«Для Насти эти лекарства как воздух»

Последний раз о Насте Ермоленко мы писали в прошлом году. Диагноз девочки - ангиоматоз Штурге-Вебера с эпилептическим синдромом. Настя не разговаривает, не двигается и общается с мамой лишь улыбками.

- В последнее время у Насти много судорог, несмотря на то, что она принимает три противосудорожных препарата, - рассказывает мама девочки Людмила. - Но есть у нас и хорошие новости. Одно дорогостоящее лекарство, которое мы покупали, нам стали выдавать бесплатно. Стало легче. Но есть еще два препарата, без которых Настя не может обходиться - они для нее как воздух. Один из них - импортный противосудорожный препарат "Кеппра", который мы покупаем в России. Одна его упаковка стоит в пересчете на наши деньги 112 рублей. Но мы стараемся покупать это лекарство сразу на год. А это значит, что нам нужно собрать 1344 рубля.

Еще одно лекарство, которое необходимо Насте, - это антибиотик для ингаляционного применения "Колистин".

- Им дочка дышит два раза в год. На курс нам нужно 60 флаконов, которые стоят 828 белорусских рублей, - говорит Людмила. - Мы будем рады любой помощи!

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Назначение платежа: зачисление на благотворительный счет Ермоленко Людмилы Ивановны для лечения дочери Ермоленко Анастасии Геннадьевны.

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Людмила, мама Насти: (029) 362-11-95