Экс-гитарист «Арии» Сергей Маврин: «Из белорусских музыкантов помню "Песняроў" и "Сяброў"»

Сергей Маврин вместе с одноименной группой «Маврин» выступит в Минске 29 ноября. Это юбилейная программа в честь двадцатилетия коллектива. Споют и хиты, и те песни, которые никогда за 20 лет не звучали со сцены. Сам Маврин был участником групп «Ария», «Кипелов», но уже 20 лет выпускает сольные пластинки. Музыкант говорит, что у него не было цели оставить след в истории, но это неплохой бонус.

-Кумиров у меня нет и не было никогда, - рассказывает Маврин о своих музыкальных предпочтениях. - Были музыканты да и просто люди, творчеством которых я восхищался. Вся музыка, которая собирается в моем плейлисте сегодня, датирована 80-ми, 70-ми и 60-ми годами. Из 90-х есть, но совсем немного. И это далеко не хеви-метал. Музыка с годами приобретает свойства настоящей машины времени, и я этим с удовольствием пользуюсь. Уверен, что многих ждет то же самое впереди.

А что насчет белорусских исполнителей, Маврин называет некоторые имена.

-Было время, 2000-2008 годы, когда я вел свою авторскую программу на радио «Юность». Железный занавес, но я в этот период был знаком с творчеством очень многих групп, как зарубежных, так и советских, в том числе и белорусских. Помню, что были очень хорошие и интересные исполнители... Но радиостанция канула в лету, работа в эфире закончилась, а в памяти остались лишь ансамбли тех же 70-х - «Песняры», «Сябры». Ведь не просто так эти великолепные ансамбли оставили мощный след в истории.

Маврин говорит, что его идея - заставить слушателя думать самому.

- Все, что я делаю в творчестве, это размышляю вслух. Можно соглашаться, можно нет. Но если слушатель дальше начинает думать сам, это уже хорошо. В этом и заключается вся идея.

А вот что насчет увлечений, кроме музыки.

-Строительство дома своими руками. Уже лет пять, и впереди не мало работы, но мне нравится, - говорит артист.

На концерте группы «Маврин» 29 ноября прозвучат те пенси, которые еще никогда не играли в Минске.

- В нашем арсенале за 20 с лишним лет накопилось очень большое количество песен, музыки. Все за раз не сыграть никогда, но есть из чего выбирать, составляя обновленный сет-лист.

НЕ ПРОПУСТИ!

КОГДА? 29 ноября, 19.00

ГДЕ? «Брюгге» (Партизанский, 6а)

ЦЕНА ВОПРОСА: от 35 рублей