьер при общении с кубинцами Jipsy Jack и Илианой Санчес. Кстати, Jipsy Jack я впервые увидела в Минске на дне рождения художника Владимира Цеслера, и когда встретила в «Голосе», очень обрадовалась.

- А с белорусками?

- Мы мало видимся с представителями других команд. С Юлианой вообще не общались ни разу. А с Сашей Захарик давно дружим и все этапы в «Голосе» проходили вместе, начиная с подачи заявления. Созваниваемся постоянно. Очень жаль, что не прошла Саша Степанова, мы тоже в хороших отношениях. А больше никого из Минска и не было.

- Вы ведь финансист по образованию?

- Да, но никогда не работала по специальности. Я установила себе дедлайн, чтобы понять, чего хочу и стоит ли продолжать карьеру певицы. У меня очень мало не то что сценического, но и жизненного опыта. И в «Голос» я пошла потому, что это для меня своеобразная проверка на прочность.

Аннагазел Гокинаева. Feel It Still - Слепые прослушивания - Голос - Сезон 7.

- Как возникло это курлыкающее пение, которое так удивило жюри?

- Поначалу я использовала его просто ради забавы. А потом мой друг, минский музыкант Вадим Косолапов, сказал: это прикольно, отправляй заявку с песней именно в таком виде. И я его послушала. На слепых прослушиваниях, как мне показалось, я с курлыканьем даже переборщила немного. Но это не та фишка, которой пользуюсь в пении постоянно.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Саша Захарик любит джаз, но пела композицию IOWA. Фото: 1tv.ru

В этом же выпуске "Голоса-7" белоруска Александра Захарик оказалась более убедительной, нежели Валерия Бугорская для наставника Басты. Кстати, и песню «Плохо танцевать», которую они исполнили дуэтом, сочинили также белорусы из группы IOWA.

Александра Захарик и Валерия Бугорская. Плохо танцевать - Поединки - Голос - Сезон 7.

Победа Юлианы Беляевой в поединке с Григорием Залежневым (они пели «Beat It» Майкла Джексона) казалась изначально предсказуемой. Наставник Константин Меладзе объяснил свой выбор Юлианы тем, что составил дуэт «по принципу красавица и чудовище. Юлиана страшно красива, а Григорий прекрасно брутален. Но ему не хватило пластики и свободы изъяснения. Волнение съело 30-40% и в вокальном и в динамическом плане».

Юлиана Беляева и Григорий Залежнев. Beat It - Поединки - Голос - Сезон 7.

После эфира в интернете началось бурное обсуждение. Многие уличили Меладзе в предвзятом отношении к сексапильной блондинке. Мол, продюсер нашел замену в свою группу «ВИАгра». Опускались до откровенной грубости. На официальной странице «Голоса» в фейсбуке Юлиана даже не выдержала и ответила на один из комментариев:

- Неудивительно, что старый бабник оставил блондинку-красотку, - написала зрительница.

- Что вы несете, вы вменяемая? – раздраженно ответила Юлиана.

- Вы красотка, а Меладзе давно известен, - парировала обидчица.