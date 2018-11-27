Конгресс «MaмаPro»: кто может быть партнером при родах и обещание квартиры двухмиллионному минчанину

Цель конгресса - осознанное материнство и диалог врачей с пациентами. Участие в нем приняли акушеры-гинекологи, чиновники Минздрава, Министерства труда и соцзащиты, Мингорисполкома, акушеры-гинекологи, педиатры.

- В Минске за 9 месяцев этого года родилось 13 464 ребенка, в столице проживает 14,5 тысячи многодетных семей, - поделился точными цифрами заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич. - Скоро Минск ждет двухмиллионного жителя, а мы обещаем ему подарок в виде квартиры. По моим подсчетам, это должно случиться в ближайшие полтора-два года, - добавил чиновник. Пока что до заветной цифры не хватает 20 тысяч маленьких минчан.

Заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич

На удивление, в зале было немало мужчин. Многие из них пришли вместе с женами, чтобы узнать, что предстоит пережить их второй половине во время родов.

- Нам рожать через два дня, - улыбаются Дарина и Иван. - Мы специально пришли на лекцию о том, чего ждать в роддоме, что с собой взять. Морально уже готовы и хочется, чтобы все наконец-то произошло. А вот материально оказались не совсем готовы. Например, на витамины и специальные гормоны в месяц уходило около 500 рублей, - рассказывает пара. На вопрос о партнерских родах Дарина смущенно ответила, что она и сама справится.

Вопрос партнерских родов поднимала и главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава Светлана Нагибович:

- Мы уже давно открыли роддома для партнерских родов, но их количество, по нашим наблюдениям, не увеличивается. Вся Европа настроена на это, а мы пока оказались не готовы. Как только открыли роддома, столкнулись и с позитивной, и с негативной реакцией. Например, после посещения одной из женщин близкие предположили, что так мы перекладываем часть ухода на них. Меня просто ошеломила эта мысль. Я даже не представляла, что такое можно подумать! - удивляется Светлана Нагибович.

Главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава Светлана Нагибович

Светлана Юрьевна отметила, что партнером по родам может быть и подруга, и мама, и бабушка. И заверила, что любые роды, в т. ч. партнерские, - это совершенно бесплатно. Платить нужно только за дополнительные услуги. Но подготовиться нужно.

Врачи оказались солидарны: без подготовки мужчинам в родильный зал лучше не идти: они то и дело падают в обмороки.

- Один молодой папа даже лоб расшиб, пришлось швы накладывать, - рассказывает Юлия Савочкина, главный специалист Главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Минздрава. - А первые роды - это всегда стресс и страх перед неизвестным. В прошлом году на конгрессе мы вместе с мамами и врачами много говорили об открытости системы родовспоможения. И за год произошло много изменений: одно из самых важных - нами были открыты все родильные дома для посещения. А в этом году на конгрессе мамы и врачи будут учиться строить диалог в стрессовых ситуациях. Ведь мамы и папы не знают, что будет с ними происходить, и важно, чтобы в процессе родов они с врачами становились настоящей командой и доверяли друг другу.

Попрактиковаться и проверить полученные знания участники смогли сразу в зоне общения тет-а-тет.

- В этом году на конгрессе мы создали все условия, чтобы общение между пациентами, врачами, брендами, представителями госструктур успешно состоялось, - отметила руководитель проекта «МамаPro», врач акушер-гинеколог Диана Мардас. - Поговорили в этот раз и о развитии, карьере: мы впервые презентовали свой интернет-портал МамаPro.by как площадку для самореализации и пригласили всех гостей конгресса становиться авторами.

Руководитель проекта «МамаPro», врач акушер-гинеколог Диана Мардас

Одни из самых популярных и востребованных тем - детская гигиена и, конечно, питание. Здесь мамы не просто задавали вопросы, но и смело выходили на сцену тестировать подгузники на мастер-классе от Bella Baby Happy и дегустировать йогурты на лекции от брендов «Растишка» и «Тёма».

Среди зарегистрированных были даже 20 бабушек и девушки на последней неделе беременности

- Мало кто знает, что первые йогурты продавались в аптеке, а затем уже тренд подхватили и магазины, поняв полезность этого продукта, - рассказала Татьяна Козловская, представитель брендов «Растишка» и «Тёма». - Сейчас же перед огромным выбором родителям легко потеряться: они не всегда знают, какое количество микроэлементов нужно малышу в день, какие вкусы можно, а какие нет. У нашей компании почти столетняя история, мы несем эту идею экспертности и рассказываем маме все о полезном питании.

На конгрессе мамы не просто задавали вопросы, но и дегустировали йогурты на лекции от брендов «Растишка» и «Тёма».

- Мы в течение года на конгрессах показывали мамам и папам, что делать с ребенком после рождения, как ухаживать за ним, как не допустить ошибку и даже проводили crash-тесты подгузников, - поделилась Ольга Скиндер, представитель бренда Bella Baby Happy. - И у родителей часто вызывает удивление даже то, как правильно надевать подгузник!

"У родителей часто вызывает удивление даже то, как правильно надевать подгузник"

За день обучиться на конгресс пришли более тысячи будущих и настоящих родителей. Среди зарегистрированных были даже 20 бабушек. Заглянули на беседы с врачами и известные белоруски: спортсменки и молодые мамы Александра Герасименя и Любовь Черкашина, многодетные мамы Анна Сармонт, Наташа Поткина и другие.

Александра Герасименя пришла на мероприятие, чтобы «найти для себя что-то важное и полезное»:

- Как бы ты ни готовился к родам, все равно возникают трудности, которых ты ждал. Мне было тяжело после родов адаптироваться к новому ритму жизни. Я привыкла жить в движении, а тут постоянно одно и то же, и физической активности особо нельзя. Первые три ночи после родов я не спала вообще. Но через два месяца стало уже проще. Теперь говорю мужу, что хочу троих детей, - улыбается Александра.

Александра Герасименя призналась, что хочет троих детей

Конечно, не ушли гости конгресса и без подарков: каждый смог в течение дня поучаствовать в интеллектуальных играх и квизах, получив приятные и полезные подарки от партнеров.

СПРАВКА

«Мама Pro» - первая офлайн- и онлайн площадка для взаимодействия будущих и состоявшихся родителей с ведущими специалистами сфер здравоохранения, социальной защиты, образования. Конгресс организован при поддержке Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Мингорисполком, а также при участии бренд-партнеров как Babe, Dermedic, Avent, Mothercare, Kittet и других.