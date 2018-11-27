2018-11-27T16:38:50+03:00
Общество

В белорусскую Чернобыльскую зону отчуждения разрешили привозить туристов

Пилотный тур в радиационно-экологический заповедник уже состоялся, а массовые экскурсии по зоне планируют начать с весны [фото]
Павел МИЦКЕВИЧ
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Белорусскую Чернобыльскую зону открыли для туристовБелорусскую Чернобыльскую зону открыли для туристовФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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На днях в белорусской зоне отчуждения прошла первая официальная экскурсия для туристов. Это стало возможным после вступления в силу указа президента о принятии новой редакции положения о Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике. Теперь там разрешены не только охота и рыбалка, но и посещения с познавательными целями.

Напомним, заповедник создали 30 лет назад, здесь хранится треть всего «чернобыльского наследия», которое досталось Беларуси после катастрофы на ЧАЭС: 97% плутония, 70% стронция и 30% цезия. Но многие места относительно чистые, и походить здесь в течение нескольких часов неопасно для здоровья.

Старую технику можно встретить и в белорусской зоне. Фото: facebook.com/peter.philon

Старую технику можно встретить и в белорусской зоне. Фото: facebook.com/peter.philon

Этого дня ждали и сталкеры, и туроператоры. Ведь даже спустя 32 года после катастрофы на ЧАЭС выселенная зона продолжает привлекать своими загадками, богатой фауной, настоящей тишиной - в общем, особенным миром, который оказался вне цивилизации и почти вышел из-под влияния человека.

В Украине уже много лет такие экскурсии предлагают турфирмы - говорят, поток стабилен, особенно часто приезжают иностранцы. Да, украинцы могут показать ЧАЭС, легендарные города Припять и Чернобыль, могильники техники. Но и в белорусской зоне есть на что посмотреть. Она особенна своей природой, ландшафтом, заброшенными деревнями, где в хатах, школах, клубах, магазинах поселились лесные звери.

Пилотный тур в зону уже состоялся. Фото: facebook.com/peter.philon

Пилотный тур в зону уже состоялся. Фото: facebook.com/peter.philon

Главная достопримечательность 30-километровой зоны отчуждения вокруг ЧАЭС, границы которой идут в том числе через Брагинский, Наровлянский, Хойникский районы Гомельщины, - Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. Сюда в первую очередь и будут нацелены туры.

- На первой экскурсии мы посетили часть зоны отчуждения Хойникского района, - музей, зубропитомник, выселенные деревни Бабчин, Дроньки, Погонное и Красноселье. Массу впечатлений доставили зубры, которых мы застали в питомнике. По дороге встретили табун лосей, стадо диких кабанов, видели много следов волка, - рассказал «Комсомолке» организатор первой экскурсии в белорусскую зону, гомельский предприниматель Петр Филон.

Первым туристам посчастливилось встретиться с зубрами чернобыльского заповедника. Фото: facebook.com/peter.philon

Первым туристам посчастливилось встретиться с зубрами чернобыльского заповедника. Фото: facebook.com/peter.philon

Начать массово возить туристов он планирует с весны. К этому времени намерен создать около десяти маршрутов, раскрывающих жизнь зоны, показывающих дикую природу, научную работу в заповеднике и последствия чернобыльской катастрофы для Гомельской области.

- За 30 лет работы заповедника здесь провели колоссальную научную работу, создали научную базу, и сейчас то время, когда достижениями можно поделиться с посетителями. В познавательном плане экскурсия имеет очень высокий уровень: за короткое время мы получили большой объем информации, увидели очень интересные места. Природа в зоне отчуждения уникальна, без вмешательства человека она живет сама по себе, и только пиканье счетчика Гейгера, считающего ионизированные частицы, выдает давнее вмешательство в нее, - описывает ощущения гомельчанин.

С некоторых пожарных вышек можно увидеть ЧАЭС, но залазить на самый верх запрещено. Фото: facebook.com/peter.philon

С некоторых пожарных вышек можно увидеть ЧАЭС, но залазить на самый верх запрещено. Фото: facebook.com/peter.philon

Конкретные даты и программы весенних туров в зону предприниматель планирует представить уже в январе.

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