2018-11-27T15:10:11+03:00
Общество

«Для Насти эти лекарства как воздух»

15-летней Насте Ермоленко из Гомеля требуются дорогостоящие препараты. Давайте поможем!
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Настя страдает тяжелым заболеваниемНастя страдает тяжелым заболеваниемФото: из семейного архива
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Последний раз о Насте Ермоленко мы писали в прошлом году. Диагноз девочки - ангиоматоз Штурге-Вебера с эпилептическим синдромом. Настя не разговаривает, не двигается и общается с мамой лишь улыбками.

- В последнее время у Насти много судорог, несмотря на то, что она принимает три противосудорожных препарата, - рассказывает мама девочки Людмила. - Но есть у нас и хорошие новости. Одно дорогостоящее лекарство, которое мы покупали, нам стали выдавать бесплатно. Стало легче. Но есть еще два препарата, без которых Настя не может обходиться - они для нее как воздух. Один из них - импортный противосудорожный препарат "Кеппра", который мы покупаем в России. Одна его упаковка стоит в пересчете на наши деньги 112 рублей. Но мы стараемся покупать это лекарство сразу на год. А это значит, что нам нужно собрать 1344 рубля.

Еще одно лекарство, которое необходимо Насте, - это антибиотик для ингаляционного применения "Колистин".

- Им дочка дышит два раза в год. На курс нам нужно 60 флаконов, которые стоят 828 белорусских рублей, - говорит Людмила. - Мы будем рады любой помощи!

РЕКВИЗИТЫ

Благотворительные счета открыты в филиале №300 ОАО «АСБ Беларусбанк» - г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а; УНП 400207877; МФО 151501661:

Белорусские рубли: транзитный счет №3819382100255 на благотворительный счет №000020 в филиале №300, бессрочный.

Доллары: транзитный счет №3819382102367 на благотворительный счет №000039 в филиале №300.

Евро: транзитный счет №3819382102367 на благотворительный счет №000014 в филиале №300.

Российские рубли: транзитный счет №3819382102367 на благотворительный счет №000019 в филиале №300.

Назначение платежа: зачисление на благотворительный счет Ермоленко Людмилы Ивановны для лечения дочери Ермоленко Анастасии Геннадьевны.

Электронные счета:

EasyPay: 01157140

С пометкой «Для Насти Ермоленко»

Яндекс-кошелек: 41001473295497

С пометкой «Для Насти Ермоленко»

WebMoney:

Белорусские рубли: B205359430572

Евро: E223711763318

Российские рубли: R329802128937

Доллары: Z145964412101

С пометкой «Для Насти Ермоленко»

Людмила, мама Насти: (029) 362-11-95

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