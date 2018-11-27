30 самых обсуждаемых материалов KP.BY этой осени
С 1 декабря комментаторов в Беларуси будут вычислять по номеру телефона. Хочешь высказаться? Получи код – и пиши, что хочешь.
- Законы должны распространяться и на ту часть нашей жизни, которая является виртуальной, - объяснил министр информации Александр Карлюкевич.
Прежде чем нововведения вступят в силу, предлагаем вспомнить, что читатели kp.by обсуждали горячее всего. Вот тридцатка самых интересных материалов сентября, октября и ноября:
1. Назначение помощника Лукашенко
Александр Лукашенко назначил бывшего министра промышленности Виталия Вовка своим помощником – ровно через месяц после разноса! И прокомментировал это: «У нас же немало в народе людей, которые руки потирают: чиновнику голову «отрубить» бы, «повесить» кого-то».
2. Интервью с Алесей
Алеся Ярмоленко рассказала, как готовится к 45-летию ансамбля «Сябры», 70-летию Анатолия Ярмоленко и о том, как складывается ее жизнь.
Семья Алеси - сыновья Анатоль и Макар, муж Леонид. Фото: личный архив
3. Самая эпичная погоня ГАИ
Шесть экипажей ГАИ гонялись по центру Минска за старенькой красной Audi 80 с номерами Смоленской области. Водитель удирал от них по парковке «Короны» на Кальварийской, по городу… До погони у него было всего одно нарушение, думают, что причина - психическое расстройство.
Водитель автомобиля "Ауди 80" пытался скрыться от сотрудников ГАИ. Источник: ГУВД Мингорисполкома
4. Александр Лукашенко и «дело медиков»
Президент раскритиковал чиновников, попавших под коррупционные дела в сфере здравоохранения: «Люди жалуются, очереди в поликлиниках, хамство со стороны врачей повальное».
5. Планы правительства на пенсионный возраст
Первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин рассказал о том, что планирует правительство. Не повышать пенсионный возраст, но постепенно увеличивать коммуналку: к 2020 году мы будем оплачивать 100% от стоимости услуг.
6. Дело Саши Коржича
Рядового Александра Коржича нашли повешенным в подвале в военной части в начале октября 2017 года. В 2018-м состоялся суд.
7. Интервью с вдовой Руслана Салея Бетэн
В эксклюзивном интервью «Комсомолке» она рассказала, как живет с тремя детьми в Калифорнии, почему передумала приезжать в Минск и чем сегодня живут дети легендарного белорусского хоккеиста Руслана Салея.
Бетэн Салей: «Я люблю Руслана, и я буду любить и уважать его семью так же, как любила и уважала его». Фото: личный архив
8. Урожай Лукашенко
Президент собрал на своем участке урожай картофеля и арбузов.
Лукашенко собрал урожай арбузов на своем участке. Фото: president.gov.by
9. Минчанин, который в 70 лет выиграл грин-карт
Михаил Бенц рассказал «Комсомолке» о том, почему в США проще искать работу, чем в Беларуси, и как обустроить за океаном свой быт: «Америка - это трудовой лагерь с усиленным режимом питания».
Михаил Бенц начал в 70 лет вторую жизнь: уехал в США и устроился там на работу.
10. Назначили нового министра экономики
Дмитрий Крутой: «Белорусская экономика должна развиваться темпами выше среднемировых. А из-за внешнеэкономических факторов пришлось пересмотреть некоторые параметры на следующий год».
11. Челюсть водителя маршрутки
Россиянин и азербайджанец прямо на дороге сломали минскому водителю маршрутки челюсть – ему сделали операцию.
Дорожная ситуация до, во время и после конфликта.Видео: предоставлено водителем маршрутного такси
12. Интервью с Ларисой Грибалевой
Певица, многодетная мама и бизнесвумен рассказала о своей финансовой философии: «Если девочку научить впахивать, она пойдет по жизни, взвалив все на себя».
13. Доярки из Петриковского района
Доярки из Петриковского района написали письмо губернатору: говорят, что для них создают невыносимые условия труда, а вместо уволенных привозят доярок из Украины: «Вынуждают увольняться по собственному желанию!».
14. Приговор командирам из части, где погиб Александр Коржич
Павлу Суковенко назначили 6 лет лишения свободы, Артуру Вирбалу - 4 года.
15. Домрачева и Бьорндален купили автомобиль
На машине за 100 тысяч долларов они собираются поехать в Норвегию.
Фото: Инстаграм Дарьи Домрачевой
16. Директор хозяйства, которого не дали уволить механизаторы и доярки
64-летний директор ОАО «Некрашинский» Василий Петрович Лаханский из деревни Волосовичи в Гомельской области: «Когда увидел, на что ради меня пошли люди, прослезился!».
17. Интервью с Инной Афанасьевой
Заслуженная артистка Беларуси гордится своим возрастом, не скрывая, что 28 октября отметит свой юбилей: «В пятьдесят выглядеть на двадцать – нелепость!».
Внучке Варе в августе исполнилось три годика. Фото: личный архив
18. Профессор о связанных ногах Коржича
Допрос свидетелей: «Убийца бы так не церемонился».
19. Дневник официанта
Анонимный работник сферы услуг из Минска поделился историями о своей работе. Рассказал про чаевые, алкоголь и гонорары за слежку: «Если вы пьете белорусский алкоголь, персонал смотрит на вас, как на г**но. Исключение - вы богатый москаль».
20. Письмо читательницы про туалеты
Нормально ли греть в общей комнате приема пищи рыбу и можно ли не смывать за собой в туалете?
21. Подарки ко Дню учителя
«Было неловко, когда 5 «А» подарил махровый халат». О каких знаках внимания мечтают сами учителя?
22. Белоруска, которая стала персональным шоппером в Париже
Минчанка Светлана Акулич работает персональным шоппером в престижном универмаге AU Printemps Haussmmann в центре французской столицы: «Мои клиенты тратят на покупки миллионы евро в год - но только после моих советов»
Лана каждый день делает селфи, чтобы показать свои образы подписчикам в Инстаграме. Фото: личный архив
23. Минчанин завел в квартире гуся
35-летний блогер Андрей Гурин из Минска живет в однокомнатной квартире с гусем Харвистером уже почти полгода: «Такой друг - это вообще класс!»
Когда гусь был маленьким, они даже ванну принимали вместе! Фото: скриншот
24. Лолите стало плохо
Певицу с концерта в Могилеве увезли в больницу. Причиной плохого состояния Лолиты стал гипертонический криз: «Лолита держалась, но было видно, что ей плохо».
25. Интервью с Станиславом Шушкевичем
За что 83-летнего политика три года подряд приглашают на отдых в Мексику, кто спас от инфаркта и почему пенсии не хватает на лекарства - Станислав Шушкевич рассказал накануне 84-летия и очередной годовщины распада СССР.
Станислав Шушкевич перестал винить себя, что ушел в политику и рассказал на какие деньги ездит отдыхать и почему белорусской пенсии не хватает на лекарства. Фото: личный архив.
26. Продавать детское питание – нормально или ужасно?
Белорусы дискутируют: нужно ли ввести штрафы для родителей, продающих детское питание, которое получили бесплатно? «Ребенок ходит с тарелкой засохших макарон, а мама продает детское питание – семгу в баночке!».
27. Как живут люди в самом богатом районе Беларуси
Солигорский район, где находится промышленный гигант и всебелорусский кормилец «Беларуськалий», по данным Белстата, - самый богатый район Беларуси: «Если бы все деньги не уходили из Солигорска, у нас бы второй Лас-Вегас был!».
Здесь и живые скульптуры, и даже дренажная система у каждого дерева. Фото: Никита Недоверков
28. Как живут люди в самом бедном городе Беларуси
Уже который год самым бедным по уровню доходов Белстат называет Шарковщинский район.
- Город на коленях, работы почти нет, люди - в долгах, - рассказывает о Шарковщине местный житель. - Когда в магазин ходим - на вексель берем.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
29. Подросток и скульптура городового
Мальчика заставили извиниться за оплеуху статуе, милиция сняла об этом ролик.
Извинился перед Городовым . Источник: МВД Республики Беларусь
30. Министерство образования и загоны в БРСМ
В ведомстве сомневаются, что запись – правда. Говорят, что никаких разнарядок по количеству вступивших в организацию в школах нет и быть не может!
Как загоняют в БРСМ. Источник: Радыё Свабода