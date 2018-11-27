2018-11-27T16:38:50+03:00
Общество

Конгресс «MaмаPro»: кто может быть партнером при родах и обещание квартиры двухмиллионному минчанину

24 ноября в Минске прошел Второй республиканский конгресс «МамаPro»
Таисия САВИНА
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Многие гости конгресса приходили семьями. На фото - знаменитая гимнастка Любовь Черкашина с семьей.Многие гости конгресса приходили семьями. На фото - знаменитая гимнастка Любовь Черкашина с семьей.
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Цель конгресса - осознанное материнство и диалог врачей с пациентами. Участие в нем приняли акушеры-гинекологи, чиновники Минздрава, Министерства труда и соцзащиты, Мингорисполкома, акушеры-гинекологи, педиатры.

- В Минске за 9 месяцев этого года родилось 13 464 ребенка, в столице проживает 14,5 тысячи многодетных семей, - поделился точными цифрами заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич. - Скоро Минск ждет двухмиллионного жителя, а мы обещаем ему подарок в виде квартиры. По моим подсчетам, это должно случиться в ближайшие полтора-два года, - добавил чиновник. Пока что до заветной цифры не хватает 20 тысяч маленьких минчан.

Заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич

Заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич

На удивление, в зале было немало мужчин. Многие из них пришли вместе с женами, чтобы узнать, что предстоит пережить их второй половине во время родов.

- Нам рожать через два дня, - улыбаются Дарина и Иван. - Мы специально пришли на лекцию о том, чего ждать в роддоме, что с собой взять. Морально уже готовы и хочется, чтобы все наконец-то произошло. А вот материально оказались не совсем готовы. Например, на витамины и специальные гормоны в месяц уходило около 500 рублей, - рассказывает пара. На вопрос о партнерских родах Дарина смущенно ответила, что она и сама справится.

Вопрос партнерских родов поднимала и главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава Светлана Нагибович:

- Мы уже давно открыли роддома для партнерских родов, но их количество, по нашим наблюдениям, не увеличивается. Вся Европа настроена на это, а мы пока оказались не готовы. Как только открыли роддома, столкнулись и с позитивной, и с негативной реакцией. Например, после посещения одной из женщин близкие предположили, что так мы перекладываем часть ухода на них. Меня просто ошеломила эта мысль. Я даже не представляла, что такое можно подумать! - удивляется Светлана Нагибович.

Главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава Светлана Нагибович

Главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава Светлана Нагибович

Светлана Юрьевна отметила, что партнером по родам может быть и подруга, и мама, и бабушка. И заверила, что любые роды, в т. ч. партнерские, - это совершенно бесплатно. Платить нужно только за дополнительные услуги. Но подготовиться нужно.

Врачи оказались солидарны: без подготовки мужчинам в родильный зал лучше не идти: они то и дело падают в обмороки.

- Один молодой папа даже лоб расшиб, пришлось швы накладывать, - рассказывает Юлия Савочкина, главный специалист Главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Минздрава. - А первые роды - это всегда стресс и страх перед неизвестным. В прошлом году на конгрессе мы вместе с мамами и врачами много говорили об открытости системы родовспоможения. И за год произошло много изменений: одно из самых важных - нами были открыты все родильные дома для посещения. А в этом году на конгрессе мамы и врачи будут учиться строить диалог в стрессовых ситуациях. Ведь мамы и папы не знают, что будет с ними происходить, и важно, чтобы в процессе родов они с врачами становились настоящей командой и доверяли друг другу.

Попрактиковаться и проверить полученные знания участники смогли сразу в зоне общения тет-а-тет.

- В этом году на конгрессе мы создали все условия, чтобы общение между пациентами, врачами, брендами, представителями госструктур успешно состоялось, - отметила руководитель проекта «МамаPro», врач акушер-гинеколог Диана Мардас. - Поговорили в этот раз и о развитии, карьере: мы впервые презентовали свой интернет-портал МамаPro.by как площадку для самореализации и пригласили всех гостей конгресса становиться авторами.

Руководитель проекта «МамаPro», врач акушер-гинеколог Диана Мардас

Руководитель проекта «МамаPro», врач акушер-гинеколог Диана Мардас

Одни из самых популярных и востребованных тем - детская гигиена и, конечно, питание. Здесь мамы не просто задавали вопросы, но и смело выходили на сцену тестировать подгузники на мастер-классе от Bella Baby Happy и дегустировать йогурты на лекции от брендов «Растишка» и «Тёма».

Среди зарегистрированных были даже 20 бабушек и девушки на последней неделе беременности

Среди зарегистрированных были даже 20 бабушек и девушки на последней неделе беременности

- Мало кто знает, что первые йогурты продавались в аптеке, а затем уже тренд подхватили и магазины, поняв полезность этого продукта, - рассказала Татьяна Козловская, представитель брендов «Растишка» и «Тёма». - Сейчас же перед огромным выбором родителям легко потеряться: они не всегда знают, какое количество микроэлементов нужно малышу в день, какие вкусы можно, а какие нет. У нашей компании почти столетняя история, мы несем эту идею экспертности и рассказываем маме все о полезном питании.

На конгрессе мамы не просто задавали вопросы, но и дегустировали йогурты на лекции от брендов «Растишка» и «Тёма».

На конгрессе мамы не просто задавали вопросы, но и дегустировали йогурты на лекции от брендов «Растишка» и «Тёма».

- Мы в течение года на конгрессах показывали мамам и папам, что делать с ребенком после рождения, как ухаживать за ним, как не допустить ошибку и даже проводили crash-тесты подгузников, - поделилась Ольга Скиндер, представитель бренда Bella Baby Happy. - И у родителей часто вызывает удивление даже то, как правильно надевать подгузник!

"У родителей часто вызывает удивление даже то, как правильно надевать подгузник"

"У родителей часто вызывает удивление даже то, как правильно надевать подгузник"

За день обучиться на конгресс пришли более тысячи будущих и настоящих родителей. Среди зарегистрированных были даже 20 бабушек. Заглянули на беседы с врачами и известные белоруски: спортсменки и молодые мамы Александра Герасименя и Любовь Черкашина, многодетные мамы Анна Сармонт, Наташа Поткина и другие.

Александра Герасименя пришла на мероприятие, чтобы «найти для себя что-то важное и полезное»:

- Как бы ты ни готовился к родам, все равно возникают трудности, которых ты ждал. Мне было тяжело после родов адаптироваться к новому ритму жизни. Я привыкла жить в движении, а тут постоянно одно и то же, и физической активности особо нельзя. Первые три ночи после родов я не спала вообще. Но через два месяца стало уже проще. Теперь говорю мужу, что хочу троих детей, - улыбается Александра.

Александра Герасименя призналась, что хочет троих детей

Александра Герасименя призналась, что хочет троих детей

Конечно, не ушли гости конгресса и без подарков: каждый смог в течение дня поучаствовать в интеллектуальных играх и квизах, получив приятные и полезные подарки от партнеров.

СПРАВКА

«Мама Pro» - первая офлайн- и онлайн площадка для взаимодействия будущих и состоявшихся родителей с ведущими специалистами сфер здравоохранения, социальной защиты, образования. Конгресс организован при поддержке Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Мингорисполком, а также при участии бренд-партнеров как Babe, Dermedic, Avent, Mothercare, Kittet и других.

В Минске прошел Республиканский конгресс «Мама Pro».Микита НЕДАВЕРКОВ

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