30 самых обсуждаемых материалов KP.BY этой осени

С 1 декабря комментаторов в Беларуси будут вычислять по номеру телефона. Хочешь высказаться? Получи код – и пиши, что хочешь.

- Законы должны распространяться и на ту часть нашей жизни, которая является виртуальной, - объяснил министр информации Александр Карлюкевич.

Прежде чем нововведения вступят в силу, предлагаем вспомнить, что читатели kp.by обсуждали горячее всего. Вот тридцатка самых интересных материалов сентября, октября и ноября:

1. Назначение помощника Лукашенко

Александр Лукашенко назначил бывшего министра промышленности Виталия Вовка своим помощником – ровно через месяц после разноса! И прокомментировал это: «У нас же немало в народе людей, которые руки потирают: чиновнику голову «отрубить» бы, «повесить» кого-то».

2. Интервью с Алесей

Алеся Ярмоленко рассказала, как готовится к 45-летию ансамбля «Сябры», 70-летию Анатолия Ярмоленко и о том, как складывается ее жизнь.

Семья Алеси - сыновья Анатоль и Макар, муж Леонид. Фото: личный архив

3. Самая эпичная погоня ГАИ

Шесть экипажей ГАИ гонялись по центру Минска за старенькой красной Audi 80 с номерами Смоленской области. Водитель удирал от них по парковке «Короны» на Кальварийской, по городу… До погони у него было всего одно нарушение, думают, что причина - психическое расстройство.

Водитель автомобиля "Ауди 80" пытался скрыться от сотрудников ГАИ. Источник: ГУВД Мингорисполкома

4. Александр Лукашенко и «дело медиков»

Президент раскритиковал чиновников, попавших под коррупционные дела в сфере здравоохранения: «Люди жалуются, очереди в поликлиниках, хамство со стороны врачей повальное».

5. Планы правительства на пенсионный возраст

Первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин рассказал о том, что планирует правительство. Не повышать пенсионный возраст, но постепенно увеличивать коммуналку: к 2020 году мы будем оплачивать 100% от стоимости услуг.

6. Дело Саши Коржича

Рядового Александра Коржича нашли повешенным в подвале в военной части в начале октября 2017 года. В 2018-м состоялся суд.

7. Интервью с вдовой Руслана Салея Бетэн

В эксклюзивном интервью «Комсомолке» она рассказала, как живет с тремя детьми в Калифорнии, почему передумала приезжать в Минск и чем сегодня живут дети легендарного белорусского хоккеиста Руслана Салея.

Бетэн Салей: «Я люблю Руслана, и я буду любить и уважать его семью так же, как любила и уважала его». Фото: личный архив

8. Урожай Лукашенко

Президент собрал на своем участке урожай картофеля и арбузов.

Лукашенко собрал урожай арбузов на своем участке. Фото: president.gov.by

9. Минчанин, который в 70 лет выиграл грин-карт

Михаил Бенц рассказал «Комсомолке» о том, почему в США проще искать работу, чем в Беларуси, и как обустроить за океаном свой быт: «Америка - это трудовой лагерь с усиленным режимом питания».

Михаил Бенц начал в 70 лет вторую жизнь: уехал в США и устроился там на работу.

10. Назначили нового министра экономики

Дмитрий Крутой: «Белорусская экономика должна развиваться темпами выше среднемировых. А из-за внешнеэкономических факторов пришлось пересмотреть некоторые параметры на следующий год».

11. Челюсть водителя маршрутки

Россиянин и азербайджанец прямо на дороге сломали минскому водителю маршрутки челюсть – ему сделали операцию.

Дорожная ситуация до, во время и после конфликта.Видео: предоставлено водителем маршрутного такси

12. Интервью с Ларисой Грибалевой

Певица, многодетная мама и бизнесвумен рассказала о своей финансовой философии: «Если девочку научить впахивать, она пойдет по жизни, взвалив все на себя».

13. Доярки из Петриковского района

Доярки из Петриковского района написали письмо губернатору: говорят, что для них создают невыносимые условия труда, а вместо уволенных привозят доярок из Украины: «Вынуждают увольняться по собственному желанию!».

14. Приговор командирам из части, где погиб Александр Коржич

Павлу Суковенко назначили 6 лет лишения свободы, Артуру Вирбалу - 4 года.

15. Домрачева и Бьорндален купили автомобиль

На машине за 100 тысяч долларов они собираются поехать в Норвегию.

Фото: Инстаграм Дарьи Домрачевой

16. Директор хозяйства, которого не дали уволить механизаторы и доярки

64-летний директор ОАО «Некрашинский» Василий Петрович Лаханский из деревни Волосовичи в Гомельской области: «Когда увидел, на что ради меня пошли люди, прослезился!».

17. Интервью с Инной Афанасьевой

Заслуженная артистка Беларуси гордится своим возрастом, не скрывая, что 28 октября отметит свой юбилей: «В пятьдесят выглядеть на двадцать – нелепость!».

Внучке Варе в августе исполнилось три годика. Фото: личный архив

18. Профессор о связанных ногах Коржича

Допрос свидетелей: «Убийца бы так не церемонился».

19. Дневник официанта

Анонимный работник сферы услуг из Минска поделился историями о своей работе. Рассказал про чаевые, алкоголь и гонорары за слежку: «Если вы пьете белорусский алкоголь, персонал смотрит на вас, как на г**но. Исключение - вы богатый москаль».

20. Письмо читательницы про туалеты

Нормально ли греть в общей комнате приема пищи рыбу и можно ли не смывать за собой в туалете?

21. Подарки ко Дню учителя

«Было неловко, когда 5 «А» подарил махровый халат». О каких знаках внимания мечтают сами учителя?

22. Белоруска, которая стала персональным шоппером в Париже

Минчанка Светлана Акулич работает персональным шоппером в престижном универмаге AU Printemps Haussmmann в центре французской столицы: «Мои клиенты тратят на покупки миллионы евро в год - но только после моих советов»

Лана каждый день делает селфи, чтобы показать свои образы подписчикам в Инстаграме. Фото: личный архив

23. Минчанин завел в квартире гуся

35-летний блогер Андрей Гурин из Минска живет в однокомнатной квартире с гусем Харвистером уже почти полгода: «Такой друг - это вообще класс!»

Когда гусь был маленьким, они даже ванну принимали вместе! Фото: скриншот

24. Лолите стало плохо

Певицу с концерта в Могилеве увезли в больницу. Причиной плохого состояния Лолиты стал гипертонический криз: «Лолита держалась, но было видно, что ей плохо».

25. Интервью с Станиславом Шушкевичем

За что 83-летнего политика три года подряд приглашают на отдых в Мексику, кто спас от инфаркта и почему пенсии не хватает на лекарства - Станислав Шушкевич рассказал накануне 84-летия и очередной годовщины распада СССР.

Станислав Шушкевич перестал винить себя, что ушел в политику и рассказал на какие деньги ездит отдыхать и почему белорусской пенсии не хватает на лекарства. Фото: личный архив.

26. Продавать детское питание – нормально или ужасно?

Белорусы дискутируют: нужно ли ввести штрафы для родителей, продающих детское питание, которое получили бесплатно? «Ребенок ходит с тарелкой засохших макарон, а мама продает детское питание – семгу в баночке!».

27. Как живут люди в самом богатом районе Беларуси

Солигорский район, где находится промышленный гигант и всебелорусский кормилец «Беларуськалий», по данным Белстата, - самый богатый район Беларуси: «Если бы все деньги не уходили из Солигорска, у нас бы второй Лас-Вегас был!».

Здесь и живые скульптуры, и даже дренажная система у каждого дерева. Фото: Никита Недоверков

28. Как живут люди в самом бедном городе Беларуси

Уже который год самым бедным по уровню доходов Белстат называет Шарковщинский район.

- Город на коленях, работы почти нет, люди - в долгах, - рассказывает о Шарковщине местный житель. - Когда в магазин ходим - на вексель берем.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

29. Подросток и скульптура городового

Мальчика заставили извиниться за оплеуху статуе, милиция сняла об этом ролик.

Извинился перед Городовым . Источник: МВД Республики Беларусь

30. Министерство образования и загоны в БРСМ

В ведомстве сомневаются, что запись – правда. Говорят, что никаких разнарядок по количеству вступивших в организацию в школах нет и быть не может!