Вечером 25 ноября российские пограничники со стрельбой задержали три украинских корабля в районе Керченского пролива. В итоге два украинских катера получили повреждения, ранения получили три моряка. Россия заявила, что украинцы нарушили границу. Украина назвала инцидент "актом военной агрессии".

26 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения, Верховная Рада утвердила особый режим на 30 дней. Военное положение будет действовать на территории десяти областей: Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Винницкой, а также на территории внутренних вод Азово-Керченской акватории.

Как объяснил Петр Порошенко, военное положение ввели в тех областях, которые расположенные вдоль российской границы, приднестровского участка молдавской границы и на побережье Черного и Азовского морей.

Часть Черниговской области граничит с Гомельской областью. Как ситуация с военным положением у наших южных соседей скажется на Беларуси?

- Полагаю, что никаких последствий для внешнего мира введение военного положения в Украине не будет иметь, - считает военный аналитик Александр Алесин. - Скорее всего это жест, призванный выразить своего рода протест Украины и готовность защищать свои интересы. Украина вряд ли будет предпринимать какие-либо действия вооруженного характера против России. И думаю не будут вводить все меры, предусмотренных военным положением: комендантский час, закрытие границ и т.д. Полагаю, что на пунктах пропуска сохранится тот же режим, что и сейчас. Возможно в Украине будет более жесткий режим к СМИ, фильтрация информации. Думаю, вовне эта ситуация не будет иметь никакого военного аспекта. Страны будут добиваться своих целей в международных организациях - в ООН и через НАТО.

Российские пограничники задержали три украинских корабля в районе Керченского проливаФото: REUTERS

- Что будет с Минской переговорной площадкой, которая работает у нас с 2015 года?

- Если бы не было минских договоренностей в феврале 2015 года, конфликт мог бы иметь более серьезное продолжение - вооруженное столкновение и даже какую-то локальную войну. Благодаря тому, что существуют Минские мирные соглашения, конфликт плавно перешел в стадию дипломатического разрешения. Украина и Россия обратились в совет безопасности ООН, Украина обратились в совет Украина-НАТО. То есть стороны будут защищать свои позиции с точки зрения международного права. Кроме того, Украина будет требовать от своих союзников, от США, НАТО и ЕС принятия экономических мер против России - введение дополнительных санкций. Что касается Беларуси, к сожалению, конфликт вышел на такой уровень, что, думаю, пока минская переговорная группа не будет собираться. По крайней мере пока Россия не вернёт корабли, пока стороны напрямую не встретятся на уровне министров иностранных дел и не урегулируют конфликт. Я думаю Минский процесс на время остановится и это самое плохое, что может быть. Дальше ситуация обостряться не будет.

КСТАТИ

Экстренно созванное 26 ноября в Нью-Йорке заседание Совбеза ООН завершилось без принятия каких-либо резолюций.ЕС, НАТО и США призвали Россию восстановить свободу прохода судов в Керченском проливе и вернуть корабли Украине. Президент США Дональд Трамп в понедельник вечером прокомментировал инцидент в Керченском проливе, сказав репортерам на выходе из Белого дома: "Нам не нравится, что происходит. Будем надеяться, все образуется". По его словам, он работает над решением проблемы с европейскими лидерами.

- Они не в восторге. Мы все работаем над этим вместе, - сказал Трамп, передает Reuters.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал инцидент в Азовском море провокацией и призвал «западных спонсоров Киева угомонить тех, кто пытается получить политические очки перед президентскими выборами в Украине».

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