Певица Зара: «Сыновья - мои маленькие директоры»!

У певицы Зары нет перьев и откровенных нарядов в выступлениях, зато есть дети, песни и благотворительные проекты - тихая такая жизнь. Но восточные корни берут свое: за образом кроткой дивы скрывается решительная натура, певица, легко меняющая маски, в том числе и в новом клипе «Негордая». За несколько дней на YouTube у клипа уже полтора миллиона просмотров, которые дают заявку на участие песни в премии «Золотой граммофон».

Напомним, премия в третий раз приезжает в Минск сразу после торжественной церемонии в Москве. Это всегда более десяти самых популярных российских артистов и лучшие ведущие, в этом году вести церемонию в белорусской столице будут Зара и Николай Басков.

- Басков - прекрасный певец и замечательный партнер, - с удовольствием реагирует певица на расспросы «Комсомолки». - Мы неоднократно выступали с ним не только в качестве артистов, которые поют в дуэте, но и как соведущие: вели несколько церемоний, часто работаем вместе на мероприятиях. Сложно найти более заботливого и внимательного партнера на сцене, который при этом так тонко чувствует зрительный зал.

«По Витебску люблю гулять в компании моих родителей и детей»

- Есть ли для вас разница между появлением на сцене как певицы и как ведущей?

- Сколько себя помню, всегда пела и мечтала выступать на сцене. Конечно, мне комфортней в образе певицы, это мое призвание, моя профессия. Но, поскольку я имею актерское образование, меня часто приглашают принять участие в театральных постановках, в кино. В качестве ведущей я также работала не раз, а рядом с таким профессионалом, как Николай Басков, чувствую себя еще уверенней. Поэтому для дорогой и любимой минской публики с большим удовольствием согласилась стать ведущей одной из самых уважаемых премий в области популярной музыки - «Золотой граммофон».

- Вы так часто бываете на «Славянском базаре в Витебске», вот теперь тепло говорите про минчан - чем же Беларусь так завоевала вашу симпатию?

- Для меня Витебск - особенный город. Я очень скучаю по семье и детям, когда уезжаю в тур. Если условия на гастролях позволяют, стараюсь брать родителей и сыновей с собой. Вместе мы приезжаем в Витебск, где каждый год проходит «Славянский базар». Мы получаем огромное удовольствие от этих нескольких дней, проведенных в Беларуси, от белорусского народа, гостеприимства и уюта самого Витебска. Когда появляется свободное время между репетициями и выступлениями, отправляемся на прогулку вдоль маленьких улочек, в Город мастеров и, конечно, заходим куда-нибудь пообедать, думаю, не стоит говорить о том, как вкусно у вас готовят.

- Как поддерживают вас сыновья, с ними сложнее все-таки на гастролях?

- Мои сыновья поддерживают меня в работе - особенно когда беру их с собой на гастроли (смеется)! Старший сын всегда обо мне заботится: «Мамочка, попей чаю. Мамочка, до выхода на сцену осталось 15 минут». Мой маленький директор. Совсем недавно вышел клип на песню «Негордая», и они каждый день смотрят, сколько у меня просмотров, мечтают, чтобы у меня как можно скорее появилась серебряная, а потом и золотая кнопка YouTube.

«На гастроли не еду без носочков, которые связала мама»

- Кстати, в новом клипе «Негордая» вы стали блондинкой, выглядит очень непривычно. Похожи немножко на Лободу! А были ли у вас такие кардинальные перемены имиджа в жизни?

- Когда я была ребенком, смотрела на других детей, мне хотелось иметь голубые глаза, светлые волосы и кожу. С возрастом я научилась принимать себя и любить то, что делает меня собой, то, что дали мне родители. Мы все разные, но в каждом из нас есть нечто особенное, что навсегда врезается в память, - это мы и должны ценить в себе, этому учу и детей. Моя профессия требует постоянного перевоплощения, побыть в новом образе интересно и волнительно. Но после долгого съемочного дня я с таким удовольствием возвращаюсь к себе настоящей. А для клипа на песню «Негордая» Алан Бадоев изменил меня полностью, каждый новый кадр - выход их зоны комфорта!

- Вы сами подбираете наряды?

- Образы для выступлений и повседневной жизни всегда продумываю и выбираю сама. Наряд зависит от настроения песни, номера, который мы ставим, и, конечно, концепции мероприятия. Некоторые платья и костюмы покупаю у известных дизайнеров, а что-то делаю на заказ. В этом мне помогает моя подруга, грузинский дизайнер Элисо. Вместе мы создавали одни из самых красивых сценических образов для выступлений.

- Помимо дизайнерских нарядов, какие пять вещей обязательно есть в вашем гастрольном чемодане?

- Там можно найти абсолютно все, он готов к самым неожиданным поездкам и длительным гастролям. Не успеваю собраться? Не проблема, чемодан всегда собран. Плюс ты никогда не знаешь точно, на сколько дней уезжаешь. Поэтому там можно найти: восстанавливающие маски, патчи под глаза, фен, расчески, косметику. Безусловно, в нем есть теплая одежда, концертные наряды, обувь, которую я выбираю для переездов, и туфли для выхода на сцену. Просто обязательно в моем чемодане лежат теплые шерстяные носочки, которые мне с особой любовью связала мама. Я надеваю их и в самолетах, и в поездах. Без них никуда, правда. Как и без теплой скуки по дому.

БУДЬ В КУРСЕ!

Важно, что премия «Золотой граммафон» в «Минск-Арене» не будет отличаться от московской. Среди звезд, как всегда, самые маститые артисты и лучшие имена нового поколения. Организаторы уже заявляли имя народного артиста Российской Федерации, рекордсмена по количеству статуэток, исполнителя хита этого года «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова, а также голоса эпохи Валерия Меладзе, прекрасного секс-символа Веры Брежневой. А также: Burito, Юлианна Караулова, Filatov & Karas, Зара. Этот список сегодня стал больше еще на множество легендарных имен, таких, как… Николай Басков, без которого уже невозможно представить лучшую музыкальную премию России, а еще народная артистка Украины, занявшая второе место на «Евровидении 2008», а также судья шоу «Голос» Ани Лорак. Также нас порадуют своими выступлениями певица Диана Арбенина и группа «Градусы» и ряд других артистов

ГДЕ И КОГДА

Время: 9 декабря, 19. 00.

Место: «Минск-Арена».

Билеты: от 63,30 бел. руб.

Инфолинии: 8 (029) 332-17-17, 8 (033) 332-17-17.