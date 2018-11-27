Как выглядел Макс Корж в начальной школе. Известный рэпер выложил детское фото

- Спасибо всем огромнейшее за поздравления! Я вас люблю, - подписал своем милое детское фото Макс Корж и поставил три сердечка.

- 30 лет назад родилась моя любовь (здесь снова три сердечка. - Прим. авт,). Остальное скажу лично, - этим же снимком со своими подписчиками поделилась жена рэпера Татьяна Корж.

Пост Татьяны собрал 22,5 тысячи лайков, на странице Макса фото полайкали 274 тысячи поклонников!

Макс Корж на школьной линейке. Это фото рэпер выложил в день своего рождения. Фото: Инстаграм

- Охо-хо-хо, хотелось бы увидеть Макса таким маленьким и сказать. что у него все будет в его жизни айс, что прекрасная и до безумия красивая дочь, что великолепная жена и, конечно же, его фаны. Тань, поздравляю твою семью с этим великолепным днем. С днем рождения твоего мужчины! - поздравила одна из подписчиц Татьяны.

- Ты лучший певец для меня - как же тебя не поздравить, мы отмечали твой день рождения! – писали в комментариях Максу Коржу.

Кстати, накануне юбилея рэпера супруги отметили 6-летие со дня свадьбы. Пара воспитывает дочь Эмилию.