2018-11-27T08:51:14+03:00
Общество

Украина ввела военное положение в 10 областях

Особый режим будет действовать до 27 декабря
Ирина АВИДОВАМария ТИЩЕНКО
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Украина ввела военное положение в некоторых областях. Фото: REUTERS/Valentyn OgirenkoУкраина ввела военное положение в некоторых областях. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Верховная Рада поддержала введение военного положения в Украине сроком на 30 дней. Особый режим будет действовать на территории десяти областей: Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Винницкой, а также на территории внутренних вод Азово-Керченской акватории.

Президент Украины Петр Порошенко объяснил, что военное положение ввели в тех областях, которые расположенные вдоль российской границы, приднестровского участка молдавской границы и на побережье Черного и Азовского морей.

- По итогам обсуждения введения военного положения только в областях, расположенных вдоль российской границы, вдоль приднестровского участка украино-молдавской границы и вдоль побережья Черного и Азовского морей, - объяснил президент. - Именно там, где может быть нанесен удар.

Изначальный вариант законопроекта о военном положении предусматривал его введение на всей территории Украины сроком на два месяца. Его окончательный вариант предполагает особый режим на 30 дней – с 28 ноября до 27 декабря в 10 областях Украины. Военное положение не предполагает полной мобилизации и не отменяет запланированные на 31 марта 2019 года выборы президента Украины.

Напомним, введение военного положения было инициировано после того, как Россия задержала в Азовском море три украинских военных корабля.

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